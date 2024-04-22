Шольц запретил Путину цитировать Канта

В понедельник, 22 апреля, в Берлине состоялась торжественная церемония открытия юбилейного года по случаю 300-летия немецкого философа Иммануила Канта (Immanuel Kant). Мыслитель родился в 1724 году в Кенигсберге (в то время - Восточная Пруссия).

Олаф Шольц выступил с речью о Канте

Местом проведения главного мероприятия стала Берлинско-Бранденбургская академия наук (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), которая является преемницей Прусской академии наук и в которую в 1786 году был принят Кант.

Торжественную речь произнес федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). В программе она была обозначена как "Размышления о трактате немецкого философа Канта "К вечному миру" ("Zum ewigen Frieden")". Однако размышлял немецкий канцлер не только и не столько о Канте, сколько о российском президенте, для которого Кант - один из "любимых философов". Немецкий канцлер знает, что Кант стал фактически "брендом Калининграда". Шольц раскритиковал лицемерие российского руководства, которое использует немецкого философа в своих пропагандистских целях.

Шольц подчеркнул важность трактата "К вечному миру". Несмотря на то, что в этом труде не найти практических рекомендаций по разрешению военных конфликтов 21 века, в нем есть умные советы, над которыми стоит задуматься. "Тот, на кого напали, имеет право защищаться". И еще: "Настоящий мир всегда выходит за рамки простого прекращения огня и отсрочки боевых действий".

Президент Берлинско-Бранденбургской академии наук Кристоф Маркшис (Christoph Markschies) и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пришли на торжественное мероприятие по случаю 300-летия со дня рождения Канта. Берлин, 22 апреля 2024 года Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Выступая с речью, немецкий канцлер запретил президенту Владимиру Путину ссылаться на Канта. Он считает, что у Путина нет на это ни малейшего права. Но путинский режим пытается любой ценой присвоить себе философа и его труды, заявил Шольц в понедельник в Берлине.

По мнению немецкого политика, у России нет права присваивать себе Канта, потому что война Путина в Украине противоречит всем основополагающим утверждениям рожденного в Кенигсберге философа. "Разрушения, которые наносит Россия Украине, говорят о желании уничтожения, масштабы которого мало кто мог себе представить в 21 веке", - заявил немецкий канцлер на торжественном мероприятии в Берлине. Кант же писал о том, что ни одно государство не имеет право вмешиваться насильственным путем в дела другой страны.

И тем абсурднее тот факт, что российский президент ссылается именно на Канта, считает немецкий канцлер. Для манускрипта своей речи Шольц выбрал противоречивые высказывания российского президента. В 2005 году Путин заявил, ссылаясь на немецкого мыслителя: "Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны". Президент РФ, выступая на открытии мемориальной доски Иммануилу Канту на здании Калининградского университета тогда заявил, что Россия старается придерживаться учения Канта в части мирного разрешения межгосударственных споров.

Здание Берлинско-Бранденбургской академии наук в самом центре Берлина Фото: Schoening/picture alliance

Канцлер Германии привел и другую цитату. В 2024 года Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде призвал изучать труды Канта, одного "из самых великих мыслителей и того времени, и нашего". Российский президент обратил внимание студентов на то, что Кант призывал иметь "мужество пользоваться собственным умом". "Потому что руководствоваться своими интересами и добиваться успеха - это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, но мы никогда не позволим пренебрегать интересами России", - заявил Путин в 2024-м.

В России Кант - на особом счету

Великого немецкого философа с Россией связывает его родной город Кенигсберг, который, как известно, он никогда не покидал. Мыслитель застал и вхождение Кенигсберга в состав России в 1758 году, и возвращение его в 1762 году Пруссии.

Указ под символичным номером "300" - "О праздновании 300-летия со дня рождения И.Канта" - президент Российской Федерации подписал еще в мае 2021 года. В 2024-м Путин в своих выступлениях уже не раз вспоминал немецкого мыслителя. В январе этого года он рассказал, что среди писателей-философов, близких лично ему, есть и Иммануил Кант. Еще в 2013 году президент России Владимир Путин предлагал сделать Канта символом Калининградской области. Тогда он говорил, что философ стал символичной фигурой не только в регионе, но и для всей Европы.

Российские чиновники успели разглядеть в Канте виновника конфликта в Украине. Так, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Кант "положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей", из-за чего и появилась "такая социально-культурная ситуация". По мнению калининградского губернатора, в работах философа "началась" и Первая мировая война, и конфликт в Украине, сообщали в феврале 2024 года российские СМИ.

Как в январе 2024 года написал немецкий журналист Михаэль Туман (Michael Thumann) в своей обзорной статье-репортаже из Калининграда "Наш Кант", "Кантов - как минимум два: философ, которого мы почитаем в Германии, и мыслитель, похороненный в Калининграде, которого там делают совместимым с мировоззрением Путина".