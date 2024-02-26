С концертами и без наблюдателей. Как прошли выборы-2024 в РБ

Если верить белорусскому ЦИК, на досрочное голосование пришло больше людей, чем в основной день выборов.

В Беларуси 25 февраля прошли выборы в парламент и местные советы депутатов. Это первая избирательная кампания после 2020 года - тогда фальсификации и волна насилия спровоцировали самые массовые протесты за всю историю страны.

На этот раз белорусскому ЦИК не понадобилось много времени для подсчета голосов. Утром 26 февраля он уже опубликовал фамилии новых депутатов парламента. Подробнее - в материале DW.

Избирательная кампания прошла почти без конкуренции

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на 110 депутатских мест в Палате представителей претендовало 263 кандидата. То есть, конкуренция составила около двух человек на одно место в парламенте. Число кандидатов продолжало сокращаться и перед последним днем голосования, когда два человека снялись с выборов.

Что касается местных советов, то тут конкуренция была еще ниже. На 12 514 мест в представительных органах власти претендовало чуть более 18 тысяч человек.

Кстати, местные советы в Беларуси должны были избираться еще в 2022 году, а в парламент – год спустя. Однако после массовых протестов по итогам президентских выборов 2020 года официальный Минск очень долго откладывал следующую избирательную кампанию.

Власти долго откладывали выборы в местные советы и парламент Фото: Ales Petrovich/DW

О результатах выборов-2024 белорусский ЦИК отчитался довольно быстро. Избраны все 110 депутатов парламента. Среди них - Игорь Сергиенко (глава администрации Лукашенко), Михаил Орда (председатель Федерации профсоюзов, возглавлявший инициативную группу Лукашенко в 2020-м), Александр Барсуков (экс-замглавы МВД, посещавший изолятор на Окрестина, где в страшных условиях содержались протестующие), пропагандисты Александр Шпаковский и Вадим Гигин.

Досрочное голосование затмило основной день выборов

Хотя "единым днем голосования" была определена дата 25 февраля, по версии ЦИК, досрочно приняли участие в выборах 41,71% граждан, включенных в избирательные списки для голосования. Если верить официальным данным, в Гомельской и Могилевской областях показатели оказались еще выше: досрочно проголосовал почти половина избирателей. В итоге в основной день количество голосующих оказалось меньше, а общая явка по стране составила 73,09%.

Как рассказала жительница одного из райцентров в Гомельской области Наталья, на государственных предприятиях и в бюджетных организациях администрация настойчиво призывало работников посетить участки для голосования, не дожидаясь 25 февраля. "Люди не хотят неприятностей на службе, поэтому многие голосовали досрочно, даже если ничего не мешало сходить на выборы в воскресенье", - говорит Наталья.

Минчанка Марина тоже приняла участие в досрочном голосовании: просьба сделать это была размещена в родительском чате. Избирательный участок находится в здании школы, в которой учится сын Марины. "Некоторые родители недоумевали, конечно, почему возникла такая необходимость, если порог явки на нынешних выборах все равно отменен, - отмечает жительница Минска. - Но все равно шли голосовать досрочно, опасаясь, чтобы не было проблем у детей-школьников".

Женщина обращает внимание, что основу избирательной комиссии на этом участке составляли школьные учителя, а еще несколько педагогов оказались среди наблюдателей. "Складывается забавная ситуация, когда весь выборный процесс в учебном заведении контролируется его сотрудниками", - резюмирует Марина.

Тотальный контроль за голосующими

Между тем, независимых наблюдателей во время "единого дня голосования" в Беларуси не было, власти не допустили к избирательной кампании тех, кто наблюдал за предыдущими выборами. Как рассказал на условиях анонимности член ликвидированной Белорусской социал-демократической партии "Громада", примерно за месяц до выборов его вызвали в милицию.

"Там знали, что я был наблюдателем на выборах 2020 года, и тех, что проходили ранее, - сообщил собеседник DW. – Поэтому меня просто предупредили, чтобы даже не пытался "нарушать законодательство", т.е. снова наблюдать за происходящим на участках, иначе все может закончиться плохо".

По словам мужчины, в качестве обывателя 25 февраля он все-таки посетил несколько участков для голосования. "Впечатления грустные: такого спецмероприятия, которое трудно назвать выборами, в Беларуси не было никогда, - отмечает активист. - Власти не выполнили даже тот минимум обещаний, которые давали в начале избирательной кампании".

В частности, на участках для голосования не всегда были доступна информация о доходах кандидатов в депутаты. Остались засекреченными и сведения о членах избирательных комиссий: их состав не публиковался в прессе и не вывешивался непосредственно на участках, хотя руководство Центризбиркома обещало.

За поведением избирателей был установлен тотальный контроль. Об этом свидетельствовало и отсутствие шторок в кабинках для голосования, и суровое напоминание о запрете фотографировать или оставить при себе избирательный бюллетень. Тем, кто собирался нарушить это требование, грозил штраф в размере 600 белорусских рублей (около 170 евро).

Буфеты и концерты как важная часть белорусских "выборов"

Зато организаторы выборов попытались создать на участках для голосования праздничный антураж, не имеющий никакого отношения к избирательному процессу. Там работали буфеты и были организованы концерты.

Пенсионерка из Бреста Лидия призналась, что по собственной инициативе проголосовала досрочно, потому что об этом "целыми днями говорили по телевизору". В воскресный день женщина снова пришла на избирательный участок, но уже с другой целью - сделать покупки в буфете. По ее словам, раньше там был богатый выбор и кулинарии, и кондитерских изделий, и фруктов, которые продавали по низким ценам.

"А сейчас выложили несколько видов простеньких бутербродов, немного выпечки и скромный салат, - разочарованно рассказывает пенсионерка. - Зато могли порадоваться употребляющие спиртное во дворах: им не надо прятаться, ведь в буфетах алкоголь был на разлив".

Что касается концертных программ, то на многих избирательных участках выступали школьники. Власти заявляли, что таким образом создается праздничное настроение, которые помогает сделать осознанный выбор".

Помимо буфетов и концертов избирателям в "единый день голосования" предлагали бесплатно посмотреть кино. Выбор пал на популярный советский фильм "Белые росы", а в нагрузку к нему демонстрировалась пропагандистская документальная кинолента о единстве белорусского народа.

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