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Лидеры 18 стран призвали ХАМАС освободить заложников

Сергей Куприков
25 апреля 2024 г.

В совместном заявлении 18 стран говорится, что сделка по освобождению заложников приведет к немедленному и продолжительному прекращению огня, будет содействовать увеличению объемов дополнительной гуманитарной помощи.

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Марш в Тель-Авиве с требованием освобождения заложников
Марш в Тель-Авиве с требованием освобождения заложниковФото: Amir Levy/Getty Images

США, Германия и еще 16 стран призвали радикальную исламскую палестинскую организацию ХАМАС освободить заложников, которые удерживаются в секторе Газа более 200 дней. Об этом говорится в совместном заявлении. опубликованном в четверг, 25 апреля, на сайте Белого дома.

Кроме президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) его подписали лидеры Австрии, Аргентины, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Дании, Испании, Канады, Колумбии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Таиланда и Франции.

"Мы призываем к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе более 200 дней. Среди них есть и наши граждане. Судьба заложников и гражданского населения в Газе, находящегося под защитой международного права, вызывает международное беспокойство", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что подобная сделка приведет к немедленному и продолжительному прекращению огня, будет содействовать увеличению объемов дополнительной гуманитарной помощи и приведет к окончанию боевых действий.

"Мы вновь призываем ХАМАС освободить заложников и урегулировать кризис, чтобы мы могли сконцентрироваться на том, как принести в регион мир и стабильность", - указали лидеры 18 стран.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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