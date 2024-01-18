Германия после снегопада и ледяных дождей
Во многих регионах Германии 17 января 2024 года возникли проблемы из-за снегопада и ледяных дождей.
"Ледяная ведьма" Гертруда или Гертруд (Eis-Hexe Gertrud) - так назвали этот январский циклон в Германии. Немецкие метеорологи еще в начале недели предупредили жителей страны о предстоящей гололедице и обильных снегопадах.
В среду аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отменили сотни рейсов. Так Франкфуртский аэропорт выглядел утром в четверг, 18 января. Из-за ледяного дождя в некоторых регионах также возникли проблемы на железной дороге.
Автодорожные службы работали круглосуточно - например, около Франкфурта-на-Майне посыпали проезжую часть солью, однако на некоторых автобанах из-за гололеда все же возникли серьезные проблемы.
Не обошлось без аварий, в том числе, тяжелых. На место этого ДТП около Бланкенбурга в Саксонии-Анхальт был вызван спасательный вертолет.
Заснеженная дорога посреди белых полей около города Вайлерсвист в земле Северный Рейн - Вестфалия утром 18 января.
Эта фотография была сделана в Гамбурге, где также были задействованы специальные уборочные машины.
17 января ледяные дожди привели к возникновению опасных условий для водителей и пешеходов во многих местах - например, в Саарбрюкене. В некоторых городах и районах заранее отменили занятия в школах.
Вечером в среду в Берлине и других немецких городах появились многочисленные снеговики. Строительного материала выпало более чем достаточно.
Снегопад - не помеха для участников карнавального сезона в Кельне, где сейчас уже проходят разные праздничные заседания карнавальный обществ.
Раннее утро 18 января в Эрфурте - столице Тюрингии. В четверг синоптики обещают здесь лишь легкий снег и солнечную погоду.
Во время рассвета в Гамбурге около озера Альстер утром 17 января. В некоторых местах утро прошло в ожидании прибытия Гертруды, начавшей свой путь по Германии в южных и юго-западных землях.
В Гарце 17 января снег пока не помешал работе здешней узкоколейной дороги, проложенной на вершину горы Броккен.
На вершине Броккена перед прибытием первого состава пришлось очистить от снега пассажирские перроны, но здесь это дело - привычное.
Так накануне прибытия Гертруды выгледел заснеженный парк в Потсдаме - столице земли Бранденбург.
Оценим еще несколько живописных зимних ландшафтов в Германии в начале этой недели. Замерзшее озеро в бранденбургском районе Меркиш-Одерланд.
Автомобильная дорога в Рудных горах в Саксонии. Снега здесь пока еще немного...
Ландшафты вокруг горы Гросер-Фельдберг в Гессене вполне уже могут претендовать на хештег "Зимняя сказка".