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Грету Тунберг удалили с акции перед парламентом Швеции

Евгений Жуков
12 марта 2024 г.

В полиции Стокгольма признали, что активисты имели право проводить протест перед зданием парламента. Однако с акции удалили нескольких из них, в том числе Грету Тунберг, за блокирование входа.

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Полицейские уводят шведскую экоактивистку Грету Тунберг от здания парламента в Стокгольме
Полицейские уводят Грету Тунберг от здания парламентаФото: Samuel Steen/AFP/TT News Agency

Шведская полиция увела известную экоактивистку Грету Тунберг и других участников движения защитников климата "Пятницы для будущего" (Fridays For Future) от парламента страны в Стокгольме, где они второй день подряд проводили сидячую акцию протеста. Местные СМИ сообщили во вторник, 12 марта, что двое полицейских на руках оттащили 21-летнюю Тунберг примерно на 20 метров от входной двери в здание, которую она преграждала.

После этого Тунберг увезли на полицейской машине. По данным агентства TT, нескольких человек подвергли краткому допросу. В полиции Стокгольма заявили, что, хотя активисты имели право проводить демонстрации перед зданием парламента, порядка пяти - десяти протестующих удалили из-за того, что они блокировали вход.

Своей акцией перед зданием парламента преимущественно молодые активисты пытались привлечь внимание общественности к последствиям изменения климата и острым социальным кризисам.

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