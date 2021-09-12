В Берлине прошла демонстрация за доступную аренду жилья

Тысячи жителей Берлина в субботу, 11 сентября, приняли участие в демонстрации против чрезмерно высокой арендной платы за жилье. Координировали акцию, прошедшую под лозунгом "Жилье для всех", объединение "Берлинский союз квартиросъемщиков" (Berliner Mieterbund) и "Берлинский союз против вытеснения и безумных квартплат" (Berliner Bund gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn).

По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 20 000 человек и ряд организаций со всего региона, в том числе "Немецкий союз квартиросъемщиков" (Deutscher Mieterbund) и Германский паритетный благотворительный союз (Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V.).

Участники акции собрались на площади Александерплатц и двинулись в западную часть города, где и состоялся заключительный митинг. Кроме прочего, собравшиеся требовали "радикальной смены политического курса в области аренды жилья" и призывали политические партии принять комплексные меры для защиты интересов квартиросъемщиков.

Требование заморозить уровень квартплаты

Конкретно протестующие призывали ввести по всей Германии запрет на повышение квартплаты, ограничить размер квартплаты в Берлине, а также передать управление сдачей квартир, принадлежащих крупным жилищным концернам, общественно-правовыми объединениям.

26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг. Жители Берлина в этот день смогут также определить новый состав земельного законодательного органа - Палаты депутатов - и принять участие в народном голосовании по вопросу о передаче под управление на общественно-правовых началах 240 тысяч квартир, находящихся сейчас в собственности крупных жилищных концернов в столице ФРГ, прежде всего - в собственности акционерного общества Deutsche Wohnen AG.

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