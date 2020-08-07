Башня в Ротвайле - самая высокая смотровая площадка в Германии (фото)

Ротвайль • "Дух захватывает!" - пожалуй, такой комментарий на разных языках можно чаще всего услышать от посетителей самой высокой смотровой площадки Германии, доступной для туристов. Она расположена на 246-метровой башне, которую в 2017 году ввели к эксплуатацию для испытаний скоростных лифтов - Thyssenkrupp Testturm Rottweil. Внутри имеется целых двенадцать тестовых шахт.

Находится башня около небольшого немецкого города Ротвайля в земле Баден-Вюртемберг. Площадка, откуда видны живописные ландшафты Шварцвальда, Швабского Альба и Альп, расположена почти на самом верху - 232-метровом уровне. С момента открытия здесь уже побывало более 400 тысяч человек.

Уникальная особенность испытательной башни в Ротвайле

На возведение башни ушло три года и было потрачено около 40 миллионов евро. Она является сейчас вторым по высоте таким объектом в мире - после башни этого же концерна в китайском городе Чжуншань.

Фасад башни выполнен в виде мембраны, обтянутой специальной тканью. Вес стальной конструкции, на которой она крепится, составляет 300 тонн. Для монтажа мембраны было задействовано 30 промышленных альпинистов.

В работе над проектом участвовало в общей сложности полторы сотни инженеров. Уникальной особенностью башни является специальная и единственная в мире система - конструкция, позволяющая имитировать воздействие ветра на высотные здания, то есть раскачивать башню - до 20 сантиметров колебания на вершине.Эта же конструкция также позволяет, наоборот, в случае необходимости для проведения испытаний компенсировать воздействие ветра.

Сейчас из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции билеты нужно покупать заранее через интернет, а во время посещения соблюдать профилактические предписания.

Пандемия помешала забегу на башню

Сама башня после локдауна открылась для посетителей в конце мая, но от одного мероприятия здесь решили отказаться - Thyssenkrupp-Towerrun. 20 сентября в Ротвайле должен был состояться ежегодный забег на башню по лестнице - на самую большую высоту среди таких забегов во всей Западной Европе, участники которого преодолевают 1390 ступеней.

В прошлом году на это популярное спортивное событие приехало около тысячи атлетов. Организаторы надеются возобновить традицию 19 сентября 2021 года.

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