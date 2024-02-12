Перевыборы в Берлине: ХДС и АдГ немного улучшили результаты

В Берлине прошли частичные перевыборы в бундестаг. ХДС и АдГ немного укрепили свои позиции, а партии правящей коалиции - наоборот. При этом все избранные в 2021 году прямым голосованием депутаты сохранили свои мандаты.

В Берлине в воскресенье, 11 февраля, прошли частичные перевыборы в бундестаг 2021 года. Повторное голосование состоялось в 455 из 2256 избирательных округов столицы ФРГ, в которых проживает 550 тысяч избирателей. Официальные предварительные результаты были оглашены вскоре после полуночи, уже 12 февраля. Как и ожидалось, на расклад сил в немецком парламенте они не повлияли.

Консервативный Христианско-Демократический союз (ХДС) смог улучшить свой результат в целом по Берлину на 1,3 процентных пункта, до 17,2 процента. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" прибавила один процентный пункт и теперь имеет в столице ФРГ 9,4 процента голосов избирателей. Результат Левой партии улучшился также на один процентный пункт, достигнув 11,5 процента.

Между тем партии-члены правящей сейчас в стране коалиции, наоборот, несколько утратили позиции в столице. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), потеряла 1,2 процентных пункта, но осталась сильнейшей партией с 22,2 процента. За ней следует партия "Союз 90"/"зеленые" с 22 процентами (минус 0,3 процентных пункта) и Свободная демократическая партия (СвДП) с 8,1 процента (минус 0,9 процентных пункта).

При этом все депутаты, избранные в бундестаг от Берлина в 2021 году прямым голосованием, сохранили свои мандаты.

Хаос на выборах в Берлине

Выборы в бундестаг, состоявшиеся 26 сентября 2021 года, сопровождались длинными очередями на некоторых берлинских участках из-за нехватки бюллетеней и кабинок для голосования. Сильнее всего хаос сказался на берлинском административном округе Панков, где были аннулированы более 85 процентов голосов. В округе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф такое решение коснулось 42,7 процента, в округе Фридрихсхайн-Кройцберг - 33,8 процента, в Райниккендорфе - 31,7 процента.

Явка в Берлине при этом составила 75,2 процента. На перевыборах явка избирателей была ожидаемо значительное ниже, чем в 2021 году. В декабре 2023 года Федеральный конституционный суд в Карлсруэ постановил провести частичные перевыборы.

Сейчас Берлин представлен в бундестаге - однопалатном парламенте Германии - 29 депутатами.

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