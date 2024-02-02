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Суд в Лондоне оправдал Тунберг по делу о нарушении порядка

Алексей Волошинов
2 февраля 2024 г.

С экоактивистки сняли обвинения о нарушении общественного порядка в связи с проведением акции протеста у здания нефтегазовой конференции в прошлом году.

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Грета Тунберг перед судом в Лондоне
Климатическая активистка Грета Тунберг перед началом суда в ЛондонеФото: Justin Tallis/AFP

Лондонский суд в пятницу, 2 февраля, оправдал активистку Грету Тунберг, которую ранее обвиняли в нарушении общественного порядка в связи с проведением акции протеста у здания конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне в прошлом году. 

В октябре 2023 она и еще несколько активистов были задержаны на экологической демонстрации. По мнению полиции, протестующие нарушили общественный порядок, так как отказались подчиниться требованию офицера перенести акцию в другое согласованное место.

Однако суд, продлившийся два дня, постановил, что требования полиции были незаконными и недостаточно четко сформулированными, и оправдал всех пятерых подсудимых. 

Требования экоактивистов

Участники акции в октябре 2023 года, на которой была задержана Грета Тунберг, обвиняли крупные энергетические компании в саботаже перехода мировой энергетики на возобновляемые источники энергии с целью получения большей прибыли.

"Мир тонет в ископаемом топливе. Наши надежды, мечты и жизни смываются потоком пропаганды и лжи. На протяжении десятилетий эти компании осознавали последствия своих бизнес-моделей и тем не менее ничего не сделали. Мы не можем позволить этому продолжаться", - заявила тогда Тунберг.

Громкие заявления Греты Тунберг

Грета Тунберг на митинге в поддержку Палестины
Грета Тунберг на митинге в поддержку ПалестиныФото: Robin Utrecht/ANP/picture alliance

За последние несколько месяцев Грета Тунберг сделала сразу несколько громких заявлений. Большинство из них касались войны Израиля против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. В октябре 2023 активистка опубликовала в соцсети Х фото с плакатом, на котором было написано: "Поддерживаю Газу". После этого Тунберг неоднократно участвовала в пропалестинских и антиизраильских демонстрациях.

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