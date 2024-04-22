Снегопад в разгар весны в Германии. ФотогалереяВ прошедшие выходные в некоторые регионы в центре и на юге Германии вернулась зима. Капризы апрельской погоды - в фотогалерее DW.Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance Заснеженный Шварцвальд и 246-метровая башня со смотровой площадкой в Ротвайле, построенная для испытания лифтов.Фото: Silas Stein/dpa(picture alliance Одуванчики в снегу около Ротвайля в Баден-Вюртемберге. Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance Покрытые снегом деревья в регионе Швабский Альб в этой же федеральной земле на юге Германии.Фото: Marius Bulling/dpa/picture alliance Цветущая яблоня после снегопада в баварском Бамберге.Фото: David Hutzler/dpa/picture alliance В гессенском регионе Фогельсберг можно было вновь кататься на санках.Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance Желтые нарциссы около Штутгарта в Баден-Вюртемберге.Фото: Marius Bulling/dpa/picture alliance Горная дорога в гессенском регионе Таунус около Франкфурта-на-Майне.Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance В Таунусе и других районах Германии неожиданный апрельский снегопад стал причиной аварий и пробок на дорогах.Фото: Jan Eifert/IMAGO Свежий весенний снег около баварского Рупольдинга.Фото: Rolf Poss/IMAGO Цветущие тюльпаны с белыми шапками в том же самом баварском регионе.Фото: IMAGO/Rolf Poss Где не было снега, но наблюдалось похолодание, утром цветы были покрыты инеем - например, около Якобсдорфа в Бранденбурге.Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance Вид на город Вернигероде с вершины горы Броккен в Гарце в замле Саксония-Анхальт. До первомайской Вальпургиевой ночи остается меньше 10 дней. Успеет ли этот снег растаять до прибытия ведьм?Фото: Matthias Bein/dpa/picture alliance12 фото1 | 1212 фотоТуризмГерманияМаксим Нелюбин22.04.202422 апреля 2024 г.https://p.dw.com/p/4f2R3РекламаЧитайте также: • В Германию вернулась зима • Как дают названия циклонам и антициклонам • Башня в Ротвайле • Крестьянские приметы - двенадцать немецких месяцев • Германия после снегопада и ледяных дождей • Вальпургиева ночь в сказочном Гарце