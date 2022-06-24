  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Алльгойские Альпы
Фото: Michael Pedrotti/Zoonar/oopicture alliance

Альпы

Публикации по теме

Пропустить раздел Новости

Новости

4 ч. назад

Сход лавины во французских Альпах привел к жертвам

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Берхтесгаденер-Ланд

Немецкая альпийская дорога - 500 километров по Баварии

Немецкая альпийская дорога - 500 километров по Баварии

Немецкая альпийская дорога была проложена в 1927 году и является самым старым таким маршрутом в Германии. | 9 фотографий
Туризм11 января 2023 г.
Обервизенталь

Зимние курорты в Германии - от Тюрингии до Баварских Альп

Зимние курорты в Германии - от Тюрингии до Баварских Альп

Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский Лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… | 11 фотографий
Туризм3 декабря 2022 г.
BG Forggensee | Herbstliche Voralpenlandschaft

Форггензе - лазурное озеро около замка Нойшванштайн

Форггензе - лазурное озеро около замка Нойшванштайн

Искусственное озеро Форггензе в Баварии является самым большим по площади водохранилищем Германии. | 14 фотографий
Туризм20 ноября 2022 г.
Автомобиль на дороге в осеннем Ганновере

Немецкие маршруты для автомобильного туризма

Немецкие маршруты для автомобильного туризма

По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на машине. | 11 фотографий
Туризм28 августа 2022 г.
Баварские Альпы

Цугшпитце - самая высокая гора Германии

Цугшпитце - самая высокая гора Германии

От баварской столицы Мюнхена до Цугшптице по прямой - всего около 90 километров. | 22 фотографии
Туризм3 июля 2022 г.
Замок Эльмау в Баварии

Замок, где будет проходить саммит G7 2022 года

Замок, где будет проходить саммит G7 2022 года

С 26 по 28 июня в замке Эльмау на юге Германии во второй раз пройдет саммит G7.
Стиль жизни24 июня 2022 г.