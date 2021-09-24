 Нарушения на выборах в бундестаг: можно ли их считать весомыми? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 28.09.2021

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Германия

Нарушения на выборах в бундестаг: можно ли их считать весомыми?

В ходе парламентских выборов в Германии были зафиксированы некоторые нарушения избирательной процедуры, в первую очередь - в Берлине. Могли ли они повлиять на итоги голосования? Фактчекинг DW.

Неверно сложенный бюллетень кандидата консерваторов в канцлеры и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета

Неверно сложенный бюллетень кандидата консерваторов в канцлеры и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета

Выборы в бундестаг в Германии признаны действительными, а их результат в целом не подвергается сомнениям. Тем не менее было несколько эпизодов, которые повлекли за собой жалобы на нарушения в ходе голосования. DW изучила наиболее существенные из них.

Очереди после закрытия участков, нехватка бюллетеней в Берлине

Время работы избирательных участков в день голосования на выборах в бундестаг прописано четко: с 8 до 18 часов. Сразу после этого участки закрываются, и затем публикуются первые результаты экзитполов. "Такие правила призваны помешать тому, чтобы эти данные могли повлиять на выбор еще не проголосовавших избирателей", - объясняет Флориан Бург (Florian Burg), представитель Федеральной избирательной комиссии ФРГ.

Очереди перед избирательными участками в Берлине 26 сентября 2021 года

Очереди перед избирательными участками в Берлине

Но 26 сентября в Берлине возникла неожиданная проблема: перед некоторыми избирательными участками выстроились длинные очереди из-за организационных проблем и нехватки избирательных бюллетеней. В итоге часть избирателей в Берлине смогла проголосовать только после шести часов вечера. Нарушение? И как быть с прогнозами, которые появились в прессе, хотя берлинцы еще стояли в очередях? Следует ли теперь считать выборы недействительными?

Позже голосовать можно, но это "серая зона" избирательного права

На первый вопрос ответ - "нет", с другими - сложнее. В принципе, голосование после закрытия участков не дает основания для того, чтобы объявить выборы недействительными, утверждают в избирательной комиссии. Там ссылаются на законодательство, согласно которому "избирателей допускают к голосованию, если они появились на участке до закрытия и находятся внутри помещения или снаружи по причине нехватки места". То есть, нарушения нет, все в соответствии с законом.

В законе, однако, не прописано, что делать в случае публикации результатов экзитполов, когда некоторые еще голосуют. "Здесь требуется взвесить различные аспекты. Важнее обеспечить возможность проголосовать", - объяснил DW Флориан Бург. Иными словами, право голоса перевешивает риски воздействия опубликованных данных на выбор.

Опрошенные юристы говорят, что случай в Берлине находится с юридической точки зрения в серой зоне, хотя "в любом случае, это не тяжкое нарушение избирательного права", ответил DW профессор Маркус Огорек (Markus Ogorek) из Кельнского университета. Публикация результатов экзитполов только после закрытия избирательных участков нацелена прежде всего на то, чтобы избежать массового влияния, но задерживать публикацию из-за нескольких еще открытых участков было бы несоразмерно по сравнению с легитимным желанием большинства избирателей узнать результаты голосования, считает Огорек.

Признают ли результаты голосования недействительными? Вряд ли

В социальных сетях, однако, были сообщения и о том, что некоторые избиратели ввиду длинных очередей и отсутствия бюллетеней вообще не смогли проголосовать. Это нарушение? Похоже, да. Глава берлинской избирательной комиссии Петра Михаэлис (Petra Michaelis) признала проблему косвенно, заявив, что "если произошло так, что некоторые избиратели были ограничены (в возможности проголосовать - Ред.), то я считаю это изъяном избирательного процесса, и это будет нарушением избирательного законодательства".

На вопрос, приведут ли эпизоды, связанные с нарушениями, к пересмотру итогов голосования и повторному голосованию, Михаэлис заявила, что пока не может ответить на этот вопрос.

