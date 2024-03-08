Стало известно, что готовит канцлер ФРГ Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии занят не только политикой. По выходным Олаф Шольц стоит у плиты и охотно готовит свое любимое блюдо.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 8 марта, поделился своим любимым рецептом. Оказывается, в свободное от работы время он любит готовить. В выходные, например, он довольно часто стоит у плиты вместе со своей женой Бриттой Эрнст (Britta Ernst) - политиком Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Любимый рецепт Олафа Шольца

Любимый рецепт канцлера - мясные клецки. Это особый вид клопсов, который получил название по месту происхождения - Кенигсберг (сегодня Калининград). Популярные в Германии "кёнигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают с картофелем. Именно это блюдо предпочитает готовить Олаф Шольц, особенно когда ожидаются гости. Клопсы можно приготовить заранее, отметил практичный Олаф Шольц в передаче радиостанции Radio-Bremen "3nach9".

Олаф Шольц любит готовить "кёнигсбергские клопсы" Фото: Yvonne Bogdanski/CHROMORANGE/picture alliance

О личной жизни немецких политиков известно не так много. Все внимание общественности приковано к их политической деятельности. В разгар летних отпусков в немецких СМИ ежегодно появляются публикации о том, где отдыхают немецкие политики. Однако интерес к их досугу в обществе, конечно, есть.

Какие блюда любит канцлер, помимо клопсов

Что же касается кулинарных предпочтений канцлера Германии, то помимо "кёнигсбергских клопсов" он любит готовить рыбные блюда. В последний раз это был обыкновенный судак. Шольц не стал особо изощряться и просто запек судака в духовке. "Это было великолепно", - признался канцлер немецким журналистам.

Службами доставки они с женой не пользуются. И дело не в вопросах безопасности. "Мы же умеем сами готовить", - заявил канцлер. Выпуск ток-шоу "3nach9" был записан заранее и выйдет в эфир в пятницу, 8 марта.

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