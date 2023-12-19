В Берлине выборы в бундестаг-2021 будут частично повторены

Выборы в германский бундестаг 2021 года в Берлине должны быть частично повторены из-за многочисленных сбоев и нарушений, постановил Федеральный конституционный суд в Карлсруэ во вторник, 19 декабря. Повторное голосование должно быть проведено на 455 избирательных участках, при этом перевыборы будут проходить как по индивидуальным кандидатам, так и по партийным спискам.

Это означает, что жалоба христианско-демократической фракции в бундестаге имела лишь частичный успех. Конституционный суд также не подтвердил один к одному резолюцию бундестага, который голосами правящей коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов высказался за проведение частичных перевыборов на 327-и из 2256-х избирательных участках Берлина и на 104-х из 1507-и участках для голосования по почте.

По мнению христианских демократов, этого было недостаточно, поскольку бундестаг не объявил недействительными результаты голосования в шести спорных округах. Поэтому фракция ХДС подала иск в Федеральный конституционный суд. В принятом ныне постановлении суд в Карлсруэ объявил недействительными и результаты голосования еще в 31 округе.

Многочисленные нарушения

26 сентября 2021 года в Берлине параллельно с выборами в земельный парламент и районные собрания депутатов проходили выборы в бундестаг и референдум о национализации недвижимости, принадлежащей концернам, сдающим жилье в аренду. В этот день в Берлине также состоялся марафон, для проведения которого было заблокировано много улиц.

Голосование 26 сентября было омрачено большим количеством сбоев - не хватало избирательных бюллетеней, избирательные участки временно закрывались или оставались открытыми дольше, чем положено, перед многими участками выстраивались длиннейшие очереди. В результате в Конституционный суд Берлина было подано большое количество жалоб, в которых оспаривались результаты голосования.

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