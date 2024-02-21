Выборы-2024 в Беларуси: все, что о них нужно знать

В стране проходит первая после массовых протестов избирательная кампания. Кого "выбирают", и зачем властям эта кампания?

Власть хочет протестировать систему после серьезного шока - так политический аналитик Артем Шрайбман характеризует выборы, которые проходят в Беларуси. 25 февраля - впервые в один день - в стране пройдут выборы и в парламент, и в местные советы. После массовых протестов из-за фальсификации выборов 2020 года власти долго откладывали следующую избирательную кампанию. Местные советы должны были избираться еще в 2022 году, парламент - в 2023. Но выборы были назначены лишь на конец февраля 2024-го.

Что отличает эту электоральную кампанию от предыдущих и зачем она вообще понадобилась белорусским властям - в материале DW.

Кого избирают?

В стране выбирают 110 депутатов нижней палаты парламента (выборы в Беларуси проходят без партийных списков, побеждает кандидат, получивший большинство голосов в округе) и около 12 тысяч представителей местных советов. Порог явки на выборах отменен - они состоятся при любом количестве избирателей. Тем не менее ЦИК уже объявил, что в первый день предварительного голосования явка была рекордной в истории - около 6%.

Независимых наблюдателей на выборах нет, фамилии членов избирательных комиссии засекречены, на одном из репортажных фото государственное информагентство скрыло даже лица кандидатов. А вот действия избирателей, наоборот, по замыслу властей, нужно максимально контролировать - шторок в кабинках для голосования не будет. Бюллетени голосующим фотографировать запрещено.

Сбор полписей за выдвижение кандидатов во время избирательной кампании-2024 Фото: Ales Petrovich/DW

Конкурс на нынешних выборах совсем небольшой. 265 кандидатов на 110 депутатских мест в парламенте, и 18 802 человека на 12 тысяч позиций в местных советах.

Среди желающих стать депутатом много силовиков и пропагандистов. Например, экс-замглавы МВД Александр Барсуков, начальник штаба Министерства внутренних дел Игорь Пашков, глава пресс-службы Генпрокуратуры Анжелика Курчак, пропагандисты Вадим Гигин и Александр Шпаковский. На место в Минском городском совете депутатов претендует муж пресс-секретаря Лукашенко и глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Как готовится власть?

В соцсетях стало виральным видео гостелеканала о том, как МВД провело "тактико-специальное занятие" на одном из избирательных участков. Сотрудники МВД сначала задерживают "нарушителя, который фотографирует избирательный бюллетень", а за ним - "дебоширов, которые у здания избирательного участка искусственно создали очередь". За этими срежиссированными милицейскими учениями наблюдают вполне реальные высокопоставленные представители белорусской власти - глава МВД Иван Кубраков, мэр Минска Владимир Кухарев и глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

"Для власти эти выборы - возможность протестировать систему после серьезного шока (фалисификаций на выборах и продолжительных протестов после них - Ред.), посмотреть, все ли работает, - говорит Артем Шрайбман - Я думаю, этим объясняется их нервозность, заметная во всем. Несмотря на полную зачистку поляны, кажется, есть переживания о том, как механизм сможет пересобраться после 2020 года".

Он отмечает, что избирательная кампания-2024 проходит в самых жестких условиях, плюрализм власть уже даже не имитирует. Оппозиция и любые альтернативные голоса исключены из всех этапов. Раньше они исключались только из подсчета голосов и из избирательных комиссий. Теперь их нет ни в бюллетенях, ни в агитации на улицах, ни даже среди партий, которые могли номинировать кандидатов", - говорит Артем Шрайбман.

Зачем властям вообще эти выборы?

Белорусские демократические силы назвали проходящую кампанию "безвыборами". "Мы не просто не видим сегодня реальной кампании по выборам в парламент или в местные органы власти, мы не видим базовых условий для проведения таких выборов. Нет независимых СМИ, нет альтернативных кандидатов, которые действительно боролись бы за эти места. Мы понимаем, что, когда тысячи людей являются политическими заключенными, сидят в тюрьмах и не могут участвовать в этом процессе, говорить о справедливых свободных выборах в Беларуси невозможно",- заявил в интервью DW представитель Объединенного переходного кабинета демсил Валерий Ковалевский.

Артем Шрайбман отмечает: показательно, что впервые в истории парламентских выборов в Беларуси не были приглашены наблюдатели ОБСЕ: "Даже центральноазиатские диктатуры приглашают к себе этих наблюдателей. Мы становимся в один ряд с Россией, это сознательная сепарация от западного общественного мнения. Мол, нам плевать, что вы думаете, мы больше не собираемся соответствовать стандартам".

Артем Шрайбман Фото: privat

Он напоминает, что "традиционно выборы в диктатуре служат цели подтверждения легитимности правящего режима". "Раз люди приходят на избирательные участки, система эти голоса обрабатывает, значит все работает, как надо. Это подтверждает мандат хотя бы в глазах самой номенклатуры, она видит, что система функционирует, - говорит Артем Шрайбман. - Я думаю, властям важно провести спокойный избирательный цикл после 2020 года, чтобы продемонстрировать всем, что страничка перевернута, что все происходит по их сценарию. Важно стереть память о 2020-м годе. Они хотят от выборов тихой дисциплинированной кампании".

Парламент скоро не понадобится?

Однако один важный момент в этих выборах есть: по их итогам в Беларуси будет сформирован новый конституционный орган - Всебелорусское народное собрание (ВНС). Он должен появиться в течение 60 дней после Единого дня голосования - до конца апреля 2024 года.

ВНС передадут часть полномочий президента и других органов власти. Оно будет предлагать изменения в Конституцию, инициировать референдумы, подтверждать легитимность выборов, принимать решение о смещении президента, вводить военное положение, назначать судей Конституционного и Верховного судов и членов ЦИК.

Всего в ВНС будет максимально заседать до 1200 человек. В эту структуру полностью войдут 110 депутатов нижней палаты парламента, 64 сенатора из верхней палаты и 350 представителей местных советов. По сути, депутаты и сенаторы займут в ВНС почти половину мест.

После формирования ВНС будет понятно, кто в Беларуси представляет сегодня "костяк" режима Лукашенко Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

Кроме них, в число делегатов ВНС попадут судьи Верховного и Конституционного судов, премьер-министр, члены правительства, 400 членов провластных организаций. Срок полномочий собрания - пять лет.

Скорее всего, возглавит ВНС сам 69-летний Лукашенко, который будет совмещать две должности. В последующем именно Всебелорусское собрание может стать для него запасной площадкой, если им будет принято решение не участвовать больше в президентских выборах, которые должны пройти в 2025-м.

"Я думаю, что с появлением ВНС парламент как таковой станет пятым колесом в этой системе", - считает Артем Шрайбман.

Как действую демсилы во время кампании?

По словам Валерия Ковалевского, демсилы будут добиваться непризнания этих выборов - и белорусским обществом, и международным сообществом: "Мы никогда не узнаем результаты голосования, они подтасованы уже изначально. Мы не узнаем, каково реальное состояние и интерес общества, как люди оценивают ситуацию в стране, как именно они оценивают этот раунд голосования. Сама эта политическая кампания напоминает людям, что страна не просто остановилась в развитии, она стагнирует".

По мнению Артема Шрайбмана, демсилам сейчас важно формировать восприятие, что в Беларуси закончились электоральные циклы, что нужно перестать воспринимать ее как страну, в которой каждые пять лет что-то обнуляется”.

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