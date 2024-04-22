Иммануил Кант. Был ли он расистом и женоненавистником?

Тот, кто полагается собственный разум, не может пройти мимо трудов Иммануила Канта. 22 апреля исполняется 300 лет со дня рождения великого немецкого философа. Почему он актуален и в XXI веке?

Тому, кто хочет понять мир, не обязательно путешествовать по свету. Именно это доказал немецкий философ Иммануил Кант (Immanuel Kant). 22 апреля мир отмечает 300-летие со дня его рождения. Мыслитель не покидал собственный дом в Кёнигсберге в Восточной Пруссии, но это не повлияло на его понимание мира. Своими идеями Кант произвел революцию в философии и стал одной из центральных фигур эпохи Просвещения. Его самая известная работа, "Критика чистого разума", считается поворотным моментом в истории философии.

Многие из выводов Канта актуальны и сегодня - на фоне изменения климата, войн и кризисов. Например: что может привести к прочному миру между государствами? Ответ следует искать в вышедшем в 1795 году трактате "К вечному миру", в котором его автор предложил концепцию федеративного сообщества наций. Политическое действие должно в основном руководствоваться законом морали, считал мыслитель. После Первой мировой войны его работа стала основой для создания Лиги Наций, предшественницы Организации Объединенных Наций, в уставе которой трактат оставил свой след.

Помимо международного права, Кант разработал также идею права людей как граждан мира. При этом он отвергал колониализм и империализм, а также сформулировал идеи гуманного обращения с беженцами.

Кант: за разум и аргументацию

Иммануил Кант основывал человеческое достоинство и права человека не на религии и боге, а с точки зрения философии - на разуме. Уроженец Кёнигсберга очень доверял людям и был убежден, что они способны взять на себя ответственность и за самих себя, и за весь мир. Посредством разума и аргументов можно повелевать жизнью, считал мыслитель. И сформулировал для этого основное правило: "Поступай так, чтобы максима твоей воли в любое время могла стать принципом всеобщего законодательства". Это правило Кант назвал категорическим императивом. Сегодня его можно объяснить следующим образом: делай лишь то, что принесет пользу всем.

"Критика чистого разума", издание 1781 года. Кант сформулировал четыре основных вопроса философии Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

В 1781 году Кант опубликовал, вероятно, свою самую важную работу. В "Критике чистого разума" он сформулировал четыре основных вопроса философии: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? Что такое человек? В отличие от многих философов-предшественников, Кант объясняет в своем трактате, что человеческий разум не может ответить на такие вопросы, как существование бога, души или начало мира.

"Кант - не свет мира, а лучезарная солнечная система", - говорил немецкий писатель Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (Johann Paul Friedrich Richter), известный под псевдонимом Жан Поль. Однако другие интеллектуалы считали сочинения Канта трудными для восприятия. Чтобы их прочитать, нужен "нервный сок", утверждал немецкий философ Мозес Мендельсон (Moses Mendelssohn), которому это так и не удалось.

Кант - пионер Просвещения

Учение и сочинения Иммануила Канта заложили основу нового образа мышления. Его перевод латинского изречения Sapere aude ("Дерзай знать") обрел известность и раскрыл мыслителя как пионера эпохи Просвещения: "Имей мужество использовать свой собственный разум". В своих произведениях Кант призывал людей абстрагироваться от любых указаний (например, евангельских заповедей) и брать на себя ответственность за свои действия.

Многие из выводов Канта актуальны и в наши дни Фото: Döbler

До сих пор с именем Канта связаны многочисленные предрассудки. Немецкий философ и исследователь Канта Отфрид Хёффе (Otfried Höffe) проверил некоторые из них в своей новой книге "Гражданин мира из Кёнигсберга" - в частности, попытался ответить, был ли Кант "европоцентричным расистом" и проявлял ли он дискриминацию по отношению к женщинам. В обоих случаях Хёффе предлагает читателям вывод: "Да, но...".

Кант - расист и женоненавистник?

В обширной библиографии Канта действительно есть отрывки, в которых он говорит о совершенстве "расы белых" и пренебрежительно отзывается о темнокожих и африканцах, а также отрывки, где он описывает китайцев как "самый культурный народ в целом мире", указывает Хёффе. При этом Кант осуждал колониализм и рабство. В центре его универсалистского мышления находится свободный субъект, которым является каждый человек.

Женщин же Кант относил к пассивным гражданам. В одной из работ философ писал: "Подмастерье (...) при ремесленнике; слуга (...); несовершеннолетний (...); все женщины и вообще все, кто вынужден поддерживать свое существование (пропитание и защиту) не собственным промыслом, а по приказу других (...), лишен гражданской личности". Тем самым Кант противоречил собственному принципу равенства всех людей.

Кант - любитель дружеских застолий, бильярда и театра

Дом Иммануила Канта в Кёнигсберге Фото: akg-images/picture-alliance

Философ никогда не покидал пределы родного Кёнигсберга, однако административный центр Восточной Пруссии в то время был оживленным торговым городом, своего рода "Северной Венецией". Кроме того, Кант с жадностью изучал отчеты о путешествиях из других стран.

А был ли мыслитель раздражительным салонным ученым и мизантропом? Наука развенчивает и этот предрассудок: он с удовольствием участвовал в продолжительных обедах с друзьями и знакомыми, любил бильярд и карточные игры, ходил в театр и считался в городских салонах гвоздем программы и лучшим рассказчиком.

Юбилей Канта: от выставки - до симпозиума

В 2024 году Иммануил Кант и его наследие станут темой многих мероприятий, в том числе в Германии: например, в федеральном выставочном зале Bundeskunsthalle в Бонне прошла большая выставка о философе. В июне в Берлине состоится большая научная конференция, а осенью в Бонне пройдет международный симпозиум по Канту . Это мероприятие изначально планировалось провести в Калининграде, но место пришлось изменить из-за войны России против Украины.

Кант скончался 12 февраля 1804 года и был похоронен у северной стороны Кафедрального собора Кёнигсберга, который и сегодня является достопримечательностью города. Философ XVIII столетия и поныне остается популярным, а его сочинения используются многими политическими течениями.