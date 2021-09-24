Нарушения на выборах в бундестаг: можно ли их считать весомыми?

Выборы в бундестаг в Германии признаны действительными, а их результат в целом не подвергается сомнениям. Тем не менее было несколько эпизодов, которые повлекли за собой жалобы на нарушения в ходе голосования. DW изучила наиболее существенные из них.

Очереди после закрытия участков, нехватка бюллетеней в Берлине

Время работы избирательных участков в день голосования на выборах в бундестаг прописано четко: с 8 до 18 часов. Сразу после этого участки закрываются, и затем публикуются первые результаты экзитполов. "Такие правила призваны помешать тому, чтобы эти данные могли повлиять на выбор еще не проголосовавших избирателей", - объясняет Флориан Бург (Florian Burg), представитель Федеральной избирательной комиссии ФРГ.

Очереди перед избирательными участками в Берлине

Но 26 сентября в Берлине возникла неожиданная проблема: перед некоторыми избирательными участками выстроились длинные очереди из-за организационных проблем и нехватки избирательных бюллетеней. В итоге часть избирателей в Берлине смогла проголосовать только после шести часов вечера. Нарушение? И как быть с прогнозами, которые появились в прессе, хотя берлинцы еще стояли в очередях? Следует ли теперь считать выборы недействительными?

Позже голосовать можно, но это "серая зона" избирательного права

На первый вопрос ответ - "нет", с другими - сложнее. В принципе, голосование после закрытия участков не дает основания для того, чтобы объявить выборы недействительными, утверждают в избирательной комиссии. Там ссылаются на законодательство, согласно которому "избирателей допускают к голосованию, если они появились на участке до закрытия и находятся внутри помещения или снаружи по причине нехватки места". То есть, нарушения нет, все в соответствии с законом.

В законе, однако, не прописано, что делать в случае публикации результатов экзитполов, когда некоторые еще голосуют. "Здесь требуется взвесить различные аспекты. Важнее обеспечить возможность проголосовать", - объяснил DW Флориан Бург. Иными словами, право голоса перевешивает риски воздействия опубликованных данных на выбор.

Опрошенные юристы говорят, что случай в Берлине находится с юридической точки зрения в серой зоне, хотя "в любом случае, это не тяжкое нарушение избирательного права", ответил DW профессор Маркус Огорек (Markus Ogorek) из Кельнского университета. Публикация результатов экзитполов только после закрытия избирательных участков нацелена прежде всего на то, чтобы избежать массового влияния, но задерживать публикацию из-за нескольких еще открытых участков было бы несоразмерно по сравнению с легитимным желанием большинства избирателей узнать результаты голосования, считает Огорек.

Признают ли результаты голосования недействительными? Вряд ли

В социальных сетях, однако, были сообщения и о том, что некоторые избиратели ввиду длинных очередей и отсутствия бюллетеней вообще не смогли проголосовать. Это нарушение? Похоже, да. Глава берлинской избирательной комиссии Петра Михаэлис (Petra Michaelis) признала проблему косвенно, заявив, что "если произошло так, что некоторые избиратели были ограничены (в возможности проголосовать - Ред.), то я считаю это изъяном избирательного процесса, и это будет нарушением избирательного законодательства".

На вопрос, приведут ли эпизоды, связанные с нарушениями, к пересмотру итогов голосования и повторному голосованию, Михаэлис заявила, что пока не может ответить на этот вопрос.

В Берлине были допущены ошибки при голосовании, но это не требует проведения повторных выборов, уверены юристы. "Если после каждой ошибки, которая происходит на выборах, оспаривать и отменять результаты, то у нас в Германии никогда не будет никаких результатов голосования. Во время каждого голосования происходят ошибки - как и во время каждого повторного голосования", - заявил в эфире второго канала телевидение ФРГ (ZDF) профессор права из Берлинского университета имени Гумбольдта Ульрих Баттис (Ulrich Battis).

Профессор права из Берлинского университета имени Гумбольдта Ульрих Баттис

Что касается случаев с голосованием после 18 часов, то они едва ли дойдут до суда, считает Маркус Огорек. По его мнению, даже если представить, что суд признает возникшую ситуацию нарушением права, это еще не означает, что появятся шансы на то, чтобы с успехом оспорить результат голосования, считает юрист. Придется доказать, что, во первых, на избирателей действительно оказывалось влияние, и, во вторых, их голоса могли бы изменить распределение мест в бундестаге. Огорек не видит оснований ни для первого, ни для второго утверждения.

Ситуацию прокомментировали даже в Федеральном конституционном суде Германии. Проблемы в день голосования на некоторых избирательных участках еще необязательно угрожают итоговым результатам, и не каждый процедурный недостаток должен вести к объявлению выборов недействительными, заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung во вторник, 28 сентября, председатель суда Штефан Харбарт (Stephan Harbarth).

Неправильно сложенный бюллетень кандидата от партии Меркель

Возможно, самым скандальным эпизодом, связанным с нарушениями на выборах, было голосование кандидата в канцлеры от блока консервативных партий ХДС/ХСС и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета (Armin Laschet) на избирательном участке в его родном Ахене. Заполнив своей бюллетень, Лашет сложил его так, что стало видно, за кого он отдал свой голос. Фотографы опубликовали снимок, который запечатлел этот факт. Нарушение?

Председатель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль

Да, потому что противоречит базовому принципу голосования: оно должно быть тайным. Теоретически сотрудники местного избиркома должны были остановить Лашета, признать его бюллетень недействительным и попросить заново заполнить новый, но было поздно: бюллетень уже лежал в урне, "так что его уже невозможно было отсортировать; он считается действительным", написал в сети Twitter председатель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль (Georg Thiel). Тем более, что проголосовал Лашет - тут обошлось без промаха - за свою партию.

Однако особенно подозрительные наблюдатели рассмотрели на фото с Лашетом совсем другое: навесной замок на урне выглядел так, словно он не закрыт до конца. Возникли сомнения в том, что урна опечатана в соответствии с правилами. Но позже в Федеральной избирательной комиссии заверили, что, во-первых, навесные замки необязательно должны быть на урне и быть закрыты, а, во-вторых, как заверили позже, замок все же был закрыт.

Твит с прогнозами до закрытия избирательных участков? Грозит штраф

Другой эпизод случился в Баварии: председатель партии "Свободные избиратели" и заместитель премьер-министра Баварии Хуберт Айвангер (Hubert Aiwanger) опубликовал в сети Twitter результаты экзитполов до закрытия избирательных участков. Нарушение? Да.

Айвангер удалил свой пост, но тем не менее в соответствии с законом ему может грозить штраф до 50000 тысяч евро. Георг Тиль по запросу ZDF заявил, что инцидент проверяют.

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