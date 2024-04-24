AI: Глобальный миропорядок под угрозой полного уничтожения

Правозащитная организация Amnesty International обнародовала свой ежегодный доклад, в котором дана оценка положения с правами человека в мире. Его выводы далеко не утешительны.

Мир пожинает плоды ужасающей эскалации конфликтов на фоне практически полного краха международного права, констатирует правозащитная организация Amnesty International (AI), представившая в среду, 24 апреля, свой ежегодный доклад "Положение с правами человека в мире", в котором дается оценка ситуации в этой области в 155 странах и территориях. Доклад AI содержит резкую критику руководства государств и различных международных институтов, "допускающих предательство принципов соблюдения прав человека".

Кроме того, его авторы предупреждают, что отход от принципа верховенства права, по всей видимости, будет происходить все быстрее из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ): "Эти технологии, преимущественно используемые в интересах крупнейших технологических компаний, способны породить настоящую лавину нарушений прав человека, если правовое регулирование по-прежнему будет не поспевать за все новыми технологическими прорывами".

Мрачная картина крушения международного права и опасность доминирования Big Tech

"Из доклада Amnesty International вырисовывается мрачная картина вызывающего глубокую тревогу подавления прав человека и многочисленных нарушений международного права. Все это происходит на фоне углубляющегося глобального неравенства, борьбы крупнейших мировых держав за первенство в мире и усугубляющегося климатического кризиса", - заявила генеральный секретарь этой организации Аньес Калламар, комментируя текущее положение в мире.

По ее выражению, "вопиющее пренебрежение международным правом со стороны Израиля" усугубляется неспособностью его союзников остановить неописуемое по своим масштабам кровопролитие среди гражданского населения, которое происходит в секторе Газа.

Аньес Калламар Фото: Carlos Garcia Granthon/ZUMA Press/picture alliance

"Многие государства, поддерживающие действия властей Израиля, сами закладывали основы правовой системы, сложившейся после Второй мировой войны. Очевидно, что сегодня глобальный миропорядок, основанный на системе международных соглашений, находится под угрозой полного уничтожения, о чем свидетельствует продолжающаяся агрессия России против Украины, растущее число вооруженных конфликтов по всему миру, а также массовые нарушения прав человека, происходящие, в частности, в Судане, Эфиопии и Мьянме", - добавила Калламар.

Она указала, что беззаконие, дискриминация и безнаказанность, которые сопровождают многочисленные конфликты в разных частях планеты, стали возможны в том числе и благодаря беспрепятственному использованию уже известных и вновь появляющихся технологий, которые регулярно и охотно ставят себе на службу военные, политические силы и крупнейшие корпоративные структуры.

"Платформы, созданные крупнейшими технологическими гигантами, используются для разжигания конфликтов. Шпионское ПО и инструменты массовой слежки используются для посягательств на основные права и свободы, в то время как правительства разных стран внедряют основанные на автоматизированных алгоритмах инструменты, применение которых сильнее всего затрагивает наиболее маргинализованные группы общества", - отметила генсек AI.

"Предательство принципов соблюдения прав человека"

Доклад Amnesty International содержит резкую критику руководства государств и различных международных институтов, "допускающих предательство принципов соблюдения прав человека". На фоне множащихся конфликтов действия многих могущественных государств, считают правозащитники, еще сильнее подорвали доверие к возможности многостороннего сотрудничества, расшатывая основанный на системе международных соглашений глобальный миропорядок, сложившийся после 1945 года.

"В конфликте, ставшем знаковым для всего 2023 года и не дающем пока никаких оснований рассчитывать на его скорое завершение, появляются все новые доказательства совершения военных преступлений - действия израильских властей в Газе представляют собой не что иное, как открытое пренебрежение международным правом, - полагают авторы доклада. - На ужасающие нападения со стороны ХАМАС и других вооруженных группировок 7 октября израильские власти ответили беспощадными авиаударами по густонаселенным жилым районам, в ходе которых зачастую погибали целые семьи. Почти 1,9 млн палестинцев подверглись насильственному перемещению; на фоне сообщений о свирепствующем в Газе голоде власти Израиля ограничили доступ к жизненно необходимой гуманитарной помощи".

Разбомбленная после израильского авиаудара школа в секторе Газа, 21 апреля 2024 года Фото: Majdi Fathi/NurPhoto/picture alliance

В докладе также говорится, что "США беззастенчиво использовали свое право вето для того, чтобы на несколько месяцев парализовать деятельность Совета Безопасности ООН, направленную на принятие столь необходимой резолюции о прекращении огня". В то же время США продолжают снабжать Израиль вооружениями, которые "тот использует для проведения атак, равносильных, по всей видимости, совершению военных преступлений". Правозащитники из AI также считают, что некоторые европейские страны, в частности, Великобритания и Германия, "проявляют двойные стандарты в гротескной форме, обоснованно протестуя против военных преступлений со стороны России и ХАМАС, и в то же время поддерживая действия властей Израиля и США в этом конфликте".

