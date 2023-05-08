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Oбъекты Бенинской бронзы на выставке в Гамбурге "Бенин. Украденная история"
Архивное фото: объекты Бенинской бронзы на выставке в Гамбурге "Бенин. Украденная история"Фото: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance
КультураГермания

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Николас Фишер | Марина Борисова
25 мин. назад

В конце 2022 года Германия вернула то, что ей никогда и не принадлежало. 20 объектов Бенинской бронзы были переданы Нигерии. Однако народ Нигерии, похоже, не так скоро сможет увидеть ценные артефакты.

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"Это было неправильно - забрать ее, и неправильно было ее оставить", - заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 20 декабря 2022 года в Абудже, столице Нигерии. Вместе с госминистром ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот (Claudia Roth) она лично передала в этот исторический день 20 объектов Бенинской бронзы Нигерии.

Артефакты хранились в немецких музеях 125 лет. И это лишь часть всей коллекции: около 1100 артефактов были украдены и вывезены британской армией из дворца, который сегодня находится на территории современной Нигерии, во время так называемой бенинской карательной экспедиции в 1897 году. Часть предметов из этой коллекции потом попала в Германскую империю.

В конце 2022 года состоялся акт передачи Нигерии части украденных произведений искусства, которые десятилетиями находились в собрании пяти немецких музеев. Но сейчас встал вопрос о том, увидит ли когда-нибудь население западноафриканского государства эти ценные экспонаты в музее?

Бенинская бронза теперь принадлежит потомкам королей Бенина

На днях СМИ сообщили о том, что президент Нигерии Мухаммад Бухари уже успел передать Бенинскую бронзу королю (Оба) Эвуаре II, потомку королей Бенина. Передача артефактов состоялась уже 23 марта 2023 года.

Швейцарский исследователь Бригитта Хаузер-Шойблин задалась в статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine, в этой связи вопросом: "И в этом заключался смысл реституции?" Возвращение Бенинской бронзы потерпело "фиаско", считает она. Договоренности о передачи прав собственности Нигерии "были сформулированы на скоркую руку", критикует ученый немецкое правительство.

Анналена Бербок и Клаудиа Рот 20 декабря 2022 года в Абудже, столице Нигерии
Анналена Бербок и Клаудиа Рот 20 декабря 2022 года в Абудже, столице Нигерии Фото: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

Согласно заявлению президента Нигерии от 23 марта текущего года, все объекты подлежат передаче потомку королей Бенина, так как у него - все права владения и хранения наследия и традиций Бенинского королевства. И это распространяется как на уже возвращенные артефакты, так и на те, что еще хранятся в музеях за пределами Нигерии. Каким образом распорядится культурными ценностями Эвуаре II, решать ему. Он может хранить их в своем имении, а может выставлять в одном из частных дворцов. Но вот смогут ли обычные люди посмотреть на ценные экспонаты? Могут ли эти артефакты быть проданы коллекционерам? Эти вопросы пока остаются без ответов.

Что говорят о судьбе Бенинской бронзы в правительстве Германии и в Фонде прусского культурного наследия?

Немецкое правительство не считает, что сейчас появился повод усомниться в смысле реституции. "Это решение остается правильным: возвращать украденные культурные ценности государствам, сегодня представляющим народ и культуру, которые были ограблены", - прокомментировал представитель госминистра по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот немецкому информационному агентству dpa. Однако предстоит совместно с МИД ФРГ прояснить, что означают действия уходящего президента Нигерии. "Об этом мы хотим переговорить с новым правительством Нигерии, когда оно приступит к выполнению своих обязанностей", - заявил пресс-секретарь Рот.

Министерство иностранных дел ФРГ в воскресенье, 7 мая, озвучило похожую позицию: "У кого останется возвращенная Бронза, какие институты и люди в Нигерии будут принимать участие в этом процессе и кто несет ответственность за хранение и обеспечение доступа общественности, - все это вопросы, которые предстоит решать Нигерии". "Возвращение Бенинской бронзы Нигерии не было привязано к каким-то условиям", - подчернкули в Берлине.

Герман Парцингер (Hermann Parzinger), археолог, специалист по скифской культуре и председатель Фонда прусского культурного наследия, уверен, что произошедшее не ставит под сомнение право собственности Нигерии. Парцингер подчеркнул, что Нигерия самостоятельна и свободна в принятии решении о дальнейшей судьбе Бенинской бронзы. В самом факте передачи артефактов потомкам королей Бенина нет ничего сенсационного. Уже в начале 2022 года президент Нигерии передал два артефакта.

В интервью DW госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ в декабре 2022 года подчеркнула, что "данный акт передачи символизирует признание того факта, что в колониальном прошлом было совершено беззаконие - когда было решено присвоить себе украденные произведения искусства". Немецкий госминистр надеется, что это историческое событие, которое, по ее словам, является и частичным возвращением "украденной культурной идентичности", поможет залечить открытые раны.

Только теперь не совсем ясно, сможет ли народ Нигерии увидеть то культурное наследие, которое у него было украдено. Герман Парцингер смотрит в будущее с оптимизмом. Он не сомневается, что артефакты будут выставлены в музее. Кроме того, примерно треть можно будет увидеть в "Форуме Гумбольдтов". Первоначально планировалось, что 220 экспонатов из берлинской коллекции Бенинской бронзы будут выставлены в этом музее "в качестве временно предоставленных экспонатов", однако позже это число сократилось до четырех десятков.

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