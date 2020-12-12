Мишки "Харибо" отмечают 100-летие своей фирмы (фото)

Бонн • В воскресенье, 13 декабря, исполняется ровно 100 лет со дня создания немецкой компании "Харибо" (Haribo) - всемирно известного производителя сладостей, прежде всего - мишек из фруктового мармелада.

Основатель Haribo Ханс Ригель

В этот день в 1920 году кондитер из Бонна Ханс Ригель (Hans Riegel, 1893-1945) зарегистрировал в торговой палате свое новое предприятие - фирму HARIBO. В качестве названия был использован акроним из двух первых букв имени (HAns), фамилии (RIegel) и города (BOnn). Сегодня HARIBO входит в число самых узнаваемых немецких брендов в мире.

Кухня на заднем дворе

Начиналось все на небольшой кухне на заднем дворе частного дома, специального приобретенного Ригелем в Бонне. Ранее он получил профессию кондитера, пять лет проработал в конфетном цехе, а затем несколько лет до основания собственного бизнеса был деловым партнером в одной кондитерской компании.

Помимо самого владельца первое время единственным сотрудником фирмы Haribo была его жена - Гертруд Ригель (Gertrud Riegel). Она доставляла продукцию клиентам - развозила по домам на велосипеде. Сейчас по всему миру на это семейное предприятие работает семь тысяч человек. Годовой оборот составляет около 2,8 миллиарда евро.

"Харибо" - исторические фотографии, старая реклама и современные медведи

Первые фирменные автомобили Haribo, 1923 год

Фабрика Haribo в середине 1930-х годов

Реклама сладостей Haribo 1950-х годов

Каждый день фабрики Haribo по всему миру выпускают около 160 миллионов таких сладких медведей

Сладкие медведи на велосипеде

Своего знаменитого золотого мишку из фруктового мармелада Ханс Ригель придумал в 1922 году, сначала назвав эти сладости "танцующими медведями". В те времена такие номера часто показывали на разных ярмарках: маленькие мишки выступали перед посетителями. Именно во время одной такой ярмарки Хансу Ригелю и пришла идея выпускать мишек из фруктового мармелада. В 1923 году кондитеру пришлось купить для них, вернее - для доставки мишек заказчикам, свой первый автомобиль.

"Харибо" до и после войны

Уже через несколько лет в ассортименте появились палочки из лакрицы и другие сладости. В 1930 году на фирме работало 160 человек, а в 1933 году в Бонне было возведено новое фабричное здание. Ханс Ригель умер в 1945 году незадолго до окончания Второй мировой войны. Через два года производство возобновили сыновья основателя, вернувшиеся из плена.

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