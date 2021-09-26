 Выборы в Германии: имена этих женщин из СДПГ стоит запомнить | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2021

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Германия

Выборы в Германии: имена этих женщин из СДПГ стоит запомнить

Социал-демократы победили не только на выборах в бундестаг, но и на земельных в двух федеральных землях. Влияние женщин в СДПГ растет, а консерваторы из ХДС теряют миллионы избирателей.

Франциска Гиффай, Олаф Шольц и Мануэла Швезиг празднуют победу

Франциска Гиффай, Олаф Шольц и Мануэла Швезиг празднуют победу

Каждый из трех победителей получил букет цветов. Олаф Шольц (Olaf Scholz), кандидат в канцлеры от занявшей первое место на выборах в бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), вышел в понедельник, 27 сентября, на пресс-конференцию в окружении двух женщин.

Слева от него улыбалась в камеры Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания. Ее партия одержала на земельных выборах триумфальную победу - почти 40% голосов. Таких результатов СДПГ не получала очень давно. Справа от Шольца стояла Франциска Гиффай (Franziska Giffey) - будущий правящий бургомистр Берлина. Во главе с ней социал-демократы одержали в столице хоть и значительно более скромную, но тоже победу, набрав более 21%.

Восходящие звезды СДПГ из бывшей ГДР

У Швезиг и Гиффай много общего. Обеим за сорок, обе родились и выросли в бывшей ГДР, обе в разное время были министрами по делам семьи в коалиционных правительствах канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Швезиг удалось усилить влияние Мекленбурга - Передней Померании, малонаселенной земли на севере Германии, на федеральном уровне. Она периодически бывает в Москве, поддерживая экономическая связи региона с РФ, несмотря на санкции. Швезиг, которая говорит по-русски, была одним из активных защитников газопровода "Северный поток-2", конечная точка которого находится в ее федеральной земле.

Мануэла Швезиг

Мануэла Швезиг

Теперь она может продолжить править в коалиции с консерваторами из ХДС, который набрал в три раза меньше голосов, или создать новый альянс. Обозреватели считают, что Швезиг также может и занять пост в новом коалиционном правительстве в Берлине, которое хочет создать Шольц с "зелеными" и либералами. В любом случае влияние Мануэлы Швезиг резко возрастет.

Восходящей звездой СДПГ считается и Франциска Гиффай. Она смогла привести партию к победе в Берлине, несмотря на скандал, заставивший ее уйти из правительства ФРГ. Он был связан с обвинениями в плагиате и лишением звания доктора наук. В Берлине СДПГ почти повторила свой результат на прошлых выборах и останется у власти. Ожидается, что влияние женщин в руководстве партии теперь усилится. Не исключено, что в среднесрочной перспективе Швезиг или Гиффай могут стать первой женщиной-кандидатом в канцлеры от социал-демократов.

Референдум о ренационализации жилья в Берлине 

Одной из первых задач Гиффай на посту бургомистра Берлина обещает стать разрешение кризиса на рынке недвижимости. Одновременно с выборами в бундестаг и земельный парламент в Берлине прошел референдум о ренационализации жилья, принадлежащего частным компаниям.

Франциска Гиффай

Франциска Гиффай

56% участников референдума высказались в поддержку такого шага, вызванного острой нехваткой квартир с доступной арендной платой. Гиффай заявила, что к результатами голосования нужно относительно уважительно - хотя ранее выступала против ренационализации. Референдум носит рекомендательный характер. 

Пример Берлина может оказаться важным для всей Германии, где ситуация на рынке недвижимости с годами ухудшается: цены растут, жилого фонда не хватает. Потенциальный успех в урегулировании жилищного кризиса может улучшить карьерные шансы Гиффай.

Успех правых популистов из АдГ 

Земельные выборы 26 сентября должны были проходить в трех федеральных землях - ожидалось досрочное голосование в Тюрингии. Но летом процесс подготовки к нему был остановлен по формальным причинам. В Тюрингии, что тоже на территории бывшей ГДР, у власти коалиция меньшинства из трех партий - Левой, СДПГ и "зеленых", которые опираются и на голоса консерваторов.

В начале 2020 года в Тюрингии разразился политический кризис, когда главой земельного правительства был выбран (находился га этом посту менее месяца) лидер местного отделения либеральной СвДП Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich), за которого проголосовали депутаты от ХДС и правопопулисткой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - у нее вторая по численности фракция в ландтаге. Крыло АдГ в Тюрингии считается правоэкстремистским и находится под наблюдением Ведомства по охране конституции. Иными словами, в нем видят угрозу демократии.

На выборах в бундестаг АдГ ухудшила своей результат. За нее проголосовали чуть больше 10% - по сравнению c почти 13% в 2017 году, когда партия впервые прошла в федеральный парламент. Тем не менее на востоке Германии у АдГ - новые рекорды. Так, по итогам выборов в бундестаг партия набрала в Тюрингии около четверти голосов, выйдя на первое место - так же, как и в соседней Саксонии. На земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании у правых популистов второе место с похожим результатом.

Избиратели бегут от консерваторов Лашета

Успех АдГ на востоке Германии обусловлен также и серьезным провалом тут консерваторов из ХДС. Во всех трех восточных землях партия уходящего канцлера Меркель оказалась на третьем месте, опустившись ниже показателя в 20% голосов.

Армин Лашет

Армин Лашет

В целом по стране консерваторы потеряли на выборах в бундестаг более трех миллионов голосов, часть из них ушла к СДПГ, а часть - к "зеленым" (особенно в крупных городах в западных землях). Так, в Аахене, родном городе главы ХДС и кандидата в канцлеры Армина Лашета (Armin Laschet), "зеленые" обошли его партию. Сам политик прошел в бундестаг по земельному партийному списку.

В 2022 году в ФРГ предстоят выборы в трех федеральных землях, правительства которых возглавляют консерваторы, включая самую густонаселенную - Северный Рейн - Вестфалию, где Лашет - пока премьер. Опросы предрекают его партии поражение, судьба главы ХДС, избранного на эту должность совсем недавно, в начале 2021 года, под вопросом. Обозреватели считают, что если партии не удастся быстро переломить тенденцию, возможно, сменив лидера, она продолжит проигрывать. 

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    Автор: Сюзанна Кордс


Смотреть видео 25:50

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