Берлинцы проголосовали за национализацию жилья. Это получится?

Жители Берлина в воскресенье, 26 сентября, смогли не только проголосовать на выборах в бундестаг ФРГ и городской сенат, но и высказать свое отношение к перспективе изъятия сотен тысяч квартир у крупных жилищных концернов и передачи их в собственность государства, а точнее, местных властей.

На уникальном для Германии референдуме такое предложение одобрили 56,4% проголосовавших, около 39% участников высказались против. Поскольку инициативу поддержали более четверти всех берлинцев, обладающих избирательным правом, городской сенат теперь должен заняться разработкой соответствующего закона. Означает ли это, что экспроприация жилья у крупных концернов в городе теперь только вопрос времени? DW разобралась в сложившейся правовой и политической ситуации.

Завышенные цены на жилье в Берлине

Дискуссия о допустимости национализации жилья вызывает в прессе и немецком обществе огромный резонанс. Одни наблюдатели видят в этом опасное стремление прибегнуть к чисто социалистическим методам времен ГДР, другие воспринимают происходящее как естественную реакцию общества на резко обостряющуюся проблему нехватки доступного жилья, которую политики пока не смогли решить другими способами.

Цены на жилье в Берлине кажутся многим недоступными

Ситуация на рынке недвижимости в Берлине действительно непростая. По оценкам экспертов, даже люди со средним заработком сегодня едва могут найти в столице Германии квартиру себе по карману. По мысли организаторов референдума, эту проблему должна решить экспроприация, которая коснется компаний, имеющих в собственности более 3000 квартир. В Берлине это, в первую очередь, акционерное общество Deutsche Wohnen AG.

Конкретно это означает перспективу передачи в распоряжение городских властей 240 тысяч жилых помещений, что составляет около 15 процентов рынка съемных квартир в Берлине.

Цена экспроприации

Уже сейчас понятно, что компенсация, которую городские власти должны будут выплатить концернам в случае изъятия у них жилья, будет измеряться миллиардами евро, причем ее окончательная сумма пока не названа.

Многие берлинцы недовольны высокими ценами квартплатами

По оценкам берлинских властей, она составит от 29 до 36 млрд евро. В свою очередь, организаторы референдума по экспроприации утверждают, что на эти цели хватит от 7,3 до 13,7 млрд евро. При этом они предлагают платить компаниям-собственникам облигациями, которые будут погашаться в течение 40 лет за счет доходов от аренды.

Результаты референдума, однако, не являются для политиков обязывающими. Ведь берлинцы голосовали не за конкретный закон, который теперь должен быть принят, а всего лишь за идею подобного закона.

Аргументы сторонников национализации жилья

Сторонники инициативы "Deutsche Wohnen and Co. enteignen" ссылаются на статью 15 Основного закона ФРГ, в которой говорится следующее: "Земля и недра, природные ресурсы и средства производства могут быть переданы в целях обобществления в общественную собственность или в иные формы общественного хозяйства согласно закону, регулирующими виды и размеры возмещения".

Офис концерна Deutsche Wohnen в Берлине

Однако многие юристы считают экспроприацию жилья в Берлине по меньшей мере спорным шагом. Адвокат юридической фирмы Knauthe, специализирующейся на праве в сфере торговли недвижимостью, Якоб Ханс Хин (Jakob Hans Hien) выразил в беседе с DW сомнения в том, что закон об экспроприации в итоге будет принят сенатом Берлина. По словам эксперта, положение о том, что экспроприация коснется только концернов и предпринимателей, в собственности которых имеется более 3000 объектов жилья, не имеет под собой объективного обоснования.

Кроме того: выплата компенсации в объеме ниже рыночной стоимости была бы неконституционной, поскольку означала бы прямые экономические потери для компаний-собственников, подчеркивает Хин. По мнению юриста, власти Берлина используют результаты референдума, скорее, чтобы добиться от концернов уступок, а не действительно принять соответствующий закон.

Что говорят берлинские политики о перспективе экспроприации

Франциска Гиффай (Franziska Giffey), которая благодаря победе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в сенат Берлина, судя по всему, станет первой женщиной-бургомистром германской столицы, прокомментировала результаты плебисцита сдержанно. "Такой законопроект надо разработать. Однако его нужно будет проверить на соответствие Основному закону ФРГ", - заявила политик 27 сентября в эфире общественно-правовой радиокомпании RBB. Берлин не может себе позволить еще раз получить негативный ответ от Конституционного суда, добавила Гиффай, подразумевая решение от апреля 2021 года о том, что ограничение размера квартплаты, которое попытались было ввести в Берлине, является антиконституционным.

Ранее Гиффай заявляла, что считает само понятие экспроприации "красной чертой" и что она "не хотела бы жить городе, который посылает сигнал, что в нем такое возможно".

А в том, что законопроект о национализации жилья ляжет на стол судей в Карлсруэ, сомневаться не приходится. Уже сегодня у сторонников и противников этой инициативы имеются на руках экспертные оценки юристов с прямо противоположными выводами.

Противники экспроприации указывают, что она не только "поставит с ног на голову" рынок недвижимости в столице Германии, но и отпугнет потенциальных строительных инвесторов. "Какому инвестору придет в голову строить в Берлине, если экспроприацию действительно проведут? Изъятие собственности у компаний, занимающихся бизнесом в сфере недвижимости, не приведет к появлению ни одной новой квартиры. Более того: оно сделает рынок абсолютно не привлекательным, особенно если будет принято предложение инициативной группы граждан снизить квартплату до 4,04 евро за квадратный метр", - пишет немецкое экономическое онлайн-издание Wirtschaftswoche.

В целом можно сказать, что перспектива принятия соответствующего закона сенатом Берлина полностью зависит от состава нового правительства этой федеральной земли ФРГ. СДПГ, Христианско-демократический союз (ХДС), Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступают против экспроприации. Левая партия - безоговорочно "за", а "зеленые" считают эту меру "последним из допустимых шагов".

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