 Грета Тунберг раскритиковала дотации на ископаемое топливо | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2021

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Мир

Грета Тунберг раскритиковала дотации на ископаемое топливо

Поддержку добычи ископаемого топлива на деньги налогоплательщиков шведская активистка Тунберг назвала позором.

Климатические активисты у Белого дома в Вашингтоне в день открытия климатического саммита, организованного президентом США Джо Байденом, 22 апреля 2021 года

Климатические активисты у Белого дома в Вашингтоне

Эко-активистка Грета Тунберг, обращаясь к Конгрессу США в первый день организованного президентом страны Джо Байденом климатического саммита, в четверг, 22 апреля, раскритиковала находящихся у власти политиков за то, что из госбюджета по-прежнему выделяются субсидии на добычу ископаемого топлива.

"Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы все еще ведем дискуссию на эту тему, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива, прямо или косвенно, на деньги налогоплательщиков, - это позор", - заявила 18-летняя шведка, выступая по видеосвязи.

"Только честно - сколько еще, по вашему мнению, людям, находящимся у власти, - таким, как вы, - это будет сходить с рук?" - возмутилась она.

На открытии мероприятия президент США Джо Байден объявил о намерении в ближайшие девять лет сократить в своей стране выбросы парниковых газов в атмосферу на 50 процентов по сравнению с 2005 годом. Для сравнения: в 2015 году тогдашний президент США Барак Обама обещал сократить выбросы углекислого газа в США на 26-28 процентов к 2025 году.

Между тем в первый день климатического саммита в Вашингтоне десятки активистов, выступающих за защиту климата, привезли к Белому дому коровий навоз в розовых тачках, чтобы продемонстрировать свое недовольство принятыми правительством США мерами в этой области.

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    Автор: Андрей Гурков


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