Башня в Ротвайле - самая высокая смотровая площадка в Германии (фото)

Ротвайль • "Дух захватывает!" - пожалуй, такой комментарий на разных языках можно чаще всего услышать от посетителей самой высокой смотровой площадки Германии, доступной для туристов. Она расположена на 246-метровой башне, которую в 2017 году ввели к эксплуатацию для испытаний скоростных лифтов - Thyssenkrupp Testturm Rottweil. Внутри имеется целых двенадцать тестовых шахт.
Находится башня около небольшого немецкого города Ротвайля в земле Баден-Вюртемберг. Площадка, откуда видны живописные ландшафты Шварцвальда, Швабского Альба и Альп, расположена почти на самом верху - 232-метровом уровне. С момента открытия здесь уже побывало более 400 тысяч человек.
Уникальная особенность испытательной башни в Ротвайле
На возведение башни ушло три года и было потрачено около 40 миллионов евро. Она является сейчас вторым по высоте таким объектом в мире - после башни этого же концерна в китайском городе Чжуншань.
Фасад башни выполнен в виде мембраны, обтянутой специальной тканью. Вес стальной конструкции, на которой она крепится, составляет 300 тонн. Для монтажа мембраны было задействовано 30 промышленных альпинистов.
В работе над проектом участвовало в общей сложности полторы сотни инженеров. Уникальной особенностью башни является специальная и единственная в мире система - конструкция, позволяющая имитировать воздействие ветра на высотные здания, то есть раскачивать башню - до 20 сантиметров колебания на вершине.Эта же конструкция также позволяет, наоборот, в случае необходимости для проведения испытаний компенсировать воздействие ветра.
Сейчас из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции билеты нужно покупать заранее через интернет, а во время посещения соблюдать профилактические предписания.
Пандемия помешала забегу на башню
Сама башня после локдауна открылась для посетителей в конце мая, но от одного мероприятия здесь решили отказаться - Thyssenkrupp-Towerrun. 20 сентября в Ротвайле должен был состояться ежегодный забег на башню по лестнице - на самую большую высоту среди таких забегов во всей Западной Европе, участники которого преодолевают 1390 ступеней.
В прошлом году на это популярное спортивное событие приехало около тысячи атлетов. Организаторы надеются возобновить традицию 19 сентября 2021 года.
Смотрите также:
Смотровые площадки на немецких телевизионных башнях
-
Немецкие телевышки
Первая десятка + бонус
В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!
-
Немецкие телевышки
Берлин
1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.
-
Немецкие телевышки
Франкфурт-на-Майне
2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.
-
Немецкие телевышки
Нюрнберг
Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.
-
Немецкие телевышки
Мюнхен
4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.
-
Немецкие телевышки
Ганновер
5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.
-
Немецкие телевышки
Гамбург
6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.
-
Немецкие телевышки
Кельн
7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.
-
Немецкие телевышки
Кобленц
8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.
-
Немецкие телевышки
Дрезден
9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.
-
Немецкие телевышки
Дюссельдорф
10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.
-
Немецкие телевышки
Мангейм
... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.
-
Немецкие телевышки
Штутгарт
16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.
-
Немецкие телевышки
Дортмунд
... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.
-
Немецкие телевышки
Гора Бунгсберг
... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.
Автор: Максим Нелюбин