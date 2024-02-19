Ольга Тесакова: "Местные советы депутатов - элитный клуб"

25 февраля в Беларуси пройдут выборы в парламент и местные советы. О работе народных избранников DW поговорила с действующей депутаткой Мингорсовета Ольгой Тесаковой.

Ольга Тесакова стала депутаткой Мингорсовета в 2018 году. В 2020-м она выступила за прекращение насилия в отношении протестующих против фальсификации результатов президентских выборов. Ей не позволили сложить мандат. Тесакова до сих пор остается действующей депутаткой, хотя почти два года живет в эмиграции. Чем занимается Мингорсовет, могут ли депутаты влиять на принятие решений, и почему собеседницу DW не радует ее прошлая депутатская карьера?

"Это был челендж - поучаствовать в выборах"

DW: Почему вы пошли на выборы в 2018 году?

Ольга Тесакова: Это была какая-то наивность. Будучи студенткой, я возглавляла Координационный совет студенческих общежитий Белгосуниверситета и к 2018 году уже несколько лет занималась студенческим самоуправлением. На каком-то из мероприятий возникла идея: в следующем году выборы, депутаты вроде делают то же самое, что и мы (студенческие советы. - Ред.) делаем в общежитии, можно пробоваться выдвинуться, масштабировать свою работу. Университет инициативу поддержал.

- Были ли у вас конкуренты на выборах?

- Два человека со мной баллотировались. Я, если честно, не особо интересовалась этой историей. Моя задача была собрать команду, собрать подписи с инициативной группой, попытаться пройти все эти этапы, потому что они достаточно забюрократизированы.

- Если бы вы баллотировались, к примеру, от какой-то оппозиционной партии, были бы у вас шансы на победу?

- От оппозиционной партии, конечно, нет. Но на тот момент мне казалось, что я участвую в серьезных вещах. Я не была уверена, что у меня получится выиграть. Это был какой-то челендж - поучаствовать в выборах. После, посмотрев на ситуацию изнутри, стало понятно, что те этапы, которые мне казались обязательными для всех, проходили не все.

"Недовольных ставят на место, решения проходят"

- В чем заключается работа депутата местных советов?

- Из обязательного - проведение раз в месяц встречи с гражданами, раз в квартал рекомендуется проводить встречу в трудовом коллективе. Она совмещается с единым днем информирования: прийти, прочитать распечатку, приготовленную Академией управления, если будут вопросы, пообщаться с коллективом. Это больше информационно-пропагандистская работа. Но никто сильно не будет это контролировать: если вы не хотите работать, то в принципе нет каких-то рычагов надавить на вас.

Обычно раз в месяц проходят сессии (Мингорсовета. - Ред.), где принимаются важные решения для города: бюджет, инвестиционная программа, налоги, управление какой-нибудь жилищно-коммунальной собственностью.

Но повлиять на изменение бюджета никак нельзя - только если вдруг на сессии половина депутатов проголосует против, но чаще всего никто в это не лезет, недовольных ставят на место, решения проходят.

- Были ли какие-то решения, которые у вас вызывали неприятие, но их утверждали на сессии?

- Думаю, такие решения были чуть ли не на каждой сессии. Один-два человека против, сорок проголосует за, и, к сожалению, все принимается.

Осенью 2020 года неожиданно выделили средства на установку дополнительного видеонаблюдения во дворах, подъездах и так далее. Проект решения мы увидели, придя на сессию, на столе лежала распечатка, заранее даже не предоставили документы.

Ты с этим сделать ничего не можешь, никакие выступления на сессии на это не повлияют.

Или, к примеру, провели указ, по которому Минск получил разрешение на назначение генподрядчиков (в сфере строительства. - Ред.) без проведения процедуры тендера. Всех подрядчиков назначает исполком.

"В целом опыт не самый приятный"

- Есть ли у депутатов какие-то преференции, бонусы?

- Если мы говорим про местные советы, то это именно общественная работа, т.е. она не оплачивается. Местные советы - этот социальный лифт, когда человек уже добился чего-то в жизни. Директор хладокомбината, например, - маловероятно, что ты сможешь прыгнуть выше. Так вот местные советы - а-ля элитный клуб. Это признание твоих заслуг государством.

- Чем вы гордитесь и за что вам стыдно?

- Меня в целом не радует, что я в этом засветилась. Бэкграунд, наверное, неплохой, научилась работать с документами, видеть ситуацию изнутри. Наверное, это было полезно и неплохо, но в целом опыт не самый приятный.

Например, вас всех собирают в шесть вечера, чтобы срочно утвердить нового мэра. Все поднимают руки, и когда ты на секунду замешкалась, на тебя все смотрят - и ты автоматически поднимаешь руку, даже если у тебя есть вопросы. Понятно, что такими историями не гордишься, когда ты голосуешь для галочки.

Еще негативный момент - встречи с гражданами, у нас они тоже, к сожалению, не отличаются какими-то базовыми правилами этики и уважения. Но это никак не влияло на мою работу, я все равно старалась максимально обрабатывать эти запросы либо перенаправлять людей, если понимала, в чьей компетенции лежит тот или иной вопрос.

"Это была точка невозврата"

- В 2020 году вам сложно было принять решение выступить публично против насилия силовиков?

- Нет, это было несложно. У меня в целом к началу 2020-го накопилось очень много негатива к этой всей истории, разочарования. Быть депутатом - это не то, как я себе представляла, и не то, чем я хотела заниматься в жизни.

25 февраля 2024 года пройдут выборы депутатов парламента и местных советов Фото: Ales Petrovich/DW

15 августа Мингорсовет вместе с горисполкомом выдал заявление "мы все мирные люди", давайте жить дружно. На мой вопрос в личном чате, что мы будем делать с фактами насилия, потому что были запросы людей, получила массу фидбека, иногда непечатного. Решение было понятным: мне с этими людьми дальше точно не по пути. Это была какая-то точка невозврата.

- Чем вы занимаетесь сейчас?

- Я до сих продолжаю работать с людьми. У меня есть проект и чат-бот для обратной связи. Мы с друзьями выпускаем видео по белорусской повестке, например, об изменениях в законодательстве, и через чат-бот работаем с обращениями, то есть помогаем составить заявления, консультируем, куда нужно обратиться.

- 25 февраля в Беларуси пройдут местные и парламентские выборы. Какая у вас позиция насчет участия в них белорусов?

- Каждый волен делать, что хочет, потому что это избирательное право, это не обязанность. Максимум, на что повлияют голоса, это только подкинут недовольства избирательной комиссии.

Если сейчас посмотреть на список кандидатов (в местные советы. - Ред.), это тихий ужас: это не просто люди из госсектора, баллотируются люди из исполкомов, это вообще две несовместимые вещи - исполнительная власть и представительная. Представительная власть должна по задумке давать задания исполнительной власти, а так чтобы заместитель председателя Мингорисполкома баллотировался в Мингорсовет и подписывал свои же решения, это будет что-то новенькое.

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