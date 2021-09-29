Глава избиркома Берлина подала в отставку из-за хаоса на участках во время выборов

В связи с тем, что во время состоявшихся 26 сентября выборов в бундестаг и в местные органы власти на многих избирательных участках Берлина царил хаос, глава берлинской избирательной комиссии Петра Михаэлис (Petra Michaelis) подала в отставку. В среду, 29 сентября, она заявила, что берет на себя ответственность за "обстоятельства, связанные с организацией выборов", и просит Сенат Берлина уволить ее сразу после проведения заседаний земельного избиркома 11 и 14 октября. Михаэлис занимал свой пост с 2010 года.

В минувшее воскресенье, в день голосования, на ряде избирательных участков в Берлине возникли проблемы: среди прочего сообщалось о нехватке бюллетеней, длинных очередях и, как результат, о том, что избиратели смогли проголосовать намного позже закрытия участков 18.00, когда уже были известны первые неофициальные результаты. Кто-то вообще не смог отдать свой голос.

По данным телеканала RBB, из-за неправильных бюллетеней почти в 100 избирательных округах Берлина не менее 13 120 голосов были признаны недействительными.

Сенат Берлина признал, что в ходе голосования имелись проблемы. Однако глава канцелярии Сената Кристиан Геблер (Christian Gäbler) заявил, что пока нет никаких признаков настолько серьезных нарушений, из-за которых следовало бы провести повторные выборы.

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