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Шольц призвал урегулировать глобальный поликризис как целое

Ольга Лебедева
7 мая 2024 г.

Все текущие глобальные вызовы переплетены и взаимосвязаны, заявил канцлер ФРГ и призвал усилить меры по борьбе с изменением климата, бедностью и урегулированию военных конфликтов.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал международное сообщество сконцентрировать усилия для урегулирования "поликризиса", с которым столкнулся весь мир. "Изолированных кризисов не существует", все текущие глобальные вызовы "переплетены друг с другом и взаимозависимы", заявил он, выступая с речью на Саммите глобальных решений во вторник, 7 мая, в Берлине. Поэтому, по его словам, эти проблемы нельзя рассматривать по отдельности, должна произойти "глобализация нашего мышления и поиска решений".

Необходимо усилить защиту климата и борьбу с бедностью

В частности, Шольц призвал усилить меры по защите климата. Климатическая нейтральность как цель "не является несбыточной мечтой идеалистов", а необходима для выживания планеты, от нее зависят рост и процветание, подчеркнул глава немецкого правительства. При этом он указал на успехи, достигнутые в борьбе с глобальным потеплением. "Трансформация в направлении климатической нейтральности необратима. Возврата к эпохе ископаемых не может быть и не будет", - отметил он, сославшись на решения, принятые странами "Группы двадцати" (G20) на Климатической конференции ООН в Дубае.

Вместе с тем необходимые преобразования, на которые, по оценкам ООН, необходимы 125 триллионов евро, невозможно предпринять только за счет государственных средств, подчеркнул далее Шольц. Индустриальные государства берут на себя ответственность в данном вопросе, но в финансировании преобразований следует в большей степени обращаться к частным инвестициям, считает он.

Второй важной задачей Шольц назвал "реформу международной финансовой архитектуры и международной ситуации с задолженностью", а также борьбу с бедностью. При этом он положительно оценил начатые Всемирным банком реформы в данной сфере. "Борьба с бедностью идет рука об руку с сохранением средств к существованию и защитой глобальных общественных благ", - заявил канцлер. По его словам, к урегулированию долговых кризисов во многих странах Глобального Юга, необходимо привлечь Китай как одного из крупнейших в мире кредиторов.

Шольц призвал Бразилию, Китай и Индию занять четкую позицию по Украине

Третьим аспектом поликризиса, по словам Шольца, являются вопросы войны и мира. Ввиду продолжающейся войны РФ против Украины, а также нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и его последствий в регионе, Шольц призвал к международной солидарности и сотрудничеству на основе Устава ООН. "Мы не можем согласиться и никогда не согласимся с тем, что границы перемещаются с помощью силы", - указал он, говоря о российском вторжении в Украину.

При этом Шольц обратился к крупнейшим странам с развивающейся экономикой с призывом занять четкую позицию в отношении российской военной агрессии. "Чем больше таких стран, как Китай, Бразилия, Индия и многие другие дадут России понять, что уже достаточно, что эта война должна закончиться, что Россия должна вывести свои войска, тем больше шансов на скорый мир", - уверен он. Мир, заключенный на справедливых для Украины основаниях, важен и с точки зрения преодоления глобальных последствий этого конфликта - таких как инфляция, энергетический кризис, нехватка продовольствия. "Без мира не может быть устойчивого развития", - добавил Шольц.

"На Ближнем Востоке должно соблюдаться международное право"

Кроме того, международное право и принципы ООН должны быть стандартом при урегулировании ближневосточного конфликта, указал далее канцлер ФРГ. Из этих принципов следует, что Израиль имеет "право защищаться от террора ХАМАС", а боевики ХАМАС должны отпустить всех заложников. Кроме того, Израиль в соответствии с этими принципами обязан защищать мирных жителей и допускать гуманитарную помощь в сектор Газа, добавил Шольц.

Целью ежегодного Саммита глобальных решений является обсуждение неотложных мировых проблем и предложения по их урегулированию. В число участников входят высокопоставленные представители стран "большой двадцатки" и международных организаций. Первое такое мероприятие прошло в 2017 году во время президентства Германии в G20.

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