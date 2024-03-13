Немецкие инвестиции за рубежом: бизнес бежит из Германии?

"Тревожный сигнал". Опубликован опрос о том, почему промышленные компании из ФРГ хотят вкладывать в 2024 году деньги в других странах - и в каких именно.

42% тех немецких промышленных компаний, которые ведут международный бизнес, намерены в этом году инвестировать за пределами Германии. Это много или мало? И о чем это говорит: о международной экспансии предприятий или об их бегстве из страны? Короче: это хорошо для Германии, крупнейшей экономики Европы, или плохо?

"Это тревожный сигнал, который показывает, что Германия как производственная площадка должна вновь стать более привлекательной", - заявил в Берлине член правления Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Илья Нотнагель (Ilja Nothnagel), представляя 12 марта доклад, основанный на результатах опроса среди 1900 немецких компаний, работающих за рубежом.

В Германии становится "слишком дорого и слишком сложно"

При этом он подчеркнул, что проблема вовсе не в проценте тех фирм, которые планируют сейчас иностранные инвестиции, а в изменившейся мотивации. Ведь 42% - довольно типичная и даже не очень высокая ежегодная величина для активно работающего на мировом рынке немецкого бизнеса. На представленном DIHK графике видно, что год назад данный показатель был лишь минимально ниже (41%), а в 2010-е годы, во время экономического бума в ФРГ и сравнительно низких цен на энергию, неоднократно достигал 47%, в 2017-м даже 49%.

Илья Нотнагель Фото: DIHK/Foto: Werner Schuering

"Вообще-то освоение новых рынков обычно дает дополнительные импульсы инвестициям и занятности внутри страны", - напомнил Илья Нотнагель. Поэтому "многие годы иностранные капиталовложения немецких предприятий шли и продолжают идти на пользу самой Германии". Однако сейчас, предупредил представитель DIHK, "ситуация начинает меняться, поскольку все больше предприятий инвестируют за границей из-за того, что Германия как производственная площадка стала для них слишком дорогой и слишком сложной".

Беспокойство эксперта вызвало то, что за год доля участников опроса, назвавших снижение производственных расходов главным мотивом намеченных иностранных капиталовложений, выросла с 32% до 35%. За последние два десятилетия данный показатель был столь высоким лишь в 2008 году в начале мирового финансового кризиса, отметил Нотнагель.

Сокращение издержек становится главным аргументом

По его словам, нельзя без тревоги смотреть на то, что компании все чаще задумываются об инвестициях за рубежом не потому, что хотят развернуть там дополнительное производство, расширить сбытовые структуры или укрепить цепочки поставок, а потому что стремятся сократить свои издержки. Причем опрос показал, что особенно часто (37%) таким аргументом руководствуются сейчас небольшие немецкие предприятия с численностью работников до 200 человек.

В то же время среди крупных предприятий (свыше 1000 сотрудников) стремление снизить расходы назвали основной причиной инвестиций за рубежом 33%, что на три процентных пункта больше, чем в прошлом году, но значительно меньше тех рекордных 44%, которые были зафиксированы в 2004 году. ФРГ переживала тогда хронический экономический застой и очень высокую безработицу, что в конце концов потребовало решительного реформирования социальной системы страны. Нынешний опрос опровергает тем самым широко распространенное мнение, что к переносу производства за рубеж сейчас в ФРГ готовится первым делом крупный бизнес.

Дело далеко не только в ценах на энергию

Основными причинами, заставляющими в настоящее время немецкие промышленные предприятия задумываться о развертывании или расширении производства за рубежом, Илья Нотнагель назвал высокие цены на энергию, дороговизну рабочей силы, дефицит квалифицированных кадров и бюрократизм. Представленный доклад указывает также на такие проблемы в Германии, как длительность разрешительных процедур, высокий уровень налогов и отчислений, неразвитость инфраструктуры, что, скорее всего, подразумевает прежде всего недостаточный уровень цифровизации.

Почти половину необходимого ей природного газа Германия получает теперь по трем подводным трубопроводам из Норвегии. Приемный терминал двух из них находится в Дорнуме (на фото) Фото: Gassco

Таким образом, DIHK фактически опровергает другое широко распространенное мнение, согласно которому немецкие промышленные предприятия усиленно вкладывают сейчас деньги за рубежом главным образом из-за дорогой энергии в Германии. На самом деле это далеко не единственная причина, тем более что энергия уже резко подешевела по сравнению с пиковыми значениями полуторагодичной давности и стоит теперь в среднем ненамного больше, чем до полномасштабной российской агрессии против Украины.

Из доклада DIHK следует, что немецкий бизнес недоволен сейчас целым набором накопившихся в стране проблем и, соответственно, ждет от правительства реформ и кардинальных мер для их преодоления. Об этом Федеральное объединение торгово-промышленных палат и решило проинформировать общественность: Германия становится для инвестиций менее привлекательной, чем заграница. Весьма показательно, однако, что в представленном докладе ни разу не используется ставшее столь популярным в последнее время слово деиндустриализация.

Немецкие фирмы "перестраивают цепочки поставок"

Что же касается стран и регионов, в которых предпочитают сейчас инвестировать немецкие предприятия, то это, как и раньше, первым делом страны Евросоюза и особенно государства еврозоны, причем с большим отрывом. Так, 65% опрошенных фирм, планирующих капиталовложения за рубежом, намереваются вкладывать деньги в страны ЕС с валютой евро.

В то же время результаты опроса опровергают еще одно широко распространенное мнение, будто немецкая промышленность перенаправляет сейчас капиталовложения с внутреннего рынка ФРГ главным образом в Северную Америку и в Китай. Доля желающих инвестировать на североамериканском континенте минимально снизилась до 45%, доля планирующих инвестиции в КНР минимально выросла до 33%.

Немецкий производитель литий-ионных батарей BMZ Group развертывает сейчас производство в Северной Македонии. Здесь будет пятая производственная площадка компании Фото: Elizabeta Milosevska/DW

И точно такого же показателя, 33%, впервые достигла доля тех компаний, которые готовятся к инвестициям в других странах Юго-Восточной Азии помимо Китая. По мнению DIHK, это свидетельствует о "продолжающейся диверсификации бизнеса и о перестраивании цепочек поставок".

Параллельно начал постепенно восстанавливаться сильно снизившийся в прошлом году из-за российской агрессии против Украины интерес немецких инвесторов к не входящим в ЕС странам Восточной и Юго-Восточной Европы, включая Турцию. Доля компаний, намеревающихся вкладывать деньги в этом регионе, причем прежде всего с целью снижения производственных издержек, выросла с прошлогодних 12% до 17%.

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