В докладе AI также документально зафиксированы "вопиющие нарушения со стороны российских войск, совершенные в ходе продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину". Указывается, что они осуществляли "неизбирательные удары по густонаселенным жилым районам, разрушали энергетическую инфраструктуру и атаковали инфраструктурные объекты, обеспечивающие экспорт зерновых культур; в отношении военнопленных применялись пытки и другие виды жестокого обращения". Кроме того, отмечается, что действия российских войск стали причиной масштабного загрязнения окружающей среды, в частности, в результате очевидно преднамеренного разрушения Каховской плотины, которое, по мнению многих, было совершено российскими военными.

Разрушенная плотина Каховской ГЭС, июнь 2023 года Фото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Amnesty International: ухудшающаяся ситуация в России

Резкой критики авторы доклада AI подвергли положение с правами человека в РФ, которое, по их оценке, продолжало ухудшаться. "Свобода выражения мнений, мирных собраний и объединений была еще более жестко ограничена. Критики властей подвергались произвольному преследованию, длительным тюремным срокам, безнаказанным нападениям с применением насилия и другим репрессиям", - пишут правозащитники.

При этом, продолжают они, российские власти широко использовали антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство против оппозиционных и религиозных групп, отдельных критиков власти и адвокатов; пытки и другие виды жестокого обращения в местах лишения свободы были широко распространены и в основном оставались безнаказанными, а судебные процессы были несправедливыми, особенно в политических делах и делах, связанных с украинскими военнопленными.

Здание Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фото: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

Москва отказалась сотрудничать с международными правозащитными организациями и, после того как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента Владимира Путина, ввела уголовную ответственность за помощь МУС. При этом, как сказано в докладе, любая форма критики властей в России жестко пресекалась: "СМИ, социальные медиаплатформы и отдельные лица сталкивались с крупными штрафами, произвольным блокированием, судебным преследованием и другими репрессиями в соответствии с расширяющимся набором карательных правовых норм. В их числе - объявление "иностранным агентом" и обвинения в "экстремизме", "оправдании терроризма", "распространении заведомо ложной информации", "дискредитации", "разжигании ненависти".

Авторы доклада AI считают, что особенно жесткому преследованию подверглись в РФ люди, выступающие против вторжения в Украину, нарушений, совершенных там Россией, или против войны в целом: "По меньшей мере 140 человек были приговорены к тюремному заключению за высказывания, протесты или другие действия, направленные против войны, по сравнению с 22-мя в 2022 году. Оппозиционер и правозащитник Владимир Кара-Мурза в апреле был приговорен к 25 годам лишения свободы по ложным обвинениям в госизмене, распространении "фальшивой информации" о вооруженных силах.(…) Олег Орлов, известный правозащитник, предстал перед судом за публикацию статьи с критикой вторжения России в Украину".

Владимир Кара-Мурза во время судебного процесса, июль 2023 года Фото: Maxim Grigoryev/TASS/dpa/picture alliance

Кроме того, по мнению Amnesty International, российские власти продолжали преследовать организации гражданского общества, используя обширное репрессивное законодательство России: "В 2023 году 54 организации и 172 человека были помечены как "иностранные агенты", а 56 организаций - как "нежелательные". Ведущие правозащитные группы, в том числе Московская Хельсинкская группа, Сахаровский центр и Центр "Сова", были официально распущены под предлогом нарушения правил об "иностранных агентах" или по формальным основаниям. Против членов старейшей правозащитной организации страны "Мемориал", ликвидированной в 2022 году, было возбуждено несколько политически мотивированных уголовных дел".

РФ: пытки в тюрьмах, преследование трансгендеров на свободе

Пытки и другое жестокое обращение в местах содержания под стражей оставались широко распространенными, утверждают правозащитники: "При этом (настоящие. - Ред.) преступники пользовались безнаказанностью или получали мягкие приговоры. Власти преследовали конкретных заключенных, таких как Алексей Навальный, с помощью различных форм жестокого обращения, включая отказ в адекватной медицинской помощи, произвольное помещение в карцеры (часто на несколько сроков подряд), психологическое давление, угрозы и применение физической силы".

В России, пишут авторы ежегодного доклада Amnesty International, было принято "новое трансфобное законодательство". Этот закон, уточняют они, запретил гендерно-подтверждающее обращение и юридическое признание пола трансгендеров, аннулировал ранее зарегистрированные браки и запретил усыновление детей трансгендерами. А 30 ноября Верховный суд РФ признал так называемое "международное общественное ЛГБТ-движение" "экстремистской организацией" и запретил его деятельность.

"После вынесения приговора нескольким ЛГБТИ-организациям и активистам пришлось прекратить свою работу или покинуть Россию. В течение нескольких дней полиция совершала рейды в клубах, дружественных к ЛГБТИ, фотографировала документы посетителей и запугивала их. (…) Многие фильмы и телешоу подвергались цензуре с целью удаления любых упоминаний об однополых отношениях", - перечисляют последствия происшедших в России за прошлый год изменений правозащитники из Amnesty International.