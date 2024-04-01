Царица Нефертити - главный археологический экспонат Берлина

Бюст царицы Нефертити можно увидеть только в немецкой столице. Египетскую красавицу впервые представили широкой публике в Берлине ровно 100 лет назад. Как она здесь оказалась? И не вернут ли ее на историческую родину?

Бюст Нефертити ассоциируется с Египтом так же, как и пирамида Хеопса, Большой сфинкс или саркофаг с мумией Тутанхамона. Однако увидеть его можно только в Берлине, на Музейном острове.

Он был впервые представлен здесь на выставке 100 лет назад, 1 апреля 1924 года, и с тех пор словно магнит притягивает к себе публику. Бюст по праву является одним из самых известных в мире древних артефактов, а сама Нефертити до сих пор слывет эталоном красоты. Именно этот экспонат стал визитной карточкой Музейного острова Берлина - наряду с Пергамским алтарем и вавилонскими воротами Иштар.

Бюст Нефертити нашел немецкий египтолог

Нефертити была "главной женой" древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона и жила в XIV веке до н.э. Она играла исключительно важную роль в религиозной жизни Египта того времени и сопровождала супруга во время жертвоприношений и празднеств. Эхнатон проводил реформы, касавшиеся, в том числе, культа богов и отношения к искусству, а также заложил новую египетскую столицу. После его смерти город пришел в запустение и был покинут, а имя фараона предано забвению. Впрочем, супруга фараона и мать его шестерых дочерей - царица Нефертити - внезапно и бесследно исчезла с поля зрения общественности еще при его жизни.

В начале XX века район с руинами древнего города Ахетатона, являвшегося при Эхнатоне египетской столицей и расположенный примерно в 300 километрах от Каира, стал одним из центров работы археологов в Египте. Бюст Нефертити был найден в декабре 1912 года в ходе раскопок под руководством немецкого архитектора и египтолога Людвига Борхардта (Ludwig Borchardt).

Место раскопок, где был обнаружен бюст Нефертити Фото: Eventpress Herrmann/picture alliance

Нефертити обнаружили в засыпанной песком мастерской египетского скульптора Тутмоса среди десятка других вещей и скульптур, изображавших фараона Эхнатона и его приближенных. Находка этой неразграбленной сокровищницы древнееегипетского искусства стала невероятной удачей. Борхардт был восхищен уникальным объектом: бюст египетской красавицы-царицы высотой 50 сантиметров, искусно сделанный из известняка и украшенный росписью... Несмотря на небольшие сколы на ушах и отсутствие в левой глазнице кристалла, символизирующего глазное яблоко, Нефертити выглядела прекрасно. Египтолог восхитился и красками - казалось, что они наложены только что. В своих записях он отметил, что описать находку словами невозможно - "ее надо видеть!".

Кто финансировал раскопки в Египте

Археологические работы под руководством Людвига Борхардта спонсировал немецкий меценат Джеймс Симон (James Simon). Согласно действовавшему тогда соглашению, находки должны были быть разделены поровну между египетской и немецкой стороной. Египту достался Каирский складной алтарь, на котором изображены фараон Эхнатон с супругой Нефертити и дочерьми. Людвиг Борхардт выбрал бюст Нефертити, который в 1913 году переправили в Германию.

Поначалу бюст древнеегипетской царицы украшал личную виллу мецената Джеймса Симона в Берлине. Позже он передал его Египетскому музею в Берлине в длительное пользование, а в 1920 году, при Веймарской республике, оформил и акт дарения.

Миллионы людей, в числе которых была и Ангела Меркель, приходят в Новый музей, чтобы увидеть Нефертити своими глазами Фото: Guido Bergmann /dpa/picture alliance

Впрочем, широкой публике этот ценнейший экспонат египетской коллекции был продемонстрирован не сразу. Он появился в берлинском музее только спустя несколько лет, 1 апреля 1924 года. Восторгу специалистов и посетителей не было предела. Прекрасно сохранившийся артефакт был воспринят как культовый образец древнего искусства. Хотя на тот момент скульптуре было больше трех тысяч лет, она выглядела и продолжает выглядеть на удивление современно.

