Шоколад непременно будет дорожать, возможно даже сильно

Если вы любите шоколад, то настройтесь на то, что он сильно подорожает - повсюду в мире и, видимо, на довольно длительный срок. Это неизбежно, о чем наглядно свидетельствуют свежие данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). Ведь Германия - не только один из крупнейших в мире потребителей шоколада, но и один из ведущих экспортеров этого популярного лакомства.

Как сообщило Destatis 5 апреля, оптовые цены на импортируемые в Германию какао-бобы, важнейшее сырье для изготовления шоколада, в феврале, по сравнению с тем же месяцем 2023 года, более чем удвоились, увеличившись на 108,7%. А если сравнивать с январем 2024, то какао-бобы всего за месяц подорожали на 20,7%.

Вслед за оптовыми ценами вырастут розничные

Таким образом, взлет сырьевых цен, начавшийся еще в прошлом году, как раз сейчас резко ускоряется. Причем речь идет об импорте на крупнейший в Европе немецкий рынок, который в немалой степени снабжается по среднесрочным контрактам с относительно стабильными ценами. Скачок биржевых котировок намного сильнее: на лондонской торговой площадке ICE Futures Europe они выросли за год в четыре раза, причем основная часть этого подъема приходится на последние месяцы.

Традиционные пасхальные зайцы швейцарской фирмы Lindt Фото: Photoshot/picture alliance

Понятно, что поднимать с аналогичной скоростью розничные цены на свою продукцию производители шоколада, естественно, не будут, да и не смогут, ведь потребители, и без того уставшие от высокой инфляции последних двух лет, такое повышение просто не примут. Но и оставлять отпускные цены на свою продукцию на прежнем уровне шоколадные компании тоже не смогут.

Один из лидеров отрасли, швейцарский концерн Lindt & Sprüngli, еще в начале марта предупредил: если котировки не снизятся, то произошедший скачок на сырьевом рынке "повлечет за собой, несмотря на стратегию хеджирования и увеличение складских запасов, дальнейшее повышение цен в 2024 и 2025 годах". Иными словами, стратегия заключения фьючерсных контрактов по зафиксированным ценам и прочие механизмы страхования от роста сырьевых котировок помогают сохранить рентабельный бизнес, но их в нынешней ситуации уже недостаточно.

Традиционные квадратные плитки шоколада немецкой фирмы Ritter Sport Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Так что россияне могут исходить из того, что повышать цены придется, к примеру, и менее крупной немецкой компании Ritter Sport, по-прежнему активно экспортирующей в Россию свои традиционные квадратные плитки шоколада. Из-за роста мировых цен на какао-бобы неминуемо подорожает продукция и многочисленных кондитерских фабрик в РФ, Украине и других постсоветских странах, причем для российских предприятий ситуацию дополнительно может усугубить прогнозируемое многими экспертами дальнейшее ослабление рубля.

Более того, эксперты допускают, что такому производителю шоколада для премиум-сегмента, как Lindt & Sprüngli, у которого норма прибыли весьма высокая, придется в процентном отношении поднимать цены даже не столь сильно, как менее крупным и именитым конкурентам. Ведь у них обычно и норма прибыли меньше, поэтому резкое удорожание сырья заставит их пойти на более сильное повышение отпускных цен, иначе они окажутся убыточными.

У фермеров в Африке убытки из-за изменения климата

В своем сообщении Destatis объясняет рост импортных цен на какао-бобы "неурожаями, вызванными погодными условиями, а также растущим спросом". От непогоды больше всего пострадали два главных производителя какао-бобов на планете - Кот-д'Ивуар и Гана. Вместе с двумя другими странами Западной Африки - Камеруном и Нигерией - они обеспечивают две трети мирового урожая этой культуры. Однако Гана, к примеру, исходит из того, что соберет в этом году на 40% меньше, чем планировалось.

Опасность в том, что непогода в этой части планеты грозит из-за изменения климата стать постоянным явлением. "Из-за таких экстремальных погодных явлений, как длительные засушливые периоды, ливни или наводнения, падают урожаи и их качество, и возрастает угроза полной потери урожая", - предупреждает Всемирный фонд дикой природы WWF. По мнению этой организации, в некоторых регионах, особенно там, где преобладают монокультуры, выращивание какао-бобов сохранится только при условии, что будут своевременно приняты меры адаптации сельского хозяйства к меняющемуся климату.

Сбор какао-бобов в Камеруне Фото: SAABI/AA/picture alliance

Это потребует значительных инвестиций, а свыше 90% мирового производства какао-бобов обеспечивают мелкие фермерские хозяйства, у которых зачастую нет средств даже на удобрения и пестициды, не говоря уже на систематическое обновление плантаций. На северо-западе Кот-д'Ивуар новые шоколадные деревья, которые дают более высокий урожай и лучше справляются с непогодой и болезнями, высаживались в последний раз 25 лет назад, указывает экономический еженедельник Wirtschaftswoche.

Пока африканские фермеры от нынешнего взлета мировых цен на свою продукцию практически никак не выиграли, поскольку вынуждены по заранее установленным ставкам продавать свой урожай государству, а уже оно занимается экспортом какао-бобов. Но в начале апреля правительство Ганы объявило, что собирается примерно на 50% повысить закупочные цены, чтобы остановить растущие объемы нелегальных продаж перекупщикам и контрабандный вывоз продукции из страны, сообщило агентство Reuters.

Производители шоколада начали поднимать цены

Что же касается растущего глобального спроса на шоколад, то крупнейшими его потребителями на душу населения остаются Швейцария и Германия, однако их начинают догонять страны Азии, отмечает информационное агентство KNA. Оно указывает в первую очередь на Малайзию и Индонезию, но все более активно шоколад импортирует теперь и Китай.

К рождественско-новогодним праздникам 2024 года шоколадные Деды Морозы немецкого производства наверняка существенно подорожают Фото: Fleig/Eibner-Pressefoto/picture alliance

По данным Destatis, в феврале 2024 отпускные цены немецких производителей шоколада и какаосодержащих продуктов были на 8,8% выше, чем годом раньше. Ведомство подчеркивает, что это "рост намного выше среднего", ведь одновременно индекс оптовых цен на продукты питания, по сравнению с февралем 2023 года, не только не вырос, но даже снизился, пусть и всего на 0,6%, а сахар подешевел на 0,9%.

Wirtschaftswoche рекомендует любителям шоколада настроиться на дальнейший рост цен. Несмотря на некоторое улучшение погодных условий в Западной Африке, фьючерсные контракты на поставку какао-бобов в сентябре этого года стоили в конце марта на бирже примерно на 60% дороже, чем в феврале, отмечает экономический еженедельник.

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