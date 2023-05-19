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Пергамский музей в Берлине
Пергамский музей в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
КультураГермания

Берлинские музеи меняют ориентиры

Марина Борисова
1 ч. назад

Одной из центральных задач берлинских музеев станет исследование истории происхождения и попадания в Берлин их археологических коллекций.

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Сразу девять музеев в немецкой столице заявили о своих намерениях усилить работу по установлению прав собственности на объекты археологических коллекций, которые находятся в их хранилищах. Более того, эта деятельность должна стать одной из центральной в их работе. Такое заявление 16 мая сделал Герман Парцингер (Hermann Parzinger), археолог, специалист по скифской культуре и председатель Фонда Прусского культурного наследия.

На этой неделе был представлен новый стратегический документ, который детально описывает, как в будущем государственные музеи Берлина будут поступать со своими археологическими коллекциями и как будет осуществляться работа по изучению истории владения и происхождения самих объектов, по-немецки - Provenienzforschung. Как подчеркнул глава Фонда Прусского культурного наследия, речь идет в первую очередь о предметах, которые попали в Берлин в результате раскопок, приобретения коммерческим путем или во время военных конфликтов.

Какие задачи ложатся на немецкие музеи

При этом в центре внимания работников музеев будет находиться не вопрос о возращении этих объектов, а изучение истории их попадания в хранилища и коллекции немецких музеев. При возникновении спорных моментов музеям рекомендовано устанавливать контакт со страной происхождения того или иного археологического объекта с целью поиска обоюдного решения. Кроме того, не исключается возможность возвращения археологических артефактов на историческую родину.

Фокус археологических собраний берлинских музеев лежит на античности - это объекты и греческой, и римской культуры. Эта коллекция, собранная берлинскими музеями, считается одной из самых крупных в мире. Наиболее известный объект - скульптурный фриз Пергамского алтаря на Музейном острове, это один из самых значительных памятников древней культуры.

В марте 2023 года стартовал пилотный проект. Три берлинских музея под руководством Центрального архива приступили к изучению истории трех захоронений на территории бывшей Османской империи. Ученым предстоит выяснить, каким путем артефакты попали в берлинские музеи - легальным или незаконным.

Немецкие музеи уже давно занимаются вопросами изучения происхождения артефактов из их коллекций. В центре внимания ученых находились объекты, которые сменили владельцев во время национал-социализма. Надо отметить, что Германия также активно занимается переосмыслением своего колониального прошлого. Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) заявила, что это направление является государственной задачей. Одним из исторических моментов стала передача Нигерии в декабре 2022 года правительством Германии 20 объектов так называемой Бенинской бронзы.

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