Действительно ли Нефертити была красавицей?

Специалисты предполагают, что Нефертити при жизни отличалась особенной красотой, и скульптура очень близка к оригиналу. Считается, что при фараоне Эхнатоне даже членов его семьи начали изображать реалистично, без придания им идеализированных или гипертрофированных черт лица и тела. И вершиной мастерства можно назвать этот знаменитый бюст.

Имел ли место обман?

Существует мнение, что дележ археологических находок в 1912 году в Египте был нечестным. При этом делается акцент на то, что бюст Нефертити уникален, и лишать Египет такого ценного артефакта несправедливо. Другая часть экспертов утверждает, что все законно, так как все необходимые формальности того времени были соблюдены. Распределение находок было одобрено тогда египетской Службой древностей и хранителем музея в Каире Гюставом Лефевром.

Вывоз бюста в Германию считает легальным и Герман Парцингер (Hermann Parzinger), президент Фонда Прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), который курирует государственные музеи Берлина. Он отмечает, что бюст Нефертити был обнаружен в ходе официально разрешенных Египтом раскопок и был перевезен с их согласия. "Документально подтверждено, что при разделе обеим сторонам был заранее предоставлен полный список всех находок, а в случае с лучшими экземплярами даже фотографии. Есть целая серия черно-белых снимков, с разных углов", - цитирует Германа Парцингера немецкое информационное агентство dpa. Аналогичной позиции придерживается и Фридeрике Зайфрид (Friederike Seyfried), директор Египетского музея в Берлине, где выставляется бюст Нефертити. "Согласно имеющимся у нас документам, правомерность раздела подтверждена", - цитирует египтолога еженедельник Der Spiegel.

Египетский музей - часть Нового музея в Берлине Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Тем временем немецкий эксперт Себастьян Конрад (Sebastian Conrad) считает обоснование Германией своих прав на бюст Нефертити по меньшей мере сомнительным. В этом году историк выпустил книгу "Царица. Глобальная карьера Нефертити". Он настаивает на том, что с сегодняшней точки зрения договоренность 1912 года с Египтом является безнравственной. По мнению Себастьяна Конрада, которого цитирует dpа, уже в то время было невозможно себе представить, чтобы немцам позволили забрать артефакты, найденные на раскопках в Италии или Греции. Более того, если бы бюст был обнаружен немного позже, он бы не покинул пределов Египта. Например, когда в 1922 году нашли гробницу Тутанхамона, кстати, тоже при помощи иностранных археологов, вывезти саркофаг за границу было уже невозможно, отмечает немецкий историк.

Почему бюст не в Каире?

Каир уже давно просит вернуть бюст Нефертити. Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, убежден, что Людвиг Борхардт схитрил при разделе ценностей. Хавасс рассказал агентству dpa, что будет добиваться от Германии возвращения артефакта и надеется, что Нефертити займет особое место в Большом египетском музее в Гизе. Он уже начал сбор подписей под петицией с требованием вернуть артефакт на историческую родину.

В то же время директор Египетского музея в Берлине Фридерике Зайфрид (Friederike Seyfried) заявила в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что ей ничего не известно об официальном запросе Каира о возвращении бюста. Она считает, что окончательное решение по этому поводу может быть принято только на политическом уровне. Как директор музея и куратор она отвечает за сохранность этой ценности и поэтому выступает против ее транспортировки, так как это может нанести непоправимый вред.

В качестве примера директор музея рассказала о беспрецедентных мерах, принятых в ходе последнего перемещения артефакта из берлинского Старого музея в восстановленный Новый, где Нефертити предоставили особое место - она единственный объект в зале Северного купола и располагается в витрине высотой четыре метра. При переноске коробку с бюстом должны были осторожно держать четыре человека. К тому же специалисты из Технического университета Берлина, исследовавшие этот скульптурный портрет, отклонили использование лифта, чтобы минимизировать вибрацию бюста и связанные с этим последствия. Переезд занял несколько часов, хотя расстояние было меньше ста метров. От Берлина до Каира - более 4 тысяч километров, и пока никто не гарантирует, что Нефертити сможет их преодолеть в целости и сохранности.

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