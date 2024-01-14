Споры вокруг добычи ископаемых со дна моря: плюсы и минусы

Норвегия хочет стать первой страной в мире, которая разрешит вызывающую споры добычу на морском дне редкоземельных элементов и металлов. Какие риски связаны с этим процессом?

Будь то медь или никель для аккумуляторов, кобальт для электромобилей или марганец для производства стали: все больше редкоземельных элементов и металлов используются во всем мире, особенно в период энергетического перехода. Спрос растет, но в то же время ресурсов становится все меньше. По оценкам экспертов, уже через три года во всем мире потребуется в два раза больше лития и на 70 процентов больше кобальта, чем сегодня. Поэтому некоторые страны и компании готовы добывать ресурсы в глубоководных районах.

Осло делает первый шаг на пути к глубоководной добыче полезных ископаемых

В настоящее время, однако, не существует согласованных на международном уровне правил добычи редкоземельных элементов под водой. А из-за непредсказуемого воздействия на окружающую среду активисты и даже некоторые крупные компании выступают против этого.

Парламент Норвегии Фото: Reuters/I. Kalnins

Несмотря на это, Норвегия в январе 2024 года решила открыть 280 000 квадратных километров своих территориальных вод - площадь, превышающую территорию Великобритании, - для компаний, которые хотят добывать ценные ресурсы на морском дне. Таким образом, Осло делает первый шаг на пути к глубоководной коммерческой добыче полезных ископаемых. В ноябре 2023 года более 100 депутатов Европарламента призвали норвежский парламент отклонить это предложение. Они опасаются экологических рисков, связанных с глубоководной добычей полезных ископаемых, в том числе для морского биоразнообразия.

"Глубокое море - это сокровище биоразнообразия, богатое живыми ресурсами, которые мы используем в медицине и которые важны для регулирования климата", - говорит морской биолог Дива Амон. Без глубокого моря, по его словам, "наша планета больше не будет прежней".

Могут ли марганцевые конкреции стимулировать энергетический переход?

Компании особенно заинтересованы в так называемых полиметаллических конкрециях, также называемых железомарганцевыми. Комочки из смеси различных металлов размером с картофелину содержат большое количество никеля, меди, марганца, редкоземельных элементов и других ценных металлов.

На островах Кука Фото: picture-alliance/C. Ehlers

На данный момент лучше всего изучено морское дно на глубине 3500 и 5500 метров в зоне Кларион-Клиппертон в восточной части Тихого океана, недалеко от Гавайев. Эта область протяженностью в тысячи километров содержит больше никеля, марганца и кобальта, чем все известные места на суше. Бассейн в центральной части Индийского океана и морское дно у островов Кука, атоллов Кирибати и Французской Полинезии в южной части Тихого океана также представляют потенциальный интерес для добычи.

Марганцево-никелевые конкреции Фото: Ulrich Zillmann/FotoMedienService/picture alliance

"По совпадению, состав этих конкреций в значительной степени соответствует потребностям производителей электромобилей", - заявил в интервью DW Джерард Бэррон, исполнительный директор The Metals Company. Канадская компания специализируется на среднесрочной и долгосрочной эксплуатации минеральных ресурсов в зоне Кларион-Клиппертон.

Железомарганцевые конкреции пока нигде в мире не добываются, но это может скоро измениться. На глубине в тысячи метров, прежде всего, важен легкий доступ к сырью. Марганцевые "клубни" особенно привлекательны для добычи, потому что они лежат практически прямо на морском дне. Их можно было бы получить относительно легко, не разрушая слои горных пород и морское дно.

Опасность для морской флоры и фауны

Вместо этого своего рода гигантский пылесос должен прокатиться по морскому дну, чтобы засосать конкреции, которые затем по шлангу будут доставлены на поверхность. Но вместе с ними разрушается и часть морского дна, предупреждает Маттиас Хеккель (Matthias Haeckel), ученый из Центра океанологических исследований имени Гельмгольца в Киле: "Это означает, что все организмы, а также бактерии, которые живут в отложениях и на "клубнях", полностью всасываются".

В морских глубинах Фото: SWR

По словам Сабины Голлнер, старшего научного сотрудника Королевского нидерландского института морских исследований, такое биоразнообразие может не восстановиться, так как для этого нужен марганец, а "клубень" вырастает на несколько миллиметров примерно за миллион лет. Противники глубоководной добычи полезных ископаемых опасаются, что она может нанести огромный ущерб экосистемам в радиусе сотен километров.

Сторонники этого метода не скрывают, что морскому биоразнообразию может быть причинен потенциальный вред. Однако они уверены, что экологический ущерб при добыче на суше гораздо выше. В частности, утверждается в исследованиях The Metals Company, при глубоководной добыче выброс парниковых газов будет на 80 процентов меньше, чем при наземном варианте.

Возможен ли мораторий на глубоководную добычу полезных ископаемых?

Возможная эксплуатация глубоководных месторождений регулируется Международным агентством по морскому дну. Оно на сегодняшний день заключило 31 контракт на разведку полезных ископаемых. Агентство разрабатывает кодекс правил относительно возможности глубоководной добычи, который должен быть готов до конца этого года.

Судно для морской геологоразведки компании The Metals Company Фото: Jochen Tack/picture alliance

А тем временем Всемирный фонд дикой природы (WWF) призвал ввести мораторий на глубоководную добычу полезных ископаемых, поскольку в целом еще слишком мало известно о ее последствиях для окружающей среды. Этот призыв уже поддержали ряд стран, в том числе и Германия. Некоторые компании, такие как BMW, Volkswagen, Google, Philips и Samsung SDI, также присоединились к призыву WWF и обязались пока не использовать сырье, добытое глубоко под водой, и не финансировать такую добычу.

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