Грету Тунберг оштрафовали за акцию перед парламентом Швеции

Суд в Швеции назначил Грете Тунберг штраф в размере более 500 евро за то, что она вместе с единомышленниками блокировала в марте вход в парламент страны. Активистка объяснила это "чрезвычайной климатической ситуацией".

Суд в Стокгольме назначил Грете Тунберг штраф в размере 6000 шведских крон (около 512 евро) за то, что в марте она дважды блокировала главный вход в парламент Швеции. Кроме собственно штрафа 21-летнюю экоактивистку обязали выплатить 85 евро в качестве возмещения нанесенного ущерба. Об этом сообщило в среду, 8 мая, агентство AFP.

Полиции дважды, 12 и 14 марта, приходилось оттаскивать Тунберг и нескольких ее единомышленников из движения защитников климата "Пятницы для будущего" (Fridays For Future) от входной двери в шведский парламент, прямо перед которой они устраивали сидячие забастовки. На суде активистка объяснила неповиновение полиции "продолжающейся чрезвычайной климатической ситуацией", в которой, по словам Тунберг, "все мы должны действовать".

"Законы защищают добывающие компании, а не людей и планету, как, по моему мнению, должны бы", - заявила девушка, выходя из здания суда.

Тунберг уже штрафовали на родине

Ранее Грете Тунберг уже дважды назначали штрафы в Швеции за участие в аналогичных акциях протеста. Она устраивает демонстрации не только в родной стране. 6 апреля ее задержали на акции протеста в Гааге, организованной движением Extinction Rebellion (XR) и направленной против выделения правительством Нидерландов субсидий на добычу ископаемых углеводородов. Тогда активисты пытались заблокировать трассу A12, связывающую Гаагу с другими крупными городами страны.

2 февраля суд в Лондоне оправдал Тунберг, которую обвиняли в нарушении общественного порядка в столице Великобритании в 2023 году. Тогда шведская активистка и ее единомышленники были задержаны на демонстрации у здания конференции Energy Intelligence Forum. Перенести протест в согласованное с властями место они отказались. Однако суд решил, что требования британской полиции были незаконными и недостаточно четко сформулированными.