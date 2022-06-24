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Фото: Michael Pedrotti/Zoonar/oopicture alliance
Альпы
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Новости
4 ч. назад
4 ч. назад
Сход лавины во французских Альпах привел к жертвам
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Контекст
Немецкая альпийская дорога - 500 километров по Баварии
Немецкая альпийская дорога - 500 километров по Баварии
Немецкая альпийская дорога была проложена в 1927 году и является самым старым таким маршрутом в Германии. | 9 фотографий
Туризм
11.01.2023
11 января 2023 г.
Зимние курорты в Германии - от Тюрингии до Баварских Альп
Зимние курорты в Германии - от Тюрингии до Баварских Альп
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский Лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… | 11 фотографий
Туризм
03.12.2022
3 декабря 2022 г.
Форггензе - лазурное озеро около замка Нойшванштайн
Форггензе - лазурное озеро около замка Нойшванштайн
Искусственное озеро Форггензе в Баварии является самым большим по площади водохранилищем Германии. | 14 фотографий
Туризм
20.11.2022
20 ноября 2022 г.
Немецкие маршруты для автомобильного туризма
Немецкие маршруты для автомобильного туризма
По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на машине. | 11 фотографий
Туризм
28.08.2022
28 августа 2022 г.
Цугшпитце - самая высокая гора Германии
Цугшпитце - самая высокая гора Германии
От баварской столицы Мюнхена до Цугшптице по прямой - всего около 90 километров. | 22 фотографии
Туризм
03.07.2022
3 июля 2022 г.
Замок, где будет проходить саммит G7 2022 года
Замок, где будет проходить саммит G7 2022 года
С 26 по 28 июня в замке Эльмау на юге Германии во второй раз пройдет саммит G7.
Стиль жизни
24.06.2022
24 июня 2022 г.
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