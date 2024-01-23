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В Беларуси - массовые задержания оппозиционеров и их близких

23 января 2024 г.

Обыски и задержания, проведенные за один день силовиками Беларуси, коснулись более чем 70 бывших политзаключенных и их родственников.

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Силовики в Беларуси
Силовики в Беларуси (фото из архива)Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

В Беларуси сотрудники силовых органов во вторник, 23 января, провели обыски более чем у 70 бывших политических заключенных и их родственников. "Некоторых из них задержали, а некоторых просто обыскали и отпустили. Известно, что они пришли к людям по всей стране. Отметим, что задержания и обыски продолжаются", - сообщил правозащитный центр "Весна".

По его данным, в приказах сотрудников КГБ встречались статьи за "финансирование экстремистской деятельности" или "участие в экстремистских формированиях". Некоторым людям силовики говорили, что задержания и обыски связаны с проектом помощи политзаключенным INeedHelpBY, признанным в Беларуси "экстремистским формированием". По состоянию на 19.45 по местному времени было известно об обысках или задержаниях у 73 человек, сообщила "Вясна".

В числе задержанных - 76-летний демократический активист из Витебска Борис Хамайда и супруга политика Николая Статкевича Марина Адамович. Статкевича в декабре 2021 года приговорили к 14 годам лишения свободы. Уже почти год его родные не получают от него писем и не имеют никакой информации о состоянии его здоровья, отмечают правозащитники.

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