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Режиссеру грозит экстрадиция из Сербии в Беларусь

Санья Кляйич
19 февраля 2024 г.

Андрея Гнёта в Беларуси обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Его защита утверждает, что он является жертвой политического преследования.

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Андрей Гнёт
Андрей ГнётФото: privat

Андрей Гнёт уже четыре месяца ожидает в Центральной тюрьме Белграда решения сербского суда о том, будет ли он экстрадирован в Беларусь по обвинению, как указано в ордере Интерпола, в уклонении от уплаты налогов в Беларуси. 

Гнёт - режиссер телерекламы и музыкальных видео, журналист, политический активист и один из основателей Свободного объединения спортсменов SOS BY. Эта инициатива была основана после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, позже КГБ объявило ее "экстремистским формированием". 

Хотя изначально Гнёт публично не заявлял о своей принадлежности к этой организации, в сегодняшних показаниях в Апелляционном суде Белграда он впервые признал, что является одним из трех основателей этой организации: "Я создал логотип, запустил страницу в Instagram, являюсь идеологическим лидером организации". 

Объединению удалось повлиять на отмену проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси и приостановку финансирования Национального олимпийского комитета Беларуси, который до февраля 2021 года возглавлял Александр Лукашенко.

"Нам удалось то, что не удалось даже политикам, - мы выбили почву из-под ног диктатора", - говорит Гнёт. 

Дело политическое, а не экономическое

Получив в июне 2021 года сигнал о том, что властям известно о его участии в оппозиционной деятельности, Гнёт понял, что пора уезжать из Беларуси. Он отправился сначала в Россию, затем в Таиланд. Не зная о том, что на него выдан международный ордер, режиссер в октябре прошлого года прилетел в Сербию по работе. 

Сразу после приземления в аэропорту Белграда он был задержан сербскими властями. Верховный суд постановил, что условия для его экстрадиции в Беларусь соблюдены, однако защитники Гнёта обжаловали это решение. 

"Наше возражение основано на формальных причинах, а именно на том, что суд в Белграде не заслушал Андрея Гнёта, когда должен был это сделать. Мы также считаем, что есть доказательства того, что в Беларуси с ним не будут обращаться гуманно", - заявил адвокат Гнёта Филип Софиянич. 

Адвокат Гнета Филип Софиянич
Филип СофияничФото: Sanja Kljajic/DW

Таким образом, Гнёт впервые выступил только на заседании Апелляционного суда 19 февраля. Выступление заняло почти час, он подробно описал отношение белорусских властей к политическим оппонентам.

"В белорусских тюрьмах находится более 1600 политзаключенных. В каком они состоянии - мы не знаем", - сказал Гнёт. Он упомянул спортсменов, зажержанных за политическую деятельность, и зачитал цитаты с подробным описание пыток, которым они подвергались в белорусской тюрьме. Репрессии против спортсменов и журналистов в Беларуси самые жестокие, и Гнёт уверен, что его ждет та же участь, что и его соратников.  

"В Беларуси меня ждут смертельные пытки. В Беларуси нет ни закона, ни защиты, ни независимой судебной власти. Всех, кто выступает против власти, сажают в тюрьму, пытают и унижают", - высказал свои опасения Гнёт. 

Он также сравнил себя с Навальным, лидером российской оппозиции, который недавно умер в российской тюрьме, и сказал, что "не хотел бы иметь такую же судьбу, как у него". 

"Диктатура в Беларуси по локоть в крови, и моя жизнь в ваших руках. Сербия не должна иметь кровь на руках из-за белорусских властей", - добавил Гнёт.

В чем обвиняют Гнёта? 

В Беларуси Гнёта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 300 000 евро, но он утверждает, что никогда не получал повестки от следственных органов, что уклонение от уплаты налогов - это "повод для политических процессов", и что это не первый случай, когда власти используют ч. 2 ст. 243 УК РБ ("Уклонение от уплаты налогов". - Ред.) для борьбы с политическими диссидентами. 

По мнению адвокатов Гнёта, эта статья не должна применяться. Гнёта обвиняют в деянии, которое он якобы совершил в период с 2012 по 2018 год, а закон, на основании которого его преследуют, вступил в силу только в 2019 году. 

"Поскольку цивилизованные страны и международные организации не сотрудничают с Беларусью в розыске и выдаче бежавших из страны оппозиционеров, власти начали возбуждать фейковые уголовные дела по обвинению в неуплате налогов и других экономических преступлениях", - объясняет адвокат Владимир Дроздов, представитель Гнёта в международных организациях.

Дроздов уже направил запрос с требованием исключить данные Гнёта из реестра Интерпола. "Зарегистрированные данные не соответствуют Уставу Интерпола, так как в случае экстрадиции и суда в Беларуси у Гнёта, как у оппозиционного активиста, есть реальный риск подвергнуться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - поясняет Дроздов. 

Дроздов также проинформировал об этом деле Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Решение ожидается через 20-30 дней 

По словам адвоката, решение Апелляционного суда в Сербии ожидается через 20-30 дней. 

"Мы надеемся, что Апелляционный суд отменит решение первой инстанции и начнется новое разбирательство. У Андрея Гнёта будет возможность выступить перед Верховным судом в Белграде, а у нас - предоставить другие факты", - говорит Софиянич.  

Здание суда в Белграде
Суд в БелградеФото: Sanja Kljajic/DW

А пока суд рассматривает факты, Андрей Гнёт в наручниках доставлен обратно в тюрьму. На процессе Гнёт рассказал о своих буднях в заключении, жалуясь на то, что его окружают убийцы и лидеры наркокартелей, что он не получает адекватной медицинской помощи и не имеет доступа к тюремной библиотеке. 

Он заявил на суде, что у него ухудшается зрение, выпадают и седеют волосы, и что он страдает от "интеллектуального голода". В рамках отдельной процедуры режиссер просил изменить решение о содержании в Центральной тюрьме на меру пресечения в виде домашнего ареста. Но это решение до сих пор не принято.

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