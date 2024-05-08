  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоШвеция

Грету Тунберг оштрафовали за акцию перед парламентом Швеции

Олег Соколенко
8 мая 2024 г.

Суд в Швеции назначил Грете Тунберг штраф в размере более 500 евро за то, что она вместе с единомышленниками блокировала в марте вход в парламент страны. Активистка объяснила это "чрезвычайной климатической ситуацией".

https://p.dw.com/p/4feMi
Грета Тунберг в сопровождении полицейских после задержания у здания парламента Швеции в марте 2024 года
Грета Тунберг после задержания у парламента Швеции в мартеФото: Samuel Steen/AFP/TT News Agency

Суд в Стокгольме назначил Грете Тунберг штраф в размере 6000 шведских крон (около 512 евро) за то, что в марте она дважды блокировала главный вход в парламент Швеции. Кроме собственно штрафа 21-летнюю экоактивистку обязали выплатить 85 евро в качестве возмещения нанесенного ущерба. Об этом сообщило в среду, 8 мая, агентство AFP.

Полиции дважды, 12 и 14 марта, приходилось оттаскивать Тунберг и нескольких ее единомышленников из движения защитников климата "Пятницы для будущего" (Fridays For Future) от входной двери в шведский парламент, прямо перед которой они устраивали сидячие забастовки. На суде активистка объяснила неповиновение полиции "продолжающейся чрезвычайной климатической ситуацией", в которой, по словам Тунберг, "все мы должны действовать".

"Законы защищают добывающие компании, а не людей и планету, как, по моему мнению, должны бы", - заявила девушка, выходя из здания суда.

Тунберг уже штрафовали на родине

Ранее Грете Тунберг уже дважды назначали штрафы в Швеции за участие в аналогичных акциях протеста. Она устраивает демонстрации не только в родной стране. 6 апреля ее задержали на акции протеста в Гааге, организованной движением Extinction Rebellion (XR) и направленной против выделения правительством Нидерландов субсидий на добычу ископаемых углеводородов. Тогда активисты пытались заблокировать трассу A12, связывающую Гаагу с другими крупными городами страны.

2 февраля суд в Лондоне оправдал Тунберг, которую обвиняли в нарушении общественного порядка в столице Великобритании в 2023 году. Тогда шведская активистка и ее единомышленники были задержаны на демонстрации у здания конференции Energy Intelligence Forum. Перенести протест в согласованное с властями место они отказались. Однако суд решил, что требования британской полиции были незаконными и недостаточно четко сформулированными.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

На демонстрации Fridays for Future в Берлине

О защите климата забыли? Что будет в Германии с экодвижением

О защите климата забыли? Что будет в Германии с экодвижением

Движение Fridays for Future ищет в Германии новые формы защиты климата. Вместо шумных школьных забастовок по пятницам экоактивисты теперь поддерживают профсоюзы. Как изменились цели этого экологического движения?
Природа и окружающая среда22 марта 2024 г.
Грета Тунберг

Грета Тунберг шокировала Германию своим левым антисемитизмом

Грета Тунберг шокировала Германию своим левым антисемитизмом

СМИ ФРГ обсуждают закат звезды экоактивистов, раскол в движении защитников климата Fridays for Future и фото Греты Тунберг со спрутом. Оно напомнило пропаганду национал-социалистов.
Политика27 октября 2023 г.
external

Как сделать модную одежду из мусора и почему с утилизацией отходов много проблем | Европа в фокусе

Как сделать модную одежду из мусора и почему с утилизацией отходов много проблем | Европа в фокусе

Все больше людей бережно относятся к ресурсам. Старую или ненужную одежду все чаще не выбрасывают, а предпочитают отправлять на переработку. Одеваться современно, но с оглядкой на климат и экологию предпочитают сегодня многие. В стороне от этой тенденции не осталась и индустрия моды. Особую роль в ресайклинге играет Италия. Город Прато в Тоскане слывет сегодня меккой модной одежды из вторсырья.
Политика6 октября 2023 г.26:01 мин.
Показать еще