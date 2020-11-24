Комментарий: Передай соседу флаг - протест в Беларуси меняет тактику

Мирная душа белоруса ликует: новый формат уличных маршей оказалась относительно безопасным и эффективным. Неделю назад экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, за которую на выборах проголосовало в разы больше белорусов, чем объявил ЦИК, предупредила народ о смене тактики протестов. После убийства Романа Бондаренко во дворе его дома всех, кто пришел почтить память погибшего на Площадь перемен, задержали силовики. А тех, кто спрятался в подвалах и квартирах близлежащих домов, одетые в черное каратели с дубинками всю ночь выслеживали с фонариками. Число прошедших с 9 августа через тюрьмы, СИЗО и подвергнувшихся пыткам в Беларуси достигло 30 тысяч человек.

Белорусы приуныли: без многотысячного митинга каждое воскресенье и концертов во дворах - совсем тоска. Кому-то кажется, что Лукашенко и его сторонники берут реванш, и страна медленно превращается в Северную Корею. Сможет ли белорусская буржуазно-демократическая революция опираться только на стачкомы на госпредприятиях? Рабочие после убийства Бондаренко присоединяются к забастовке, но очень медленно и не в массовом порядке. Так что же, протест зашел в тупик? Нет, оказалось, что найден его новый сценарий, да еще какой.

Децентрализация протеста под флагом своего района

22 ноября локальные чаты дворов и районов стали сами определять место сбора протестующих. Так людям, которые родились и выросли в Серебрянке или Малиновке, не пришлось правдами и неправдами добираться до чужого двора в центре города (сбор 15 ноября на месте убийства Романа Бондаренко многие назвали ошибочным шагом). Теперь люди формируют колонны в своих районах и порой объединяются улицами - много светлых лиц, протест жив, флаги на месте, депрессия от пережитого насилия отступает.

Саша Романова

Алибегова, Малиновка, Пушкинская, Тракторный, Юго-Запад, Каменная Горка, Уручье - локальных маршей в минувшее воскресенье было под сотню, и пока силовики разгоняли людей в одном районе города, в другом уже собиралась новая колонна.

Известный белорусский художник Владимир Цеслер не зря за три месяца протестов нарисовал сотню флагов столичных районов, представляющих собой, по сути, вариации бело-красно-белого с местной изюминкой. Теперь такие флаги нарасхват - соседи под ними выходят на шествия.

ОМОН не знает двора, где вы родились

В Минске не больше двух тысяч бойцов ОМОНа. Если они нейтрализуют протест в центре города или в одном каком-то дворе, то ущерб от воскресной акции оценивается десятками пострадавших от светошумовых гранат и сотнями задержанных (два воскресенья подряд число задержанных превышало тысячу человек).

Но чтобы обеспечить порядок во всех дворах Минска, личный состав нужно дробить на части. Что 10 человек сделают колонне из 500 протестующих? Отсюда - кадры из Минска 22 ноября, когда толпа гонит группу силовиков прочь. Собственные дворы и кварталы - это территория, где ты знаешь каждый куст. Знаешь, как при случае можно уйти и куда спрятаться.

Большой колонны не получилось в центре, потому что плотность жильцов в старых домах совсем низкая, да и самим этим жильцам выходить на улицы тяжеловато - они предпочитают размахивать из окон флагами и осенять крестом колонну, как сделала с балкончика одна бабушка, фото которой обошли СМИ. Возможно, в следующее воскресенье сами силовики призовут граждан проявить сознательность и собираться как прежде - у оцепленной с утра стелы, а то ведь невозможно разогнать столь децентрализованный протест!

Мирный протест против насилия

На фоне происходящего особенно заметно качественное отличие Тихановской - лидера, которого выбрали свободные белорусы, от Лукашенко - узурпатора, присвоившего власть. В отличие от Лукашенко, который устроил в стране вакханалию насилия и озабочен лишь тем, как остаться в президентском кресле, Тихановская хочет помочь людям сделать так, чтобы они не пострадали в ходе мирного протеста. Это борьба между светом и тьмой. Именно поэтому шествия в сотне дворов по Минску и в регионах назывались "Маршами против фашизма".

Когда я слышу про затихающие в Беларуси протесты, я могу позволить себе спокойно проигнорировать этот тезис. Скажите, куда может исчезнуть протест, если большинство белорусов по-прежнему против действующей власти? А эта власть не делает ничего, чтобы увеличить ряды своих сторонников. Вряд ли в этом помогут истязания сотен людей в тюрьмах и административные аресты по надуманным основаниям.

Белорусы посмотрели друг другу в глаза на самом крупном первом марше 16 августа, убедились, что за перемены большинство, и что крах режима - дело времени. Идея децентрализации сработала во время президентской кампании, а также позже, когда шел подсчет избирательных бюллетеней на платформе "Голос". Этот же механизм работает сейчас и на мирных шествиях.

Да, одной большой протестной колонны в центре столицы нет - картинки для СМИ не получится. Но это только официозная пропаганда трубит, что люди выходят на улицы из-за картинки. Они выходят, потому что им осточертело терпеть ложь и насилие. И потому, что Лукашенко должен уйти. В списках правозащитного центра "Весна" за 22 ноября 437 фамилий задержанных лиц. Неделей раньше было 1200.

Тактика сработала, в следующее воскресенье на улицы выйдет еще больше протестующих. Белорусы перестали реагировать на светошумовые гранаты. Есть видео: у станции метро "Пушкинская" 22 ноября слышны взрывы и виден дым, а протестующие остаются на месте, не убегают. На маршах людей с ограниченными возможностями можно встретить Георгия Сайковского - парня в инвалидном кресле, который потерял ступню в результате применения светошумовой гранаты в ночь с 10 на 11 августа.

"Ціхая вада грэблі ірве", - написал в Facebook уволенный директор института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов. Тихая вода и правда плотину прорывает.

Автор: Саша Романова, белорусский журналист, писатель, директор двух независимых медиа kyky.org и the-village.me

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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