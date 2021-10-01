Хаос на выборах в Берлине. Результаты голосования аннулируют?

"Безответственность, хаос, позор, разгильдяйство, скандал…То, что происходило 26 сентября - в день выборов в бундестаг - в Берлине, можно было ожидать в какой-нибудь "банановой республике", но не в столице высокоразвитой Германии…"

Так немецкая пресса комментирует нарушения и изъяны процедуры голосования на избирательных участках в Берлине. Но одной критикой столичных властей и уже свершившейся отставкой председателя городской избирательной комиссии дело, возможно, не ограничится. Не исключено, что голосование в некоторых районах Берлина придется проводить заново.

Выборы в бундестаг, в сенат и районные, плюс референдум

Избиратели Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель, голосовали в минувшее воскресенье не один, а целых четыре раза. Во-первых, за кандидатов, баллотировавшихся в бундестаг, во-вторых, - в сенат, то есть, городской парламент, в-третьих, - в районные органы власти. А еще, в-четвертых, в этот же день в городе проводился референдум по вопросу об экспроприации квартир у крупных жилищных концернов.

В одну урну полагалось опускать бюллетени по голосованию за депутатов бундестага, в другую - все остальные

В результате каждому избирателю приходилось заполнять несколько бюллетеней. И если с выбором в пользу того или иного кандидата, той или иной партии можно было определиться достаточно легко, то вопрос, вынесенный на референдум, многих ставил в тупик. К приглашению - извещению о выборах - а конверт вскрывали обычно уже на избирательном участке - прилагалась целая брошюра, где на дюжине страниц излагались аргументы сторонников и противников экспроприации.

Избиратели читали брошюру, уже сидя в кабинке для голосования. А время шло. Кабинок на многих участках - из-за коронавирусных ограничений - только две. Очереди становились все длиннее. В результате получилось так, что на многих участках люди не успели проголосовать до официального окончания выборов в 18 часов и заполняли свои бюллетени, уже зная результаты экзитполов, чего вообще-то быть не должно. Хорошо еще, что в этот день была солнечная погода. Шел бы дождь, многие бы вообще не стали дожидаться, когда смогут войти внутрь избирательного участка…

Дефицит бюллетеней и марафон

Но это был далеко не единственный изъян на выборах в столице ФРГ. Перед некоторыми избирательными участками выстроились длинные очереди еще и потому, что уже в середине дня на них закончились бюллетени. В Берлине не ожидали такой высокой явки избирателей и не учли того обстоятельства, что на фоне трудностей с заполнением бюллетеней избиратели чаще обычного будут просить дать им новые, поняв, что поставили крестик не там, где надо.

Из-за марафона многие улицы в центре Берлина были перекрыты

В принципе, быстро подвезти дополнительные бюллетени со склада в том же районе - не проблема, дело нескольких минут. Но в этот день в Берлине проходил марафон и многие улицы в центральной части города были перекрыты. Пришлось ждать, пока бегуны добегут.

Международный спортивный календарь не позволяет переносить берлинский марафон на другой, кроме последнего сентябрьского воскресенья, день, а отменять его второй раз подряд - после отмены из-за коронавируса в 2020 году - столичные власти вопреки предупреждениям экспертов не захотели.

Организаторы выборов были не на высоте

Кроме того, на некоторых избирательных участках оказалось на удивление много недействительных бюллетеней в урнах для голосования по выборам в сенат и районные органы власти.

Выяснилось, например, что бюллетени, предназначенные для района Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, попали на избирательные участки во Фридрихсхайне-Кройцберге. И даже в том случае, если эти бюллетени были заполнены абсолютно верно, опущенные в урну не в том районе они считаются недействительными. По данным столичной медиакомпании RBB, такая ситуация возникла на 99 из 2257 избирательных участков в Берлине.

Перед многими избирательными участками в Берлине стояли длинные очереди

Для некоторых кандидатов, баллотировавшихся в берлинский сенат, эта путаница могла сыграть ключевую роль. Так, представителю Левой партии в берлинском районе Панков не хватило всего 30 голосов, чтобы завоевать прямой мандат, а "зеленому" кандидату в Вильмерсдорфе - только восьми.

Организаторы выборов в Берлине знали о риске путаницы с бюллетенями, но в качестве профилактической меры выбрали только одну: на стопки бюллетеней для различных районов города были положены записки с призывом быть внимательным.

"Очевидно вызовы в этот особенный день выборов были недооценены, - прокомментировал в интервью Berliner Zeitung правовед Кристиан Вальдхоф (Christian Waldhoff) из берлинского Университета имени Гумбольдта. - Три голосования, референдум со сложным текстом и еще в придачу марафон, на несколько часов парализовавший центр города… Умные люди уже в преддверии поняли бы, что это все может оказаться весьма проблематичным и отреагировали заранее".

Пересчет голосов или все же перевыборы?

Окончательные официальные результаты выборов в Германии должны быть объявлены 14 октября 2021 года. По действующему законодательству любой немецкий избиратель может их обжаловать в Федеральном конституционном суде, если речь идет о выборах депутатов бундестага.

Штефан Харбарт, председатель Федерального конституционного суда

Такое в истории Германии бывало, но этот суд еще ни разу не аннулировал итоги общефедеральных выборов. Даже если судьи сочтут жалобу на допущенные нарушения обоснованной, объяснил председатель Федерального конституционного суда Штефан Харбарт (Stephan Harbarth) читателям газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, проблемы в день голосования на некоторых избирательных участках еще необязательно угрожают итоговым результатам, и не каждый процедурный недостаток должен вести к объявлению выборов недействительными. Следует ведь еще и учитывать интересы уже избранного состава бундестага, добавил он.

Иная правовая ситуация с выборами депутатов берлинского сената и районных органов власти. Их результаты в земельном конституционном суде имеют право обжаловать только участвовавшие в избирательной кампании партии или баллотировавшиеся кандидаты. Суд в таком случае может либо отклонить жалобу, либо объявить результаты голосования недействительными - как по Берлину в целом, так и на отдельных избирательных участках, либо потребовать пересчета голосов.

В упомянутых случаях в Панкове и Вильмерсдорфе весьма вероятен, причем и без решения суда, как минимум последний вариант. Подавать же судебные иски имеющие на это право смогут только после объявления окончательных официальных результатов выборов в Берлине, что также произойдет только 14 октября.

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