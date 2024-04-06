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Экоактивистку Грету Тунберг задержали на акции в Гааге

Жан Рофе
6 апреля 2024 г.

Шведская активистка вместе с единомышленниками из группы Extinction Rebellion пыталась заблокировать автомагистраль A12 в знак протеста против субсидий на ископаемое топливо.

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Грета Тунберг (по центру) на акции протеста экоактивистов в Гааге
Акция протеста экоактивистов в ГаагеФото: Ramon Van Flymen/dpa/ANP/picture alliance

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана в субботу, 6 апреля, во время акции протеста в Гааге, организованной движением Extinction Rebellion (XR). Как пишет агентство AFP, ее и еще нескольких протестующих поместили в автобус, пока полиция задерживала других людей.

Демонстрация, к которой присоединились около ста климатических активистов, была направлена против выделения правительством Нидерландов субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Протестующие пытались заблокировать одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу A12, связывающую город с другими крупными населенными пунктами в стране.

Активисты призывают не субсидировать ископаемые виды топлива

За последние месяцы эта дорога десятки раз перекрывалась демонстрантами, призывающими правительство прекратить выделять субсидии на ископаемые виды топлива. Пока этого не произойдет, активисты Extinction Rebellion обещали продолжить протесты.

На предыдущих акциях полиция отвозила задержанных в другую часть города, где их затем отпускали, отмечает Reuters.

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