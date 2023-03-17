Бундестаг ФРГ проголосовал за сокращение числа депутатов

Со следующих выборов разросшееся до 736 число депутатов бундестага ФРГ будет уменьшено до 630. Сокращение числа депутатов на постоянной основе будет достигнуто за счет отказа от дополнительных и уравнивающих мандатов.

Германский бундестаг на пленарном заседании в пятницу, 17 марта, голосами от правящей коалиции принял законопроект о сокращении числа депутатов парламента. Начиная со следующих выборов, бундестаг, разросшийся до 736 мест, будет на постоянной основе сокращен до 630 мандатов.

Реформу избирательного законодательства поддержали 400 депутатов парламента, принимавших участие в голосовании, 261 народный избранник высказался против, 23 депутата воздержались

Эксперт по внутренним делам правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Себастьян Хартман (Sebastian Hartmann) назвал целью реформы обеспечение "простого и понятного избирательного права". В то же время оппозиция в лице консервативного блокаХДС/ХСС и Левой партии относятся к реформе крайне негативно. Они считают, что данная реформа ущемляет их интересы, и намерены обратиться с жалобами в Федеральный конституционный суд Германии.

Так, председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) выразил мнение, что реформа проводится для того, чтобы изгнать левых из парламента и поставить под вопрос "право ХСС на существование". "Они проводят эту реформу для самих себя, чтобы цементировать притязания "светофорной коалиции" (социал-демократы, свободные демократы и "зеленые". - Ред.) на власть", - сказал Добриндт.

Дополнительные и уравнивающие мандаты

Германский парламент, который, согласно Основному закону ФРГ, должен иметь 598 мест, постоянно разрастался из-за наличия так называемых дополнительных и уравнивающих мандатов. Каждый избиратель в Германии имеет на выборах два голоса. Половина из 598 мест в парламенте распределяется по голосам избирателей, отданным за конкретных людей - прямых кандидатов в округах, а вторая половина - по голосам избирателей, отданным за земельные партийные списки.

При этом то и дело случается, что партии могут провести больше прямых кандидатов в парламент, чем им полагается по результатам голосования за партийные списки. В таком случае количество мест в бундестаге увеличивается, потому что эти партии получают дополнительные мандаты. Но тогда и остальные партии, прошедшие в парламент, в качестве компенсации получают уравнивающие мандаты.

Такая практика проводила к тому, что число народных избранников из раза в раз росло и бундестаг ФРГ в итоге стал самым большим национальным парламентом в Европе. Согласно законопроекту, принятому бундестагом 17 марта, дополнительных и уравнивающих мандатов больше не будет.

Пятипроцентный барьер

Кроме того, в парламент смогут проходить только парти, которые преодолели на выборах 5-процентный барьер. Отменяется действовавшее до сих пор правило, позволявшее проводить своих представителей в бундестаг партиям, завоевавшим минимум три прямых мандата в избирательных округах. Именно благодаря этому правилу в парламенте нынешнего созыва заседают депутаты от Левой партии, получившей на выборах в 2021 году три прямых мандата, но не преодолевшей 5-процентный барьер.

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