 Мишки ″Харибо″ отмечают 100-летие своей фирмы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.12.2020

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По Германии

Мишки "Харибо" отмечают 100-летие своей фирмы (фото)

Фирма "Харибо" (Haribo) была основана в 1920 году на заднем дворе частного дома в Бонне, а первых медведей из фруктового мармелада развозили по городу на велосипеде.

Очередная партия сладостей Haribo готова к доставке клиентам на лошадиной повозке. Фотография 1920-х годов

Очередная партия сладостей Haribo готова к доставке клиентам на лошадиной повозке. Фотография 1920-х годов

Бонн • В воскресенье, 13 декабря, исполняется ровно 100 лет со дня создания немецкой компании "Харибо" (Haribo) - всемирно известного производителя сладостей, прежде всего - мишек из фруктового мармелада.

Основатель Haribo Ханс Ригель

Основатель Haribo Ханс Ригель

В этот день в 1920 году кондитер из Бонна Ханс Ригель (Hans Riegel, 1893-1945) зарегистрировал в торговой палате свое новое предприятие - фирму HARIBO. В качестве названия был использован акроним из двух первых букв имени (HAns), фамилии (RIegel) и города (BOnn). Сегодня HARIBO входит в число самых узнаваемых немецких брендов в мире.

Кухня на заднем дворе  

Начиналось все на небольшой кухне на заднем дворе частного дома, специального приобретенного Ригелем в Бонне. Ранее он получил профессию кондитера, пять лет проработал в конфетном цехе, а затем несколько лет до основания собственного бизнеса был деловым партнером в одной кондитерской компании.

Помимо самого владельца первое время единственным сотрудником фирмы Haribo была его жена - Гертруд Ригель (Gertrud Riegel). Она доставляла продукцию клиентам - развозила по домам на велосипеде. Сейчас по всему миру на это семейное предприятие работает семь тысяч человек. Годовой оборот составляет около 2,8 миллиарда евро.

"Харибо" - исторические фотографии, старая реклама и современные медведи

Первые фирменные автомобили Haribo, 1923 год

Первые фирменные автомобили Haribo, 1923 год

Фабрика Haribo в середине 1930-х годов

Фабрика Haribo в середине 1930-х годов

Реклама сладостей Haribo 1950-х годов

Реклама сладостей Haribo 1950-х годов

Каждый день фабрики Haribo по всему миру выпускают около 160 миллионов таких сладких медведей

Каждый день фабрики Haribo по всему миру выпускают около 160 миллионов таких сладких медведей

Сладкие медведи на велосипеде

Своего знаменитого золотого мишку из фруктового мармелада Ханс Ригель придумал в 1922 году, сначала назвав эти сладости "танцующими медведями". В те времена такие номера часто показывали на разных ярмарках: маленькие мишки выступали перед посетителями. Именно во время одной такой ярмарки Хансу Ригелю и пришла идея выпускать мишек из фруктового мармелада. В 1923 году кондитеру пришлось купить для них, вернее - для доставки мишек заказчикам, свой первый автомобиль.

"Харибо" до и после войны

Уже через несколько лет в ассортименте появились палочки из лакрицы и другие сладости. В 1930 году на фирме работало 160 человек, а в 1933 году в Бонне было возведено новое фабричное здание. Ханс Ригель умер в 1945 году незадолго до окончания Второй мировой войны. Через два года производство возобновили сыновья основателя, вернувшиеся из плена.

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    Автор: Инга Ваннер


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