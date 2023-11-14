Зона 30 км/ч в Германии. Как появилась, где есть сейчас

Первая официальная зона, в которой автомобилям запрещалось ехать быстрее 30 километров в час, появилась в Германии 40 лет назад. Водители восприняли это ограничение с негодованием. А как обстоит дело сейчас?

"Свободный проезд для свободных граждан!" - под таким лозунгом проходила и успешно закончилась кампания, организованная в 1974 году крупнейшим автомобильным клубом Германии ADAC против ограничения скорости на автобанах до 100 км/ч. Главной причиной намечавшегося ограничения было растущее число аварий со смертельным исходом - в то время на улицах страны гибло до 20 тысяч человек в год. Как утверждали специалисты - из-за слишком высокой скорости.

Действительно, результаты многочисленных исследований подтверждают, что вероятность погибнуть при столкновении с транспортным средством на скорости 30 км/ч значительно ниже, чем на скорости 50 км/ч. Не в последнюю очередь поэтому все больше городов Германии сегодня активно обсуждают планы сделать скорость 30 км\ч стандартом на городских улицах.

Город Букстехуде - пионер неторопливого движения

Самый первый эксперимент по снижению скорости транспорта в черте города проводился в Гамбурге в 1979 году - по голландской модели, с участием местных жителей. Однако в историю вошел город Букстехуде, центр которого 14 ноября 1983 года был официально объявлен первой в Германии зоной со скоростью 30 км/ч. Там на обочинах улиц в качестве ограничителей скорости было установлено около 200 больших цветочных тумб, сделанных из отрезков бетонных труб, а перед ними - новые знаки, обозначающие зону 30 км/ч. Водителям пришлось убирать ногу с газа.

"Какое вы вообще имеете право переделывать перекрестки так, чтобы по ним можно было проезжать только с компасом?!" - негодовали они в дискуссиях, транслировавшихся даже по телевидению. Другие противники ограничения скорости утверждали, что бетонные тумбы с цветами очень опасны, поскольку ограничивают обзор. Многим казалось, что улицы стали более загруженными, чем были раньше. Однако городская администрация не сдалась. "Вас послушать, так еще не хватает, чтобы со скоростью 150 км/ч взлетать, как в аэропорту. Нам надо учиться думать по-другому", - говорил тогдашний руководитель проекта Отто Вихт (Otto Wicht).

Сегодня по всем улицам города Букстехуде можно ездить на скорости не быстрее 30 км/ч, а в центре города снова проводится эксперимент: максимально разрешенная скорость - 20 км/ч, а в планах снизить ее до 10 км/ч.

Знак об ограничении скорости до 30 км/ч возле детского сада, с понедельника по пятницу с 6 до 17 часов Фото: Christin Klose/dpa/picture alliance

Зачем нужно так медленно ездить?

С 1990 года зоны "спокойного дорожного движения" были введены во всех немецких городах. На данный момент их больше всего в Берлине и Мюнхене. По данным Института региональной географии им. Лейбница на март 2023 года, ограничение скорости в 30 км/ч действует на 60 процентах всей дорожной сети столицы. В Мюнхене - около 80 процентов. Далее следуют города Ройтлинген и Эссен, в которых доля ограничений скорости 30 км/ч на всей сети городских дорог составляет 56 - 58 процентов. Меньше всего участков с ограничением скорости до 30 км/ч встречается в центре ФРГ - на промежутке между городами Дрезденом и Менхенгладбахом.

Штрафы за превышение скорости в зоне 30 км/ч таковы: до 10 км/ч - 30 евро, от 21 до 25 км/ч - 115 евро и один пункт в общенациональной базе данных о нарушениях правил дорожного движения во Фленсбурге.

Сегодня, в соответствии с немецким законодательством, как правило, в населенных пунктах максимально разрешенная скорость движения - 50 км/ч. Для создания зон с более низкой скоростью должны быть веские причины - как, например, на опасных участках дорог, возле школ, детских садов и площадок, для защиты горожан от шума или вредных выхлопов. В последнее время все больше населенных пунктов по всей стране присоединяются к инициативе "Пригодные для жизни города благодаря соответствующим скоростям". Ее участники требуют от муниципалитетов больше возможностей для действий, когда речь идет о зонах с ограничением до 30 км/ч.

В октябре этого года бундестаг одобрил внесение ряда поправок в Закон о дорожном движении. И хотя эта реформа не предусматривает всеобщего ограничения скорости в городах до 30 км/ч, местным властям, аргументирующим свою позицию соображениями защиты окружающей среды, здравоохранения или городского развития, в скором времени будет легче вводить изменения.

В центрах крупных немецких городов часто можно двигаться не быстрее 30 км/ч Фото: Jochen Tack/picture alliance

"За" или "против" медленной езды

О том, какая скорость в немецких городах предпочтительнее - 50 или 30 км/ч - спорят уже много лет. Немецкий автомобильный клуб ADAC провел осенью 2022 года репрезентативный общенациональный опрос на эту тему. В результате опроса 2000 человек выяснилось, что две трети опрошенных хотят сохранить действующие правила - в частности, скорость 50 км/ч в черте города. Пять процентов не определились или не предоставили никакой информации. Ответы различались в зависимости от того, каким видом транспорта в основном пользуются респонденты. Так, за ныне действующее ограничение скорости в 50 км/ч высказались 77 процентов водителей автомобилей и только 56 процентов велосипедистов. За ограничение скорости в 30 км/ч выступил 41 процент велосипедистов и только 19 процентов автоводителей.

В комментарии к исследованию ADAC также отмечается, что тормозной путь на скорости 30 км/ч действительно короче, чем на скорости 50 км/ч, и поэтому в случае аварии риск того, что что-то нехорошее произойдет, ниже. Однако, по мнению эксперта ADAC Рональда Винклера (Ronald Winkler), существенного улучшения безопасности движения на дорогах со скоростью 30 км/ч не будет достигнуто, потому что "горячие точки аварий в городских районах обычно находятся на перекрестках, где скорость при повороте и так довольно низкая, и играет лишь незначительную роль в аварии". По мнению специалиста, более высокого уровня безопасности движения в городах можно добиться, прежде всего, за счет улучшения видимости и наличия менее конфликтных фаз светофоров.

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