В Берлине были допущены ошибки при голосовании, но это не требует проведения повторных выборов, уверены юристы. "Если после каждой ошибки, которая происходит на выборах, оспаривать и отменять результаты, то у нас в Германии никогда не будет никаких результатов голосования. Во время каждого голосования происходят ошибки - как и во время каждого повторного голосования", - заявил в эфире второго канала телевидение ФРГ (ZDF) профессор права из Берлинского университета имени Гумбольдта Ульрих Баттис (Ulrich Battis).

Профессор права из Берлинского университета имени Гумбольдта Ульрих Баттис

Профессор права из Берлинского университета имени Гумбольдта Ульрих Баттис

Что касается случаев с голосованием после 18 часов, то они едва ли дойдут до суда, считает Маркус Огорек. По его мнению, даже если представить, что суд признает возникшую ситуацию нарушением права, это еще не означает, что появятся шансы на то, чтобы с успехом оспорить результат голосования, считает юрист. Придется доказать, что, во первых, на избирателей действительно оказывалось влияние, и, во вторых, их голоса могли бы изменить распределение мест в бундестаге. Огорек не видит оснований ни для первого, ни для второго утверждения.

Ситуацию прокомментировали даже в Федеральном конституционном суде Германии. Проблемы в день голосования на некоторых избирательных участках еще необязательно угрожают итоговым результатам, и не каждый процедурный недостаток должен вести к объявлению выборов недействительными, заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung во вторник, 28 сентября, председатель суда Штефан Харбарт (Stephan Harbarth).

Неправильно сложенный бюллетень кандидата от партии Меркель

Возможно, самым скандальным эпизодом, связанным с нарушениями на выборах, было голосование кандидата в канцлеры от блока консервативных партий ХДС/ХСС и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета (Armin Laschet) на избирательном участке в его родном Ахене. Заполнив своей бюллетень, Лашет сложил его так, что стало видно, за кого он отдал свой голос. Фотографы опубликовали снимок, который запечатлел этот факт. Нарушение?

Председатель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль

Председатель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль

Да, потому что противоречит базовому принципу голосования: оно должно быть тайным. Теоретически сотрудники местного избиркома должны были остановить Лашета, признать его бюллетень недействительным и попросить заново заполнить новый, но было поздно: бюллетень уже лежал в урне, "так что его уже невозможно было отсортировать; он считается действительным", написал в сети Twitter председатель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль (Georg Thiel). Тем более, что проголосовал Лашет - тут обошлось без промаха - за свою партию.

Однако особенно подозрительные наблюдатели рассмотрели на фото с Лашетом совсем другое: навесной замок на урне выглядел так, словно он не закрыт до конца. Возникли сомнения в том, что урна опечатана в соответствии с правилами. Но позже в Федеральной избирательной комиссии заверили, что, во-первых, навесные замки необязательно должны быть на урне и быть закрыты, а, во-вторых, как заверили позже, замок все же был закрыт.  

Твит с прогнозами до закрытия избирательных участков? Грозит штраф

Другой эпизод случился в Баварии: председатель партии "Свободные избиратели" и заместитель премьер-министра Баварии Хуберт Айвангер (Hubert Aiwanger) опубликовал в сети Twitter результаты экзитполов до закрытия избирательных участков. Нарушение? Да.

Айвангер удалил свой пост, но тем не менее в соответствии с законом ему может грозить штраф до 50000 тысяч евро. Георг Тиль по запросу ZDF заявил, что инцидент проверяют.

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  • На велосипеде в Германии

    Возрастные ограничения в Германии

    Велосипед, электросамокат, мотоцикл

    Велосипедистам до 10 лет можно ехать по тротуару. Дети старше должны пользоваться велодорожкой или, там где ее нет, ехать по проезжей части. С 14 лет разрешается водить электросамокат - без экзамена на права. С 15 лет - мопед, с 16 - мотороллер, но только после посещения автошколы. А водителем любого двух- или трехколесного транспорта со скоростью более 45 км/ч можно стать лишь с 24 лет.

