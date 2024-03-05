Паспорт ФРГ всего за три года? Вот как это будет возможно

В начале лета в силу вступит новый закон о получении гражданства Германии: он упрощает получение немецкого паспорта. Как это будет работать - в справке DW.

1 июня может стать историческим моментом, когда в Германии заработает новый закон, упрощающий получение гражданства Германии. Он значительно расширит круг лиц, которые при желании могут получить немецкий паспорт. Его главные нововведения: теперь гражданам не только стран Евросоюза, но и всех остальных государств можно не отказываться от своего прежнего гражданства или гражданств, чтобы натурализоваться в ФРГ, а подать заявку на получение паспорта разрешено уже через пять лет вместо восьми, как было раньше. Более того, претенденты в отдельных случаях получат возможность получить паспорт Германии, прожив в стране всего три года.

Кто может претендовать на ускоренную процедуру?

Основное требование ко всем претендентам - это наличие легального статуса в Германии, который дает в принципе право на бессрочное пребывание в стране (к этому пункту мы вернемся в конце статьи). Также претенденты должны сдать экзамен на знание страны и ее законов, владеть немецким языком и - это новое положение - финансово обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно, не завися от государственных социальных выплат. Дополнительные барьеры были возведены для тех, кто ранее делал антисемитские или расистские высказывания или отказывается признавать равноправие мужчин и женщин, допускает возможность многоженства. Им в получении гражданства будут отказывать.

Для претендующих же на гражданство по ускоренной процедуре предъявят более строгие требования: знание немецкого языка на уровне C1 (выше только C2), а также "особые заслуги в интеграции". Также на получение паспорта ФРГ через три года могут претендовать те, кто заключил брак с гражданкой или гражданином Германии, для них дополнительных условий не предусмотрено.

Как много таких людей?

Требования к желающим получить немецкий паспорт уже через три года "очень амбициозные", говорят опрошенные DW эксперты. "Вы только учтите: солидный уровень C1, самостоятельный и достаточный заработок и особые интеграционные заслуги. Не могу сказать, что мне приходит в голову много примеров таких людей", - признался в разговоре с DW Петер Шлоцер (Peter Schlotzer), глава отдела по принятию в гражданство в Дармштадте.

По разным оценкам, от 8 до 10 миллионов жителей Германии могут по новому закону претендовать на получение паспорта ФРГ Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Речь идет скорее "о редких исключениях" из 8-10 миллионов жителей Германии, которые по новому закону получат право на натурализацию, добавил Ян Шнайдер (Jan Schneider), научный сотрудник при экспертном Совете немецких фондов интеграции и миграции (SVR). "Кто может иметь такой высокий уровень знаний немецкого после трех лет - это, например, те, кто здесь учился", - добавил Петер Шлоцер.

Что такое особые заслуги в интеграции?

Пожалуй, наиболее туманный пассаж в новом законе касается требования продемонстрировать "особые заслуги в интеграции" для тех, кто претендует на гражданство ФРГ, прожив в стране всего три года. Законодатели не уточнили, что может считаться такими заслугами, отметили оба эксперта.

Всего есть три типа таких заслуг: в образовании, в профессиональной или волонтерской деятельности, говорит Ян Шнайдер. Он привел такой пример. "Скажем, молодой человек проходит профессиональное обучение в Германии и получает средний балл "один с плюсом" (высшая оценка в Германии это единица - Ред.). Тут можно утверждать, что ведомству по делам иностранцев было бы сложно не принять этот факт во внимание", - говорит Шнайдер. Но вот с волонтерской деятельностью уже сложнее, потому что меньше четких рамок, что считать особыми заслугами, указывает Шнайдер. "Помогаешь местным пожарным или новичкам в танцевальной группе или в организации деревенского праздника? А что если ты покупки помогаешь делать пожилой соседке?" - приводит примеры Петер Шлоцер. Он сомневается в том, что эти примеры будут считаться особыми заслугами.

Наверное могут быть некоторые виды волонтерской деятельности, которые не будут вызывать сомнений у чиновников, добавляет Шлоцер. "Помощь Красному Кресту, работа в Службе технической помощи Германии (THW), пара лет работы в одной из благотворительных организаций Tafel, которая занимается раздачей продуктов питания нуждающимся, помощь с интеграцией беженцев", - такие примеры он считает "бесспорными заслугами".

Когда в этом вопросе будет ясность?

Ориентировочно к началу лета Федеральное министерство внутренних дел ФРГ, как ожидают эксперты, дополнительно внесет рекомендации по применению нового закона о гражданстве. Они поступят в федеральные земли, а дальше уже земельные власти получат право по своему усмотрению интерпретировать эти рекомендации.

Раньше подал - раньше получил?

Те, кто подадут заявку на получение паспорта после трех лет проживания в Германии, необязательно смогут рассчитывать на то, что их заявки будут рассматривать в приоритетном порядке, говорят эксперты.

Где-то, как в Гамбурге, процедура принятия в гражданство, выглядит очень празднично: на фото - большой зал гамбургской ратуши Фото: Christian Charisius/picture alliance

Каждая федеральная земля может решать этот вопрос по своему усмотрению - награждать ли претендентов за особые заслуги или нет дополнительно и ускоренными темпами рассмотрения заявки. Тем более, что в ведомствах уже сегодня время ожидания на получение гражданства растянулось в большинстве городов и общин более чем на год. Власти уже сегодня не справляются с потоком заявок на гражданство. С вступлением в силу нового закона это время вырастет, предсказывает большинство наблюдателей - вероятно, и для тех, кто имеет право получить гражданство уже через три года.

Смогут ли беженцы из Украины претендовать на гражданство ФРГ через три года?

Абсолютное большинство украинских граждан, прибывших как беженцы после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, не смогут воспользоваться ускоренной процедурой получения немецкого гражданства, хотя к февралю 2025 года многие из них проведут в Германии три года. Дело в том, что украинцы в основном получали в странах Евросоюза временное разрешение на защиту от войны. Обладатели такого статуса не могут претендовать на получение паспорта страны, в которой получили этот временный статус. И новый закон это положение никак не поменял, говорит Ян Шнайдер. "Бежавшим от войны и желающим получить немецкое гражданство украинцам придется добиваться другого статуса: закончить тут образование, получить Blue Card и иметь постоянный вид на жительство", - указывает Шнайдер.

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