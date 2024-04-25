Бербок призвала G20 активней бороться с изменением климата

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала страны "Большой двадцатки" (G20), такие как Китай, внести значительный вклад в финансирование борьбы с изменением климата, особенно в развивающихся странах, передает агентство Reuters в четверг, 25 апреля.

Ежегодно в мире необходимо тратить пять триллионов евро для достижения глобальных экологических изменений, заявила Бербок, выступая в Берлине перед участниками Петерсбергского климатического диалога. "Я призываю всех, кто может, присоединиться к нашим усилиям. И, конечно, те, кто является крупнейшим источником выбросов, также должны присоединиться", - сказала Бербок, имея в виду шесть миллиардов евро, которые Германия предоставит на эти цели в 2025 году.

"Конечно, я также смотрю на "Большую двадцатку", потому что на сильных экономиках также лежит большая ответственность", - подчеркнула Бербок, не назвав прямо Китай, на который сейчас приходится наибольшая доля выбросов парниковых газов CO2.

Одних госинвестиций недостаточно для борьбы с изменением климата

По словам Бербок, развивающимся странам, где более широкое внедрение возобновляемых источников энергии может быть наиболее эффективным, потребуется на эти цели два триллиона долларов. Эти страны должны получить половину этой суммы из-за границы, либо через государственную помощь, либо через финансовые рынки, считает Бербок.

"Одних только государственных средств никогда не будет достаточно для удовлетворения потребностей в климатических инвестициях", - согласилась немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze). Она подтвердила свою поддержку инициативы Бразилии по введению более высоких налогов для "сверхбогатых" во всем мире. "Миллиардеры, возможно, оставляют самый большой углеродный след, но они по-прежнему вносят слишком маленький вклад в решение проблемы", - сказала министр.