100 км в час? Ограничат ли в ФРГ скорость на автобанах

Данные свежего соцопроса показали, что больше половины немцев выступают за ограничения скорости на автобанах в ФРГ. Часть политиков тоже за, другая часть - против. Каковы аргументы сторон в этом споре?

"Свободные граждане требуют свободного проезда". Под таким лозунгом в 1973-74 годах в Германии протестовали против ограничения скорости до 100 километров в час на немецких скоростных трассах - автобанах - члены Общегерманского автомобильного клуба (ADAC). Тогдашнее правительство ФРГ ввело этот лимит, чтобы снизить потребление бензина - в тот момент в мире бушевал нефтяной кризис. Ограничения скорости действовали всего пару месяцев, но вызвали тогда большое возмущение в стране.

С тех пор в течение последних 50 лет многочисленные попытки ограничить скорость на немецких автобанах проваливались. Но сейчас более половины немцев, включая и членов ADAC, выступают за введение скоростного лимита. При этом многие в стране по-прежнему жестко выступают против этого, а баварская партия Христианско-социальный союз (ХСС) даже начала сбор подписей против такой инициативы.

В Германии, в отличие от большинства стран мира, не предусмотрено единое ограничение скорости на автобанах. Ограничения имеются только на некоторых участках скоростных трасс, а на 70 процентах всех немецких автобанов действует рекомендуемая скорость - 130 километров в час, которой водители могут придерживаться добровольно. То есть ехать быстрее не запрещено.

Дорожный знак, указывающий на то, что на трассе нет ограничения скорости Фото: dpa/picture alliance

Аргументы сторонников скоростного лимита

Чем медленнее едет автомобиль, тем меньше топлива он потребляет - и тем меньше вредных выбросов выхлопных газов. По оценкам немецкого министерства экологии, ограничение скорости в 120 километров в час на автобанах привело бы к сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 4,5 млн тонн ежегодно. Если сравнить с 2018 годом, это означало бы уменьшение на 2,9 процента.

Если исходить из того, что из-за введения лимита скорости автомобилисты частично пересядут на поезда, будут выбирать более короткие маршруты или вообще откажутся от поездок на автомобилях, то, согласно минэкологии, уровень вредных выбросов в атмосферу ежегодно сократится даже на 6,7 млн тонн, или на 4,2 процента. А если в стране дополнительно введут ограничения скорости до 80 километров в час и на дорогах местного значения, то речь могла бы идти о сокращении на 8 млн тонн CO2.

Еще один плюс введения ограничения скорости, по мнению сторонников этой меры, в том, что на дорогах страны стало бы меньше аварий. Ведь автомобили, которые едут медленнее, тормозят скорее. Впрочем, эффективной эта мера была бы лишь при ограничении скорости на автобанах до ста километров в час, что предположительно привело бы к уменьшению числа аварий на 70 процентов.

Кроме того, кто едет медленнее, тот создает меньше шума. Езда на скорости 100 километров в час почти вполовину тише, чем при 130 километрах. Кроме того, на дорогах было бы меньше пробок, потому что больше автомобилей одновременно могли бы находится в движении. Этот эффект тоже был бы еще более показательным, если бы все ехали на скорости 100 километров в час или еще медленнее, говорят эксперты.

Транспортная развязка в Германии Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

Аргументы противников скоростного лимита

Согласно соцопросу, проведенному страховой компанией Allianz, прежде всего мужчины-водители, а также люди, которые часто ездят на машине (более 50 000 километров в год), и водители в возрасте младше 24 лет выступают против введения ограничения скорости. Они опасаются, что вследствие этого станет больше пробок на дорогах, а поездки будут занимать гораздо больше времени. При этом фактически большинство водителей (77 процентов) в Германии уже сейчас добровольно снижают скорость на автобанах ниже 130 километров в час.

Также не совсем пока понятно, скольких аварий можно было бы избежать на немецких автобанах путем ограничения скорости. Согласно ADAC, в Германии на автобанах происходит не больше серьезных аварий, чем в странах, где действует ограничение скорости. Если сравнивать число погибших в авариях на один километр скоростной трассы, то в 2020 году во Франции, Италии, Литве, Чехии, Венгрии и США было больше смертельных случаев. Только в абсолютных числах Германия лидировала по числу погибших на дорогах - 317 человек.

Кто за ограничение скорости на автобанах

Среди тех, кто требует ограничить скорость на автобанах - экологические организации, профсоюз полицейских в земле Северный Рейн - Вестфалия и Объединение помощи жертвам аварий на дорогах. Они также выступают за то, чтобы на немецких дорогах местного значения было разрешено двигаться вместо нынешних 100 километров в час лишь со скоростью 80 километров в час. Это, по их мнению, существенно повысит безопасность.

Пробка на одном из немецких автобанов Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Среди политических партий, выступающих за введение ограничения скорости на автобанах - социал-демократы и "зеленые", а также Левая партия. Против скоростного лимита выступают находящиеся в оппозиции христианские демократы из ХДС, входящие в правящую коалицию либералы из СвДП, а также частично признанная экстремистской "Альтернатива для Германии" (АдГ). Противники скоростного ограничения считают, что эта мера не приведет к улучшению экологической ситуации и сильно ограничит права граждан. Либералы выступали против этой меры еще при подписании коалиционного соглашения и даже внесли в него соответствующий пункт.

По инициативе СвДП в ответ на исследование министерства экологии было проведено другое исследование, которое показало, что скоростной лимит не приведет к существенному сокращению выбросов CO2. Но авторами этого исследования были ученые, которые известны своими сомнениями насчет влияния человеческой деятельности на изменение климата. Поэтому результаты исследования были подвергнуты критике со стороны Минэкологии, экологических организаций и многих политиков.