Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?
Николас Фишер | Марина Борисова
25 мин. назад
В конце 2022 года Германия вернула то, что ей никогда и не принадлежало. 20 объектов Бенинской бронзы были переданы Нигерии. Однако народ Нигерии, похоже, не так скоро сможет увидеть ценные артефакты.
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"Это было неправильно - забрать ее, и неправильно было ее оставить", - заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 20 декабря 2022 года в Абудже, столице Нигерии. Вместе с госминистром ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот (Claudia Roth) она лично передала в этот исторический день 20 объектов Бенинской бронзы Нигерии.
Артефакты хранились в немецких музеях 125 лет. И это лишь часть всей коллекции: около 1100 артефактов были украдены и вывезены британской армией из дворца, который сегодня находится на территории современной Нигерии, во время так называемой бенинской карательной экспедиции в 1897 году. Часть предметов из этой коллекции потом попала в Германскую империю.
В конце 2022 года состоялся акт передачи Нигерии части украденных произведений искусства, которые десятилетиями находились в собрании пяти немецких музеев. Но сейчас встал вопрос о том, увидит ли когда-нибудь население западноафриканского государства эти ценные экспонаты в музее?
Бенинская бронза теперь принадлежит потомкам королей Бенина
На днях СМИ сообщили о том, что президент Нигерии Мухаммад Бухари уже успел передать Бенинскую бронзу королю (Оба) Эвуаре II, потомку королей Бенина. Передача артефактов состоялась уже 23 марта 2023 года.
Швейцарский исследователь Бригитта Хаузер-Шойблин задалась в статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine, в этой связи вопросом: "И в этом заключался смысл реституции?" Возвращение Бенинской бронзы потерпело "фиаско", считает она. Договоренности о передачи прав собственности Нигерии "были сформулированы на скоркую руку", критикует ученый немецкое правительство.
Согласно заявлению президента Нигерии от 23 марта текущего года, все объекты подлежат передаче потомку королей Бенина, так как у него - все права владения и хранения наследия и традиций Бенинского королевства. И это распространяется как на уже возвращенные артефакты, так и на те, что еще хранятся в музеях за пределами Нигерии. Каким образом распорядится культурными ценностями Эвуаре II, решать ему. Он может хранить их в своем имении, а может выставлять в одном из частных дворцов. Но вот смогут ли обычные люди посмотреть на ценные экспонаты? Могут ли эти артефакты быть проданы коллекционерам? Эти вопросы пока остаются без ответов.
Что говорят о судьбе Бенинской бронзы в правительстве Германии и в Фонде прусского культурного наследия?
Немецкое правительство не считает, что сейчас появился повод усомниться в смысле реституции. "Это решение остается правильным: возвращать украденные культурные ценности государствам, сегодня представляющим народ и культуру, которые были ограблены", - прокомментировал представитель госминистра по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот немецкому информационному агентству dpa. Однако предстоит совместно с МИД ФРГ прояснить, что означают действия уходящего президента Нигерии. "Об этом мы хотим переговорить с новым правительством Нигерии, когда оно приступит к выполнению своих обязанностей", - заявил пресс-секретарь Рот.
Министерство иностранных дел ФРГ в воскресенье, 7 мая, озвучило похожую позицию: "У кого останется возвращенная Бронза, какие институты и люди в Нигерии будут принимать участие в этом процессе и кто несет ответственность за хранение и обеспечение доступа общественности, - все это вопросы, которые предстоит решать Нигерии". "Возвращение Бенинской бронзы Нигерии не было привязано к каким-то условиям", - подчернкули в Берлине.
Герман Парцингер (Hermann Parzinger), археолог, специалист по скифской культуре и председатель Фонда прусского культурного наследия, уверен, что произошедшее не ставит под сомнение право собственности Нигерии. Парцингер подчеркнул, что Нигерия самостоятельна и свободна в принятии решении о дальнейшей судьбе Бенинской бронзы. В самом факте передачи артефактов потомкам королей Бенина нет ничего сенсационного. Уже в начале 2022 года президент Нигерии передал два артефакта.
В интервью DW госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ в декабре 2022 года подчеркнула, что "данный акт передачи символизирует признание того факта, что в колониальном прошлом было совершено беззаконие - когда было решено присвоить себе украденные произведения искусства". Немецкий госминистр надеется, что это историческое событие, которое, по ее словам, является и частичным возвращением "украденной культурной идентичности", поможет залечить открытые раны.
Только теперь не совсем ясно, сможет ли народ Нигерии увидеть то культурное наследие, которое у него было украдено. Герман Парцингер смотрит в будущее с оптимизмом. Он не сомневается, что артефакты будут выставлены в музее. Кроме того, примерно треть можно будет увидеть в "Форуме Гумбольдтов". Первоначально планировалось, что 220 экспонатов из берлинской коллекции Бенинской бронзы будут выставлены в этом музее "в качестве временно предоставленных экспонатов", однако позже это число сократилось до четырех десятков.