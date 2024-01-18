Как белорусская провинция готовится к выборам

Чем удивляет нынешняя избирательная кампания и почему желающих стать депутатом теперь совсем мало - в материале DW.

25 февраля 2024 года в Беларуси пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы в парламент и местные советы депутатов. Это первая избирательная кампания после президентских выборов 2020 года, вызвавших самые массовые протесты за всю историю страны. В какой атмосфере в регионах Беларуси готовятся к этому событию и почему желающих стать депутатами теперь совсем немного - у DW.

Конкуренция за место в парламенте не впечатляет

В Беларуси завершился процесс выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей и местных советов. До конца января избирательные комиссии будут заниматься проверкой собранных подписей и регистрацией кандидатов.

По информации Центризбиркома Беларуси, о желании стать депутатом белорусского парламента объявили 298 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Всего в Палате представителей - 110 депутатов. Таким образом в среднем по стране конкуренция будет меньше трех человек на одно место (и это еще до процедуры регистрации).

В Центризбиркоме особо подчеркнули, что среди подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты нет безработных, а семь человек являются пенсионерами. Большинство выдвиженцев представляют сферы образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.

В Беларуси ликвидировали все оппозиционные политические структуры, поэтому в кампании участвуют только провластные партии. Недавно созданная партия "Белая Русь" выдвинула 71 кандидата, Коммунистическая партия Беларуси - 37, Либерально-демократическая партия Беларуси - 54, а Республиканская партия труда и справедливости – 21. В некоторых случаях претенденты выдвигались несколькими способами: не только от партий, но и путем сбора подписей либо при поддержке трудовых коллективов.

Агитация запрещена, но встречи с электоратом проходят

Хотя до единого дня голосования остается чуть больше месяца, в регионах Беларуси мало что напоминает о предстоящих выборах, если не считать установленные в разных местах билборды и афиши с объявлением о дате - 25 февраля.

Формально предвыборная агитация в стране еще запрещена: она будет проходить с 31 января по 24 февраля. Однако претенденты, которые считаются ставленниками нынешней власти, очень легко обходят этот запрет, пользуясь административным ресурсом. В частности, многие выдвиженцы активно участвовали в повсеместно организованных благотворительных акциях, "диалоговых площадках", "днях информирования" и других подобных мероприятиях.

Как сообщил один из студентов Брестского государственного университета, в первые дни 2024 года в общежитии вуза организовали специальную встречу, посвященную выборам. "Явка была обязательна, хотя встречу проводили в свободное от учебы время, - рассказал студент. - Общежитие посетила Валентина Пух, которую представили как директора брестского филиала "Белпочта" и руководителя областной организации "Белорусский союз женщин". Однако потом оказалось, что ее выдвигают депутатом парламента именно в том избирательном округе, где расположен наш университет".

Сбор подписей во время избирательной кампании-2024 Фото: Ales Petrovich/DW

По сведениям DW, Валентина Пух в декабре-январе принимала участие в аналогичных мероприятиях в других учебных заведениях, на предприятиях и в силовых структурах Бреста. Причем сам факт проведения таких встреч не скрывался: информация о них открыто публиковалась в официальных Telegram-каналах и государственных СМИ.

Как собирают подписи и становятся героями газетных публикаций

В небольших белорусских городах подготовка к выборам также ведется с активным использованием административного ресурса и привлечением местных пропагандистов. Так, в городе Лида (Гродненская область) на пикет по сбору подписей за выдвижение лояльного властям кандидата, представляющего районную организацию ДОСААФ, пригласили творческий коллектив местного музыкального колледжа. В результате желающие поставить свою подпись делали это под песни и танцы учащихся.

Хотя накануне избирательной компании власти приняли специальные решения, которые жестко регламентируют места, где можно собирать подписи за выдвижение кандидатов в депутаты, на провластных претендентов эти правила не всегда распространяются.

Как рассказывает член ликвидированной властями Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Иван (имя изменено), во время прежних выборов за такое нарушение последовало суровое наказание. "Если бы кто-то из оппозиционных выдвиженцев попробовал собирать подписи вблизи вокзалов, госучреждений и в прочих оживленных местах, ему грозило было не просто предупреждение, а отказ в регистрации", - уверен Иван.

К избирательной кампании уже присоединились и государственные СМИ. К примеру, газета "Сельская правда" в Жабинке еще до регистрации кандидатов в депутаты в течение месяца стала публиковать на своих страницах материалы, посвященные отдельным людям. Среди них - учительница, работник железной дороги, главный бухгалтер сельхозпредприятия, участковый инспектор милиции. Объединяет всех героев публикаций одно - они намерены стать депутатами местного районного совета.

В деревнях будет больше бюллетеней, чем в столице

Самым необычным в Беларуси будет единый день голосования для жителей населенных пунктов, где еще не ликвидировали поселковые советы. В таком случае избиратели получат сразу четыре бюллетеня - по выборам депутатов Палаты представителей, областного, районного и поселкового уровня. Для сравнения: в Минске будут выдаваться по два бюллетеня, а в областных и районных центрах - по три.

Как поделился сельский житель Михаил, он и ему подобные обитатели деревень в белорусской провинции узнают о выборах разве что по телевизору. "К нам и раньше мало кто приезжал агитировать, и теперь никого особо не ждем, - говорит Михаил. - А подойдет время, приедут с переносными урнами и подскажут, как надо бюллетень заполнить. Вот и все выборы".

Сельчанин вспоминает, что, когда был моложе, входил в состав участковой избирательной комиссии, размещавшейся в теперь уже закрытом деревенском клубе. Для Михаила стало полной неожиданностью новость о том, что теперь списки членов избиркомов засекречены и только руководители этих комиссий активно выступают в государственных СМИ. "К чему такая тайна, я понять не могу, - недоумевает мужчина. - Получается, задумали что-то нехорошее и есть что скрывать".

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