В Берлине проходят частичные перевыборы в бундестаг-2021

В Берлине в воскресенье, 11 февраля, частично повторяются выборы в германский бундестаг 2021 года, как предписал Федеральный конституционный суд. Повторное голосование проходит в 455 из 2256 избирательных округов, в нем могут участвовать около 550 000 жителей столицы ФРГ.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (10.00 мск) и будут принимать желающих отдать свои голоса в течение 10 часов. Для повторных выборов напечатано около 800 000 избирательных бюллетеней. В организации задействованы 9000 человек. Ожидается, что официальные предварительные результаты появятся в ночь на 12 февраля.

Эксперты не ждут изменения расклада политических сил в бундестаге по итогам частичных перевыборов в германской столице. Однако небольшие сдвиги возможны. Сейчас Берлин представлен в бундестаге - однопалатном парламенте Германии - 29 депутатами.

Нехватка бюллетеней и кабинок

Выборы в бундестаг, состоявшиеся 26 сентября 2021 года, сопровождались длинными очередями на некоторых берлинских участках из-за нехватки бюллетеней и кабинок для голосования. Сильнее всего хаос сказался на берлинском административном округе Панков, где были аннулированы более 85 процентов голосов. В округе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф такое решение коснулось 42,7 процента, в округе Фридрихсхайн-Кройцберг - 33,8 процента, в Райниккендорфе - 31,7 процента.

Явка в Берлине при этом составила 75,2 процента. В декабре 2023 года Федеральный конституционный суд в Карлсруэ постановил провести частичные перевыборы.

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