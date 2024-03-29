  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
КатастрофыГермания

В Германии второе тяжелое ДТП с автобусом за два дня

Александр Дельфинов
29 марта 2024 г.

Более 20 человек пострадали в результате аварии рейсового автобуса, вылетевшего с автобана в Северном Рейне - Вестфалии. Днем ранее четверо погибли при аварии автобуса близ Лейпцига.

https://p.dw.com/p/4eF3D
Слетевший с автобана А44 автобус и прибывшие к месту аварии спасатели
Слетевший с автобана А44 автобус и прибывшие к месту аварии спасателиФото: Daniel Schröder/dpa/picture alliance

В результате аварии рейсового автобуса в ночь на пятницу, 29 марта, на автобане А44 в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия более 20 человек получили ранения. Автобус, в котором находились около 60 пассажиров, при невыясненных обстоятельствах вылетел с трассы и перевернулся недалеко от населенного пункта Верл.

По предварительным данным, сообщенным полицией, в ДТП не участвовали другие транспортные средства. В автобусе находились ученики профессионального колледжа из Варбурга на границе с федеральной землей Гессен, которые возвращались домой после поездки в Англию. По имеющимся данным, 20 человек получили легкие ранения, один был тяжело ранен, но угрозы для жизни нет.

Движение на одной стороне автобана после аварии было перекрыто, ограничение движения может продлиться еще несколько часов. Водитель перевернувшегсоя автобуса не пострадал.

Четверо погибших при аварии автобуса близ Лейпцига

Всего за сутки до этого, утром 27 марта, тяжелое ДТП произошло на автобане А9 недалеко от Лейпцига, где также по непонятной причине вылетел с трассы рейсовый автобус компании FlixBus, в котором находились более 50 пассажиров. В результате аварии четыре человека погибли, шесть получили тяжелые ранения, 29 человек были легко ранены.

Обстоятельства трагедии выясняются, против обоих водителей автобуса 62 и 53 лет начато расследование по подозрению в убийстве по неосторожности, пишет издание Leipziger Volkszeitung со ссылкой на представителя полиции.

Смотрите также:

Когда зеваки мешают спасателям

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Германии пропускают "скорую помощь"

Как в Германии пропускают "скорую помощь"

Правило "спасательного коридора" в Германии ввели в 1982 году. За его невыполнение грозит штраф от 20 евро.
Общество13 января 2017 г.00:58 мин.
external

Как в Киеве волонтеры помогают попавшим в ДТП мотоциклистам и велосипедистам (31.03.2020)

Как в Киеве волонтеры помогают попавшим в ДТП мотоциклистам и велосипедистам (31.03.2020)

Организация "Мотохелп" существует уже не первый год. Ее волонтеры помогли многим людям, попавшим в беде на дороге. Подробности в репортаже DW из Киева.
Политика31 марта 2020 г.05:33 мин.
"Ботинок". Надпись на месте аварии на автобане A3 в Германии

Гафферы - новый бич немецких автобанов

Гафферы - новый бич немецких автобанов

На автобанах аварии случаются реже, чем на других дорогах, но часто имеют более тяжелые последствия.
Туризм29 января 2018 г.
Показать еще