  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Перевыборы в Берлине: ХДС и АдГ немного улучшили результаты

Олег Соколенко
12 февраля 2024 г.

В Берлине прошли частичные перевыборы в бундестаг. ХДС и АдГ немного укрепили свои позиции, а партии правящей коалиции - наоборот. При этом все избранные в 2021 году прямым голосованием депутаты сохранили свои мандаты.

https://p.dw.com/p/4cHTE
Избирательный бюллетень
Избирательный бюллетень на выборах в БерлинеФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

В Берлине в воскресенье, 11 февраля, прошли частичные перевыборы в бундестаг 2021 года. Повторное голосование состоялось в 455 из 2256 избирательных округов столицы ФРГ, в которых проживает 550 тысяч избирателей. Официальные предварительные результаты были оглашены вскоре после полуночи, уже 12 февраля. Как и ожидалось, на расклад сил в немецком парламенте они не повлияли.

Консервативный Христианско-Демократический союз (ХДС) смог улучшить свой результат в целом по Берлину на 1,3 процентных пункта, до 17,2 процента. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" прибавила один процентный пункт и теперь имеет в столице ФРГ 9,4 процента голосов избирателей. Результат Левой партии улучшился также на один процентный пункт, достигнув 11,5 процента.

Между тем партии-члены правящей сейчас в стране коалиции, наоборот, несколько утратили позиции в столице. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), потеряла 1,2 процентных пункта, но осталась сильнейшей партией с 22,2 процента. За ней следует партия "Союз 90"/"зеленые" с 22 процентами (минус 0,3 процентных пункта) и Свободная демократическая партия (СвДП) с 8,1 процента (минус 0,9 процентных пункта).

При этом все депутаты, избранные в бундестаг от Берлина в 2021 году прямым голосованием, сохранили свои мандаты.

Хаос на выборах в Берлине

Выборы в бундестаг, состоявшиеся 26 сентября 2021 года, сопровождались длинными очередями на некоторых берлинских участках из-за нехватки бюллетеней и кабинок для голосования. Сильнее всего хаос сказался на берлинском административном округе Панков, где были аннулированы более 85 процентов голосов. В округе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф такое решение коснулось 42,7 процента, в округе Фридрихсхайн-Кройцберг - 33,8 процента, в Райниккендорфе - 31,7 процента.

Явка в Берлине при этом составила 75,2 процента. На перевыборах явка избирателей была ожидаемо значительное ниже, чем в 2021 году. В декабре 2023 года Федеральный конституционный суд в Карлсруэ постановил провести частичные перевыборы.

Сейчас Берлин представлен в бундестаге - однопалатном парламенте Германии - 29 депутатами.

Смотрите также:

Как устроена избирательная система Германии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

В пленарном зале бундестага (фото из архива)

Кто и как может создать собственную партию в Германии

Кто и как может создать собственную партию в Германии

В Германии теоретически каждый, даже будучи иностранцем, может основать партию. О том, какие требования при этом должны соблюдаться, как осуществляется финансирование новой политсилы - в материале DW.
Политика31 января 2024 г.
Заседание бундестага

Германский бундестаг проголосовал за сокращение числа депутатов

Германский бундестаг проголосовал за сокращение числа депутатов

Со следующих выборов разросшееся до 736 число депутатов бундестага ФРГ будет уменьшено до 630. Сокращение числа депутатов на постоянной основе будет достигнуто за счет отказа от дополнительных и уравнивающих мандатов.
Политика17 марта 2023 г.
external

Это поможет Украине вернуть Крым: депутат бундестага о перспективах поставок ракет Taurus (11.08.2023)

Это поможет Украине вернуть Крым: депутат бундестага о перспективах поставок ракет Taurus (11.08.2023)

Берлин решил изучить возможность поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Давление на Минобороны ФРГ растет изнутри: многие влиятельные политики высказываются за поставки. Один из них - депутат от оппозиционного блока ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.
Политика11 августа 2023 г.03:47 мин.