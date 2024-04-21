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В Германию вернулась зима

Ольга Лебедева
21 апреля 2024 г.

В некоторых регионах в центре и на юге Германии - сильные снегопады. Поваленные деревья блокировали ряд крупных дорог. В Гессене 4 часа был перекрыт автобан.

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Снег на цветущем дереве
В ряде регионов ФРГ выпал снег в апрелеФото: Silas Stein/IMAGO

В ряд регионов в центре и на юге Германии вернулись зимние температуры и снегопады. В воскресенье, 21 апреля, в связи с сильными снегопадами в районе Касселя в федеральной земле Гессен был перекрыт на 4 часа автобан А7 в одном направлении, в регионе также были заблокированы некоторые крупные дороги из-за упавших деревьев.

Сильные снегопады в некоторых регионах Германии

Снег на автомагистрали и автомобили
Верхняя Франкония, 21 апреля 2024 годаФото: Bernd März/IMAGO

Аналогичная ситуация сложилась в ряде других регионов Гессена и на северо-востоке земли Северный Рейн - Вестфалия, в частности, в районе Детмольда и Хёкстера. В Рудных горах в Саксонии выпал снег на высоте более 600 м. Сильные снегопады были зафиксированы в Баварии и Баден-Вюртемберге. В баварском регионе Верхняя Франкония за несколько часов выпало 25 см снега - больше, чем за всю прошедшую зиму.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), Германия находится под воздействием полярного холодного воздуха. В частности, в Альпах прогнозируют до 10 см свежего снега. В связи со снегопадами на юге и в центре Германии метеорологи предупредили об опасности обвала мокрых снежных масс с уже покрытых листвой деревьев. В ночь на 22 апреля снегопады возможны в других регионах, в частности, на побережье Балтийского моря в землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн.

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