 Как ошиблись немецкие производители шоколада | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.05.2021

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Культура и стиль жизни

Как ошиблись немецкие производители шоколада

DW выяснила, из-за чего биошоколад такой дорогой и почему его неохотно покупают в супермаркетах.

Шоколад Ritter Sport

Альфред Риттер (Alfred Ritter) до 2014 года руководил шоколадной фабрикой, которую основал на юге Германии его дедушка в 1912 году. В 2008 году производитель известных всем квадратных плиток Ritter Sport был одним из первых, кто решил внедрить в свою линейку сертифицированный органический шоколад. Однако спустя десять лет от этой идеи пришлось отказаться - эксперименты с пометкой "био" могли бы стоить фирме около 1600 рабочих мест. Неожиданное решение на фоне растущего числа биомагазинов и интересу к экологичной тематике в Германии.

На самом деле, цель компании была многообещающей: в Ritter Sport хотели постепенно внедрять все больше биошоколада до тех пор, пока все продукты компании не станут органическими. "Но проект провалился, и я не могу с этим еще раз прийти в компанию", - заявил в интервью журналу Der Spiegel Альфред Риттер.

Био - в меньшинстве

Сейчас Ritter Sport занимает 17 процентов немецкого рынка шоколада. Но даже более крупные фирмы вроде Nestle не решаются на переход в сторону органики. К примеру, швейцарский производитель Lindt тоже не спешит выпускать плитки с пометкой "био". "В настоящее время мы не предлагаем в нашем ассортименте отдельные органические продукты или линейку органических продуктов", - рассказала представитель компании DW.

Так выглядит сбор какао-бобов в Гане

Так выглядит сбор какао в Гане. Эта страна находится на втором месте в мире по производству какао

Но даже если все производители внезапно захотят выпускать биошоколад, остается вопрос, хватит ли всем сырья? По данным организации Fairtrade в Германии, только 2,5 процента какао в мире имеет органический сертификат. Такие небольшие объемы связаны с низким спросом. "Пока с какао не было связано больших скандалов об использовании пестицидов", - поясняет Фридель Хютц-Адамс (Friedel Hütz-Adams) из института Südwind в Бонне, выступающего за правила справедливой торговли. По мнению эксперта, потребители просто не в курсе, какие проблемы связаны с выращиванием и производством какао.

В основном органические какао-бобы выращивают в Доминиканской Республике и странах Латинской Америки. Но у самых крупных поставщиков какао - Кот-д'Ивуара и Ганы, которые производят 70 процентов всего урожая, биосертификаты встречаются очень редко. "У тысяч фермеров в этих странах нет денег ни на удобрения, ни на сертификацию", - рассказал DW Фридель Хютц-Адамс.

При этом существуют разные сертификаты, которое подтверждают, что какао было выращено в соответствующих социальных или экологический условиях - Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance и собственные сертификаты производителей шоколада. Например, Nestle закупает сырье для изготовления сладостей в Германии по своему сертификату Cocoa Plan, который был подтвержден Rainforest Alliance, утверждают в пресс-службе компании. Фирма Lindt заявляет, что способствуют более экологичному выращиванию сырья, в частности обучает фермеров современным методам, при которых пестициды используются только в крайних случаях.  

Био - значит невыгодно?

Отказ от химических удобрений и пестицидов, получение сертификата, а также соблюдение всех экологических условий - это не только плюсы для производителей. Нужно понимать, что это не в лучшую сторону сказывается на урожае, а потом и на стоимости готового продукта. "К сожалению наши покупатели не готовы были за это платить", - жалуется Альфред Риттер. Квадратный шоколад с пометкой "био" не пользовался популярностью на полках немецких супермаркетов и из-за цены. Такой товар отказались брать биосупермаркеты, потому что компания Ritter Sport выпускает не только органические продукты.

Шоколад Ritter Sport

"Уже пару лет в этой отрасли говорят о переизбытке органического какао. Люди больше готовы переплачивать за яблоки, овощи и молоко с пометкой "био", чем за какао. Большинство просто не знают, что оно удобряется пестицидами", - уверен Фридель Хютц-Адамс. "Существует много проектов, когда фермерам дают в руки удобрения и пестициды и говорят “если вы хотите стать более производительными, вы должны больше удобрять", - рассказал DW Фридель Хютц-Адамс.

А еще важно понимать, что на плантациях какао в бедных странах трудятся дети. Например, в Кот-д'Ивуаре и Гане, согласно одному из исследований, задействованы около 1,6 миллиона несовершеннолетних. Им тоже приходится работать с пестицидами. 

Вывод здесь только один: пока покупатели не знают об этих пугающих фактов о пестицидах и детском труде на плантациях, биошоколад не будет продаваться успешно.

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    Автор: Инга Ваннер


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