  • Поход в кинотеатр в Германии

    Возрастные ограничения в Германии

    Поход в кинотеатр

    С шести лет немецким детям можно ходить в кино одним - на фильмы, соответствующие их возрасту. Сеанс должен закончиться к 20 часам. С 14 лет киновечер без взрослых возможен до 22 часов, а с 16 лет - до 24 часов. Кинотеатры обязаны соблюдать возрастные ограничения на фильмы и контролировать возраст детей, даже если их сопровождают взрослые. В случае нарушения грозит штраф до 50 тыс. евро.

  • Подростки на дискотеке

    Возрастные ограничения в Германии

    Дискотека и ночной клуб

    Возрастной рейтинг касается не только фильмов, но и другой медийной продукции, например, книг и компьютерных игр. Есть и ограничения для других видов досуга. С 16 лет можно пойти на дискотетку без взрослых и оставаться там до полуночи. Вход в ночной клуб или бар в Германии разрешен только совершеннолетним. Граница 18+ действует для казино, игровых автоматов и лотереи.

  • Пить пиво в Германии подросткам без взрослых можно с 16 лет

    Возрастные ограничения в Германии

    Когда алкоголь - не табу

    Контролировать возраст обязаны и продавцы алкогольных напитков - будь то в кино, магазине или ресторане. Пить пиво, вино или шампанское в общественных местах немецким подросткам разрешается с 16 лет, а в сопровождении взрослого - с 14 лет. Спиртное, полученное путем дистилляции, например, шнапс, виски, джин, ром или коктейли с их содержанием, доступно с 18 лет.

  • Курение в юном возрасте

    Возрастные ограничения в Германии

    Курение в юном возрасте

    До достижения 18-летия также нельзя покупать и потреблять изделия из табака. Это также касается электронных сигарет и кальянов. Вход в заведения для курильщиков несовершеннолетним в Германии воспрещен.

  • Участвовать в голосовании на выборах в бундестаг немцы могут с 18 лет

    Возрастные ограничения в Германии

    Участие в выборах

    С совершеннолетием граждане Германии получают право голоса и могут участвовать в парламентских выборах. Сейчас ведется дискуссия о том, чтобы снизить возрастной ценз до 16 лет, ведь на коммунальных выборах в некоторых федеральных землях это практикуется уже несколько лет. А вот выдвигать свою кандидатуру и быть избранным в органы власти немцы могут с 18 лет.

  • Возраст для президента ФРГ

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    Возраст для президента

    Но это не означает, что сразу можно стать президентом ФРГ. Возрастной минимум для кандидата на эту высокопоставленную должность - 40 лет. Самый молодой президент в истории современной Германии - Кристиан Вульф. На момент избрания ему был 51 год. Франку-Вальтеру Штайнмайеру (на фото), нынешнему президенту ФРГ, избранному в 2017 году, - 64 года.

  • Дети и карманные деньги: купить собаку можно только с согласия родителей

    Возрастные ограничения в Германии

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    До 17 лет на многое нужно согласие родителей. Но своими карманными деньгами дети могут распоряжаться сами. Если покупка оплачена наличными, а ее цена - в рамках привычной для карманных денег суммы. Компакт-диск за 15 евро не вызовет у продавца вопросов, а вот кроссовки за 100 евро - могут. Подсобрать денег и купить собаку без родителей тоже не получится: до 16 лет требуется их разрешение.

  • Когда можно начать подрабатывать в Германии

    Возрастные ограничения в Германии

    Подработка

    С 13 лет дети с согласия родителей могут выполнять легкую работу - например, разносить газеты. Но не более двух часов в день и только после школьных занятий. С 15 лет разрешается подработка во время каникул - не более четырех недель в году. Подросткам на профобучении при предприятии можно работать не более семи часов в день. Работа ночью, в выходные и праздники запрещена.

  • Уголовная ответственность в Германии

    Возрастные ограничения в Германии

    Уголовная ответственность

    Какое бы деяние малолетний преступник не совершил, уголовная ответственность предусмотрена лишь с 14 лет. До этого применяют воспитательные меры или могут заставить возместить ущерб. С 14 лет действует ювенальное уголовное право - с более мягкими наказаниями, чем для взрослых. Но в случае тяжкого преступления подросток может получить и тюремный срок. С 18 лет уже престают перед "взрослым" судом.

    Автор: Татьяна Вайнман


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