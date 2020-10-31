Беларусь: правозащитники сообщают о более 300 задержанных

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 8 ноября (время московское).

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В Санкт-Петербурге белорусы вышли к зданию отделения белорусского посольства, чтобы провести акцию солидарности, сообщает НЕХТА.

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Мобильный интернет в Минске также снова работает "в полном объеме", передают Tut.by и "Медиазона".

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Минский метрополитен вновь заработал в штатном режиме, все станции метрополитена открыты для пассажиров.

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Число задержанных в разных городах Беларуси, в подавляющем большинстве - в Минске, по данным центра "Весна", уже почти 340 человек.

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В списке задержанных есть имя Ольги Хиженковой - Мисс Беларусь-2008, участницы международного конкурса Мисс Мира в 2008 году и бывшего пресс-секретаря клуба "Динамо Брест". Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании фотокорреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого. Также задержаны активистка Татьяна Северинец, мать арестованного оппозиционера Павла Северинца, и племянник члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко - Роман Латушко.

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Общее число задержанных в городах Беларуси составляет уже 306 человек, пишет центр "Весна".

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Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин задержан около минского торгового центра "Галерея", сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

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В Минске задержаны трое врачей из Белорусского общества Красного креста, сообщает телеканал "Наша нива".

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За прошедшие часы на протестах в городах Беларуси задержаны около 220 человек, следует из данных правозащитного центра "Весна". Кроме Минска, задержания произошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Ляховичах.

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Акция солидарности прошла в городе Смолевичи в Минской области, сообщает "Белсат". В Пружанах (Брестская область) местные жители с бело-красными зонтами "заказали пешеходную экскурсию по всем главным улицам города", добавляет "Наша нива".

СМИ: В Минске задержан серебряный призер Олимпиады - 2008

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В Минске задержаны серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, пишет Tut.by. Местонахождение спортсменов пока неизвестно.

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Собеседники Tut.by утверждают, что на одной из центральных улиц Минска звучала стрельба.

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В Витебске задержана журналистка телеканала "Белсат" Алена Шабуня.

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Несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности около станции метро "Пушкинская", сообщает "Наша нива".

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Силовики постепенно покидают дворы в районе стелы "Минск - город-герой", въезды в которые они ранее перекрыли, пишет Tut.by.

Группы протестующих вместо единой колонны

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Протестующие в Минске в данный момент передвигаются не единой колонной, а группами разной численности, подчеркивает Onliner.by. Силовики проводят избирательные задержания, в том числе на проспекте Машерова и улице Немига.

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Сотрудники ОМОНа разогнали собравшихся в районе Оперного театра на улице Янки Купалы, сообщает Onliner.by. По сведениям телеканала "Белсат", около 30 человек задержаны на одной из соседних улиц.

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В списке задержанных, публикуемом центром "Весна", уже 65 человек. Задержания происходили в том числе около стелы "Минск - город-герой". При этом из динамиков доносились призывы к протестующим "не быть эгоистами, относиться к людям по-человечески, быть благодарными своей стране", пишет Tut.by.

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Группа протестующих, не сумевших подойти к стеле, отправилась колонной по проспекту Машерова, отмечает телеканал "Белсат". Он оценил численность колонны в 3,5 тысячи человек. Этот проспект перекрыт силовиками со щитами, добавляет Onliner.by. Ресурс TUT.BY поместил видео о колонне протестующих.

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Несколько человек с бело-красно-белыми флагами устроили в Новогрудке акцию солидарности с задержанными медиками, сообщает Tut.by.

Задержание в Минске 8 ноября 2020 года

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Правозащитный центр "Весна" начал публиковать список задержанных на акциях протеста в городах Беларуси 8 ноября. На момент публикации в перечне было 13 человек.

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На Минской кольцевой автодороге автопробег "За единую Беларусь", его участников сопровождает вертолет с красно-зеленым флагом, пишет "Наша нива".

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Пришедшие к стеле "Минск - город-герой" скандируют "Жыве Беларусь!", сообщает издание "Наша нива". По оценке Tut.by, около монумента присутствует уже несколько тысяч человек. Другие СМИ пока не называли численность собравшихся.

В Минске начались задержания

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На проспекте Победителей в Минске начались задержания, пишет Tut.by. По его сведениям, задержаны от 7 до 10 человек. Силовики следуют за идущими к стеле людьми.

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В центр Могилева съехались несколько автозаков, сообщает Telegram-канал "Могилев онлайн".

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Небольшие группы людей двигаются по центральным улицам в сторону стелы "Минск - город-герой", пишет Tut.by.

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Силовики не позволяют пройти журналистам и прохожим на площадь Свободы в Минске. По сведениям Telegram-канала Motolkohelp, их пытаются задерживать.

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Около 100 силовиков прибыли в район минской ратуши, сообщает телеканал "Белсат".

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Станции минского метро "Купаловская", "Немига", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Фрунзенская", а также все станции Зеленолужской линии закрыты на вход и выход, говорится в Telegram-канале метрополитена. Поезда проезжают их без остановки.

Военная техника, автозаки и водометы в центре Минска

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В центре Минска замечены автозаки, водометы, около 10 боевых машин пехоты (БМП), а также бронированные разведовательно-дозорные машины (БРДМ) с акустической установкой массового оповещения, сообщает "Интерфакс". Кроме того, автобусы с силовиками съехались к площади Победы, стеле "Минск - город-герой" и в район Дворца независимости (резиденции главы государства).

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Люди в оливковой форме и касках устанавливают металлические ограждения по периметру Дворца республики на Октябрьской площади в центре Минска, пишет Onliner.by. Аналогичным образом ограждена площадь Независимости.

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Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала собирающихся на "Марш народного самоуправления". "Режим не хочет давать нам право решать, что будет дальше с нашей страной. Но мы заслужили это право, и мы будем продолжать до самой победы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской. "Вспомните, как 26 лет нам говорили, что мы и наши голоса ничего не стоят. И посмотрите, как весь мир восхищается белорускими женщинами, пенсионерами, студентами, заводчанами, медиками - и всеми белорусами", добавила она. "Каждый ваш шаг - это шаг к новой свободной Беларуси", - резюмировала Тихановская.

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Провайдер A1 предупредил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов". А провайдер "МТС Беларусь" сообщил об ограничении доступа к интернету в столице.

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В Минск направляется колонна военных грузовиков в сопровождении автомобилей милиции, сообщает Onliner.by.

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В Минске 8 ноября состоится автопробег "За единую Беларусь", пишет государственное информагентство БелТА. По его сведениям, мероприятие начнется на аэродроме Липки, участники проедут по кольцевой автомобильной дороге, окружающей столицу республики.

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Ряд белорусских Telegram-каналов, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", сообщили о том, что в воскресенье, 8 ноября, в Минске и других городах страны состоится акция мирного протеста под названием "Марш народного самоуправления". По информации каналов, марш начнется в 12.00 дня.

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