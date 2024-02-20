Выборы в Беларуси: без оппозиции и со странной агитацией

Единый день голосования в Беларуси назначен на последнее воскресенье нынешней календарной зимы, однако для голосующих досрочно избирательные участки откроются с 20 февраля. В какой атмосфере проходят выборы?

В Беларуси начинается голосование на первых после 2020 года выборах, когда президентская избирательная кампания привела к самым масштабным протестам в стране. На сей раз власти попытались сделать выборы полностью стерильными, избавившись не только от оппозиционных выдвиженцев: в списки кандидатов не попали и лояльные персоны, решившие без согласования с чиновниками поучаствовать в процессе.

Выборы пройдут почти без конкуренции

Выборы депутатов парламента и местных советов пройдут 25 февраля 2024 года. Уже известно, что особой конкуренции среди кандидатов не предвидится. Так, на 110 мест в Палате представителей выдвинуто 265 граждан. То есть в среднем на каждый депутатский мандат претендуют 2,4 человека. Для сравнения: на предыдущих выборах в парламент, состоявшихся в 2019 году, было зарегистрировано 562 кандидата - 5,1 человека на одно место.

Резкое сокращение выдвиженцев связано не только с тем, что за последние годы в Беларуси ликвидированы все оппозиционные политические партии. Добиваясь стерильности и полного контроля за избирательным процессом, власти не допустили к нынешним выборам людей с альтернативной точкой зрения и даже своих сторонников, проявивших излишнюю самостоятельность.

Выборы-2024 впервые пройдут без независимых наблюдателей Фото: DW

Как рассказал житель Минска Андрей, в одном из спальных районов белорусской столицы собирал подписи за выдвижение в качестве кандидата в депутаты член провластной партии "Белая Русь". "Мужчина не скрывал своих взглядов: постоянно повторял, что поддерживает Лукашенко, участвовал в организованных властями автопробегах", - отмечает Михаил. Однако спустя неделю после начала подписной компании она была свернута. По словам Михаила, несостоявшемуся выдвиженцу намекнули, что о своем желании стать кандидатом необходимо было оповестить хотя бы районную администрацию.

В парламенте останется мало нынешних депутатов

Еще более загадочная история произошла в Бресте, где на новый срок собиралась баллотироваться действующий депутат Палаты представителей Марина Васько. Как сообщил собеседник DW, знакомый с ситуацией, Васько не скрывала своего стремления опять оказаться в парламенте. Она активно выступала в государственных СМИ, собирала подписи за свое выдвижение и сдала необходимые документы в избирательную комиссию.

Однако накануне регистрации Марина Васько внезапно объявила об отказе от участия в выборах. Из заявления следует, что она пишет кандидатскую диссертацию и в дальнейшем собирается связывать свою судьбу с наукой. "Такая причина выглядит очень странно и намекает, что депутат парламента принимала его после общения с некими высокопоставленными кураторами избирательного процесса", - считает анонимный источник DW.

Кстати, эта брестская история лишний раз подтверждает, что Палату представителей ждет кардинальное обновление. Уже подсчитано, что всего 7,4% нынешних кандидатов на попадание в парламент являются действующими депутатами. Для сравнения: на прошлых парламентских выборах, проходивших в Беларуси в 2019 году, свой мандат сохранили около трети депутатов Палаты представителей.

Между тем, ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что является сторонником "сохранения преемственности" в законодательном органе. Но, видимо, предыдущая президентская избирательная кампания вынудила пересмотреть свою позицию: теперь он все чаще говорит о "смене поколений".

Агитацией занимаются не кандидаты, а власть

Большие странности в ходе нынешних выборов наблюдаются и в период агитации. "Складывается впечатление, что с призывом идти голосовать могут выступать кто угодно - от идеологов до членов избирательной комиссии, но не сами кандидаты в депутаты", - отмечает минчанин Михаил.

Даже агитационные пикеты, которые появились в разных городах Беларуси, были организованы не выдвиженцами, а представителями властей и активистами лояльных общественных организаций.

"О том, кто у нас кандидат - не знаем, личных встреч с ним не было, но руководство нашего учреждения настойчиво предложило прийти в городской парк на предвыборный пикет", - рассказывает Анна, сотрудница бюджетной организации в одном из райцентров Гродненской области. По ее словам, целью пикета оказалось не знакомство с предвыборной программой кандидата, а постоянно звучавший призыв прийти на избирательный участок в день выборов. Закончилась акция импровизированным концертом в поддержку единого дня голосования.

Похожие события происходят и в учебных заведениях. Так, 19 февраля в Брестском государственном техническом университете организовали встречу с Валерием Вакульчиком, бывшим главой КГБ Беларуси, а ныне помощником Александра Лукашенко. Как поделился присутствовавший на встрече студент Алексей (имя изменено. - Ред.), высокопоставленный гость много говорил о мерах безопасности во время выборов, зато не упоминал о кандидатах в парламент и в местные советы депутатов. "Открытым текстом было сказано, что голосование будет не за конкретного человека, а за сохранение и продолжение того, что мы имеем", - отметил Алексей.

Силовики готовятся к выборам, как к "военной операции"

Брестский студент также рассказал, что пока их не заставляют голосовать досрочно. "У нас в аудиториях пока тихо: особого интереса к выборам не вижу ни среди однокурсников, ни у преподавателей. Но досрочное голосование 20 февраля только начинается, а потому не исключаю, что "тревогу" еще могут объявить", - иронизирует Алексей.

Не слишком погружены в выборную тему и в бюджетной организации, где работает Анна. По ее словам, все информационные мероприятие по поводу единого дня голосования проводятся формально. "В кулуарах даже сами идеологи радуются, что во время нынешней кампании отменили порог для явки избирателей и нет необходимости строго следить за посещением участков для голосования", - говорит Анна. Однако, вполне вероятно, что указание сделать свой выбор досрочно еще может поступить.

Кто действительно со всей серьезностью относится к выборам, воспринимая их словно аналог "специальной военной операции", так это белорусские силовики. Судя по отчетам МВД, репетиции предотвращения провокаций на избирательных участках прошли повсеместно. Министр внутренних дел РБ Иван Кубраков предупредил, что при проведении досрочного голосования и непосредственно 25 февраля будет задействована не только милиция, но и курсанты Академии МВД, а также "бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка, члены добровольных дружин, ветераны ведомства".

Более того, в случае нештатных ситуаций силовики обещают задействовать и бойцов ЧВК "Вагнер". Стоит напомнить, что накануне выборов 2020 года белорусские власти сообщали о задержании "вагнеровцев", подозревая российских наемников в подготовке массовых беспорядков в стране.

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