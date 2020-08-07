 Башня в Ротвайле - самая высокая смотровая площадка в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Башня в Ротвайле - самая высокая смотровая площадка в Германии (фото)

Эту 246-метровую башню в баден-вюртембергском Ротвайле несколько лет назад построил немецкий концерн Thyssenkrupp для тестирования скоростных лифтов.

Башня для испытаний скоростных лифтов концерна Thyssenkrupp в Ротвайле

Ротвайль • "Дух захватывает!" - пожалуй, такой комментарий на разных языках можно чаще всего услышать от посетителей самой высокой смотровой площадки Германии, доступной для туристов. Она расположена на 246-метровой башне, которую в 2017 году ввели к эксплуатацию для испытаний скоростных лифтов - Thyssenkrupp Testturm Rottweil. Внутри имеется целых двенадцать тестовых шахт.

Находится башня около небольшого немецкого города Ротвайля в земле Баден-Вюртемберг. Площадка, откуда видны живописные ландшафты ШварцвальдаШвабского Альба и Альп, расположена почти на самом верху - 232-метровом уровне. С момента открытия здесь уже побывало более 400 тысяч человек.

Башня для испытаний скоростных лифтов концерна Thyssenkrupp в Ротвайле

Уникальная особенность испытательной башни в Ротвайле

На возведение башни ушло три года и было потрачено около 40 миллионов евро. Она является сейчас вторым по высоте таким объектом в мире - после башни этого же концерна в китайском городе Чжуншань.

Фасад башни выполнен в виде мембраны, обтянутой специальной тканью. Вес стальной конструкции, на которой она крепится, составляет 300 тонн. Для монтажа мембраны было задействовано 30 промышленных альпинистов.

Башня для испытаний скоростных лифтов концерна Thyssenkrupp в Ротвайле

В работе над проектом участвовало в общей сложности полторы сотни инженеров. Уникальной особенностью башни является специальная и единственная в мире система - конструкция, позволяющая имитировать воздействие ветра на высотные здания, то есть раскачивать башню - до 20 сантиметров колебания на вершине.Эта же конструкция также позволяет, наоборот, в случае необходимости для проведения испытаний компенсировать воздействие ветра.

Сейчас из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции билеты нужно покупать заранее через интернет, а во время посещения соблюдать профилактические предписания.

Башня для испытаний скоростных лифтов концерна Thyssenkrupp в Ротвайле

Пандемия помешала забегу на башню

Сама башня после локдауна открылась для посетителей в конце мая, но от одного мероприятия здесь решили отказаться - Thyssenkrupp-Towerrun. 20 сентября в Ротвайле должен был состояться ежегодный забег на башню по лестнице - на самую большую высоту среди таких забегов во всей Западной Европе, участники которого преодолевают 1390 ступеней. 

В прошлом году на это популярное спортивное событие приехало около тысячи атлетов. Организаторы надеются возобновить традицию 19 сентября 2021 года.

Смотрите также: 
Смотровые площадки на немецких телевизионных башнях

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Первая десятка + бонус

    В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Берлин

    1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие телевышки

    Франкфурт-на-Майне

    2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Нюрнберг

    Немецкие телевышки

    Нюрнберг

    Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Мюнхен

    Немецкие телевышки

    Мюнхен

    4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.

  • Ганновер

    Немецкие телевышки

    Ганновер

    5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.

  • Гамбург

    Немецкие телевышки

    Гамбург

    6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Кельн

    Немецкие телевышки

    Кельн

    7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.

  • Кобленц

    Немецкие телевышки

    Кобленц

    8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.

  • Дрезден

    Немецкие телевышки

    Дрезден

    9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Дюссельдорф

    Немецкие телевышки

    Дюссельдорф

    10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.

  • Мангейм

    Немецкие телевышки

    Мангейм

    ... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.

  • Штутгарт

    Немецкие телевышки

    Штутгарт

    16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.

  • Дортмунд

    Немецкие телевышки

    Дортмунд

    ... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.

  • Бунгсберг

    Немецкие телевышки

    Гора Бунгсберг

    ... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Берлинской телебашне - 50 лет. История популярной достопримечательности

Берлинская телебашня - самое высокое сооружение Германии и четвертая по высоте телебашня в Европе. 3 октября здесь отметили 50-летие со дня ввода вышки в эксплуатацию в 1969 году.  

Где в Германии можно забраться на колокольни

О том, что можно увидеть с телевышек в Германии, мы уже рассказали. Пришла очередь разобраться с колокольнями избранных немецких церквей.  

Мариенкирхе - "Останкинская башня" готической эпохи

Этот кирпичный храм в ганзейском городе Штральзунде считается шедевром поздней готики. Когда-то он был самым высоким сооружением своего времени в мире.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинская телебашня - вид на столицу с высоты 203 метров  

Самая высокая в мире прозрачная горка  

Эйфелева башня: туристы вновь стали посещать главную достопримечательность  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW