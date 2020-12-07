Экология и спасение планеты - женское дело?

Вам не безразлична экология? Вы бы хотели заниматься проблемой глобального потепления? Хотите учиться на новом инновационном факультете? Примерно так к абитуриентам обращаются со страницы немецкого университета Universität Koblenz-Landau, который уже с 2016 года предлагает довольно новое для вузов направление - бакалаврскую программу, главный фокус которой - экология.

Программа носит довольно длинное название: "Человек и природа: психология, коммуникация, экономика". Есть у этого направления и более компактное обозначение - по-немецки "Umweltpsychologie", экологическая психология. Эта дисциплина занимается двумя центральными вопросами. Первый: какое влияние оказывает на нас окружающий мир? Второй: как мы, люди, влияем на окружающий мир. Мы поговорили c руководителем программы "Человек и природа: психология, коммуникация, экономика", профессором Герхардом Рэзе (Gerhard Reese) и попросили его рассказать об этом инновационном направлении в немецком кампусе.

DW: Господин Рэзе, насколько эта программа действительно инновационна, как указано на сайте вуза?

Герхард Рэзе

Герхард Рэзе: Когда мы открыли бакалавриат в 2016 году, для Германии это была первая подобная программа. Перед нами стояла задача объединить знания разных дисциплин: от естественных наук до общественных. До сих пор я не знаю ни одной другой программы, которая бы предлагала такой спектр по экологической психологии. Мы остаемся уникальными для немецкого академического ландшафта.

- Если вы были впереди планеты всей, то почему же Грета Тунберг появилась не у вас?

- У Греты была очень сильная личная мотивация. Может, ей сейчас очень нравится наша программа. Кто знает.

- Но вы рады тому, что благодаря этой школьнице из Швеции интерес к экологии среди молодых людей вырос в разы?

- Радуюсь? Еще как! Конечно. Это был вопрос времени, на самом деле. И я рад, что именно молодое поколение осознало необходимость принимать срочные меры, чтобы действовать коллективно. Нам, ученым, это долго не удавалось. Акции в защиту климата Fridays for Future сыграли свою положительную роль.

- То есть вас услышали, наконец-то, благодаря экологическим активистам-школьникам?

- Думаю, нас слышали и раньше, но этому движению удалось привлечь внимание к неотложности решения экологических проблем.

- А такой интерес молодых людей к экологии как-то отразился на числе заявок на вашу программу?

- Я, конечно, не могу со 100-процентной уверенностью утверждать, что все дело в движении Fridays for Future, но даже если взять зимний семестр 2020-2021, и это при пандемии, было более 600 кандидатов на бакалаврскую программу. А мест у нас - 35. В 2016 году, когда мы только открылись, к нам поступило около 280 заявок. С тех пор каждый год мы наблюдаем прирост. К сожалению, у этого положительного момента есть и не очень приятная сторона: конкурс аттестатов (NC) на нашу программу стал жестче. В прошлом наборе проблемы с поступлением были уже у студентов со средним баллом 1,7. И это, наверное, негативная сторона успеха.

- Вы так скоро медиков догоните. Там тоже очень высокий конкурс.

- Пока еще не все так плохо. От "единицы" мы еще далеки, но мы, конечно, стали факультетом, на который можно поступить только с очень хорошими оценками в аттестате о школьном образовании.

- И какие же требования у вас к будущим студентам?

- Важно, чтобы был интерес к экологии. Не знаю, должно ли это быть условием для поступления, но то, что мотивация наших студентов дает им возможность двигаться вперед, это точно. Важно хотеть что-то изменить.

- Гуманитарии - это не про ваших студентов?

- Естественные науки в программе есть, статистика. И это все-таки только бакалавриат. Хотя нам многие говорят, что наша программа содержит уже элементы магистратуры. У нас высокие требования. Но первые выпускники, а их у нас уже 12 (из 34 студентов, поступивших в 2016 году), доказали, что справиться с программой можно.

- И какие у них перспективы на рынке труда?

- Большинство решили продолжить обучение в магистратуре. Поэтому говорить о трудоустройстве пока рано. Но мы думаем, что наши выпускники отлично подходит для трудоустройства в неправительственных организациях, в министерствах и ведомствах, занимающихся экологией. Их ждут везде, где актуальна тема устойчивого развития.

- А ваши студенты отличаются экологической осознанностью?

- Мы, конечно, не знаем, как они ведут себя дома. Но мы точно видим, что они настроены очень критически в вопросах потребления. И они проявляют очень большой интерес к содержанию вредных веществ в атмосфере. Я вам честно признаюсь, что не решился бы приехать на работу на автомобиле. Слава богу, я могу передвигаться на велосипеде. Наши студенты очень активны и в обычной жизни, принимают участие в разных экологических инициативах. У нас больше половины - вегетарианцы или даже веганы.

- А со стороны индустрии вы чувствуете повышенный интерес?

- Конечно, к нам обращаются представители бизнеса, общественных организаций. Мы выступаем с докладами, проводим семинары.

- А иностранные студенты у вас есть?

- В первом наборе было два или три. Была одна заявка из России, но это - все. И, к сожалению, главным условием нашей программы остается хорошее владение немецкие языком. У нас всего два мероприятия в рамках программы, которые проводятся на английском. Кандидаты проходят обычную процедуру отбора.

- А что можно сказать про гендерный состав вашего факультета?

- Больше девушек. Наверное, из-за проходного балла. Девушки в среднем лучше заканчивают школу. Сейчас у нас на курсе от 25 до 30 девушек и от 5 до 10 ребят.

- А у ваших студентов иногда не опускаются руки, когда они понимают, что далеко не все готовы пересесть на велосипед? Как они реагируют?

- Они понимают, что для изменения ситуации нужно поменять не только индивидуальное поведение, здесь нужен системный подход, но в то же время они, конечно, осознают, что экологическое самосознание применимо не всегда. Если вы живете в деревне, то автомобиль - единственный доступный для вас транспорт. В целом у студентов очень высокая мотивация. Мы должны действовать сообща, но мы не можем ждать каждого. Кто-то должен быть примером. Когда в конце 90-х Германия решила развивать возобновляемые источники энергии, многие страны потом последовали за нами. Так и у наших студентов: в них есть этот инновационных дух.

- Германия, кажется, везде стремится стать пионером?

- Так было раньше. Но в последние годы мы потеряли эту позицию. Выход из угольной промышленности к 2035 году - это слишком поздно. Думаю, Германия, исходя из своей экономической мощи, могла бы делать для экологии намного больше, чем сейчас.

- А что вы говорите своим студентам?

- В демократическом обществе, обладая вашими знаниями, вы можете стать активными участниками изменений. Еще не поздно. Конечно, некоторые процессы уже не остановить, но можно научиться с ними жить.

- А страх перед экологической катастрофой как-то обсуждается? У студентов не может развиться "экологофобия"?

- Мы действительно уделяем этому вопросу много времени. Важно научиться контролировать этот страх, чтобы не впасть в такое шоковое состояние, что уже невозможно будет сдвинуться с места. Конечно, мы рискуем. Но последние исследования показывают, что осведомленность о возможных последствиях экологических катастроф придает уверенности и воодушевляет на правильные действия, а не отбивает охоту действовать.

В Германии есть четыре основных вуза, которые предлагают программы в этой сфере - помимо бакалавриата Университета Кобленца-Ландау. С 2011 года Магдебургский университет (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) предлагает расширенную программу обучения по специальности "экологическая психология". В этом университете обучение по выбранной специальности можно продолжить и в магистратуре. Кассельский университет предлагает широкую программу "экологических" семинаров, которые можно посещать в рамках своей "основной" учебы. При вузе создан и научно-исследовательский центр Center for Environmental Systems Research. Этот центр был создан в 1994 году, и с тех пор его тематические семинары и курсы предлагают студентам вуза окунуться в экологическую тематику. Высшая школа Дармштадта предлагает "экологическую психологию" в рамках бакалавриата "экономическая психология".

Надо отметить, что все программы по направлению "экологическая психология" объединяет междисциплинарный подход. Психология, экономика, естественные науки, - вот основный перечень дисциплин, который предстоит изучать студентам.

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