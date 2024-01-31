Кто и как может создать собственную партию в Германии

В Германии теоретически каждый, даже будучи иностранцем, может основать партию. О том, какие требования при этом должны соблюдаться, как осуществляется финансирование новой политсилы - в материале DW.

Накануне большого предвыборного сезона в Германии - вслед за выборами в Европейский парламент в июне, в этом году будут избираться земельные парламенты в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, а, кроме того, в девяти из 16 федеральных земель пройдут местные выборы - в ФРГ идет активный процесс партстроительства. 20 января большинство членов объединения "Союз ценностей" (Werteunion), возглавляемого экс-главой Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Хансом-Георгом Масеном (Hans-Georg Maaßen), проголосовало за создание одноименной партии, которая, как ожидается, в политическом спектре может занять место между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ).

Партия Сары Вагенкнехт намерена призвать под свои знамена всех недовольных политикой официального Берлина Фото: Nikita Jolkver/DW

Неделей позже состоялся первый общефедеральный съезд партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit, ССВ). Партия, относящаяся к левым популистам, позиционирует себя как выразитель интересов жителей ФРГ любой политической ориентации, недовольных нынешней политикой Берлина.

О том, кто и каким образом может создать партию в современной Германии - в материале DW.

Разрешение не требуется

Любой житель ФРГ, желающий участвовать в политической жизни страны, может выставить свою кандидатуру на выборах, голосовать, вступить в партию или даже создать собственное политобъединение. Для последнего не нужно разрешение государства, но заявитель должен взять на себя обязательства следовать демократическим принципам, изложенным в Конституции ФРГ (Основном законе) и Гражданском кодексе, который определяет права и обязанности граждан по отношению друг к другу.

Закон о политических партиях регулирует процедуры внутри политической силы. В §2 он определяет партии как объединения граждан, желающих на постоянной или долгосрочной основе влиять на формирование политической воли на федеральном или земельном уровне и представлять интересы народа в германском бундестаге или земельном парламенте.

В правлении должно быть не менее трех членов

Партия может быть создана двумя способами: путем преобразования существующего объединения, как это было в случае с "Союзом Сары Вагенкнехт" , или путем основания, как в большинстве случаев и происходит. Минимального числа членов-учредителей законом не оговаривается, однако правление партии должно состоять как минимум из трех членов.

Закон о политических партиях также не устанавливает минимального количества членов партии. В то же время объединение должно "предоставить достаточную гарантию серьезности целей с точки зрения масштаба и силы своей организации, количества ее членов и ее общественного статуса". Еще одно требование заключается в том, что название новой партии и ее аббревиатура должны быть четко отличимы от названий существующих политобъединений.

Для иностранцев ограничений нет

Иностранцы также могут создать партию в Германии. Однако большинство членов правления и членов партии должны быть гражданами ФРГ. Кроме того, штаб-квартира и руководство партии также должны находиться в Германии. В противном случае организация остается политическим объединением, которое не может выставлять себя для участия в выборах.

На учредительном мероприятии должна быть определена программа партии, ее основные цели и ценности, а также внутренний устав. Кроме того, демократическим путем и тайным голосованием должен быть избран президиум. Он в свою очередь представляет все документы, включая подробный протокол учредительного собрания, председателю Федеральной избирательной комиссии. Глава Федеральной избирательной комиссии и его заместитель назначаются министром внутренних дел ФРГ.

Партийные документы доступны для всех граждан

Помимо прочего, руководитель комиссии проверяет, соответствуют ли документы, связанные с созданием политического образования, требованиям Закона о политических партиях. В случае соответствия документы новой политсилы попадают в общедоступную базу политических партии.

Предвыборные плакаты во время земельных выборов Фото: Florian Gaul/greatif/IMAGO

Однако окончательное признание нового объединения в качестве партии происходит только тогда, когда ее допускают к выборам. Федеральная избирательная комиссия отвечает за проведение выборов в бундестаг и Европарламент. Она состоит из руководителя, восьми членов, предложенных парламентскими партиями, и двух судей Федерального административного суда. Выборы в шестнадцати федеральных землях регулируются соответствующими земельными избирательными комиссиями, сформированными по аналогичному принципу

Соответствовать потребностям избирателей

Помимо законодательных, к учредителям партий предъявляются и организационные требования, в частности создание местных структур, чтобы быть доступными для избирателей.

Кроме того, потенциальная партия должна быть готова к организации своей работы и внесения вклада в законотворчество, если попадет в бундестаг.

Даже на этапе создания партии ничто не работает без денег. Организаторы должны подумать о том, как она сможет устойчиво финансировать свою деятельность. Для этого существует пять основных источников: членские взносы, пожертвования, сборы, другие доходы, например, от инвестиций, и государственное финансирование, которое партия получает только в случае участия в выборах.

Объем государственного финансирования зависит от того, сколько голосов партия получила на последних европейских и федеральных выборах, а также на последних выборах в земельные парламенты. Если партия не участвует в выборах в течение шести лет, она теряет свой статус.

Протесты против правого экстремизма и партии АдГ Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Партия может объединиться с другими политическими силами или самораспуститься в любой момент без вмешательства государства. Другое дело, если партия нарушает статью 21 Основного закона. Она гласит: "Партии, которые своими целями или поведением своих сторонников стремятся нарушить или уничтожить свободный демократический порядок или поставить под угрозу существование Федеративной Республики Германия, являются неконституционными".

Решение о запрете партий принимает Федеральный конституционный суд

Бундестаг, федеральное правительство или бундесрат (представительство федеральных земель) могут обратиться в Федеральный конституционный суд для вынесения решения о неконституционности той или иной партии. Если суд признает партию неконституционной, она будет распущена. В истории ФРГ было два случая запрета партий: в 1952 году - Социалистической имперской партии Германии, преемницы гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии, НСДАП, и в 1956 году - Коммунистической партии Германии.

Процесс о запрете неонацистской Национально-демократической партии Германии (НДПГ) в 2003 году провалился из-за того, что в ее руководстве активно работали информаторы из Федерального ведомства по охране конституции. 23 января 2024 года Федеральный конституционный суд постановил, что бывшая НДПГ, которая с тех пор сменила название на "Родина", должна быть лишена государственного финансирования на шесть лет.

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